Markel llega por Óscar Ramírez para competir con Fucile

cartagena / bilbao. De ser uno de los primeros jóvenes que Marcelo Bielsa reclutó para el primer equipo del Athletic, al Cartagena. Markel Etxeberria, un prometedor lateral derecho que hace siete años le entró por el ojo al reconocido entrenador argentino, abandona ahora el Numancia, en Segunda, para recalar en el Efesé, que se mantiene así fiel a su costumbre de tener en sus filas cada temporada a algún futbolista formado en Lezama o Zubieta. Markel Etxeberria ha firmado, a sus 24 años, por una temporada con la entidad que preside Paco Belmonte.

El presidente del Cartagena ha vuelto a sorprender con este movimiento, ya que ante la acumulación de fichas sénior (ya hay 17 y sobra una) todo el mundo daba por hecho que los dos laterales que vendrían a competir por un puesto con Fucile y Forniés serían sub-23. Pero Etxeberria ya tiene 24 años y ocupará la plaza de Óscar Ramírez, cortado definitivamente el martes por la noche y quien acabará recalando en el Recreativo de Huelva.

Etxeberria ya cuenta con una importante experiencia a sus espaldas. En las cuatro últimas temporadas ha jugado tres fases de ascenso, una a Segunda y dos a Primera. Ascendió con el Bilbao Athletic y no lo consiguió ni con el Valladolid ni con el Numancia, su último equipo.

Con el lateral de Erandio ya hay 17 jugadores sénior y todavía tienen que venir un ariete y un medio

Canterano de Lezama, fue uno de los talentos que probó Marcelo Bielsa. No debutó con el primer equipo en un encuentro oficial, pero sí saltó al césped, por ejemplo, en el primer amistoso de la pretemporada 2012-13 en Grenoble contra el Olympique de Lyon. No defraudó. Gustó. Muchos veían en él al sucesor de Andoni Iraola. Pero nunca dio el salto. No tuvo la oportunidad de debutar en Primera.

Después de tres temporadas en el Bilbao Athletic, en el que fue uno de los protagonistas del histórico ascenso del filial rojiblanco a Segunda A en 2015, disputó 30 partidos en la división de plata con los 'cachorros'. En 2016 fue cedido al Valladolid, que estaba en Segunda. Casi no jugó porque nunca convenció al técnico, Paco Herrera. Repitió préstamo en el curso 2017-18, en esta ocasión al Numancia. Fue el lateral derecho más utilizado por el entrenador, Jagoba Arrasate. Completó 33 partidos entre Liga, Copa y Promoción en un conjunto que disputó el 'playoff' de ascenso a Primera.

Lateral ofensivo

El pasado verano quedó desvinculado del Athletic. Y se quedó, ya en propiedad, en Soria. Pero solo jugó once partidos con López Garai, que prefirió a Unai Medina, otro jugador formado en Lezama pero que está ya más curtido. El Cartagena describió ayer al jugador de la siguiente forma. «Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también puede adaptarse perfectamente a la posición de extremo gracias a su polivalencia. Pese a su juventud, es un jugador experto y con capacidad de liderazgo. Destaca por su fortaleza defensiva y por su recorrido por la banda derecha. Además, cuando se incorpora al ataque tiene un buen golpeo de balón con su pierna derecha y asiste bien a sus compañeros».

El nuevo jugador del Efesé puede actuar también de extremo y destaca por su recorrido por la banda

Markel Etxeberria es un jugador nacido en Erandio, la localidad natal de Alejandro Sagarduy, leyenda del cartagenerismo al ser junto a Perico Arango el único futbolista que ha superado la cifra de 500 partidos con la camiseta albinegra. El 'Jabato' Sagarduy, fallecido el pasado 30 de noviembre a los 57 años, empezó a jugar al fútbol en su Erandio natal y vino a hacer el servicio militar a Cartagena en 1981. Ya se quedó aquí para siempre, acumulando un total de 16 temporadas entre el Cartagena FC y el Cartagonova FC.

Markel es el décimo fichaje que hace el Cartagena este verano. Y aún tienen que llegar cinco o seis más. Lo primero es habilitar fichas sénior. Hay 17 ocupadas y todavía tienen que llegar un ariete y un medio. Esto significa que deben salir del equipo tres futbolistas mayores de 23 años, sin contar a Cristo Martín, quien está completamente descartado desde el inicio del verano. Así las cosas, parece evidente que Mario, Mauro y Adama serán los sacrificados. Además de estos dos fichajes sénior, el club tiene que fichar a un portero, un central y un lateral izquierdo, los tres sub-23. E incluso podría llegar un jugador de banda. No obstante, Vázquez e Ismael están destacando en la pretemporada.