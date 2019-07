Marc Martínez, el nuevo cerrojo

El Burgos también se interesa por el fichaje de Toché

El retorno de Toché al Cartagena ocho años después de su marcha no solo va para largo, sino que además cada vez son más los clubes interesados por contratar los servicios de un delantero veterano (36 años) pero con un olfato goleador intacto. El santomerano no va a continuar en el Real Oviedo y ayer no se incorporó con sus compañeros al inicio de la pretemporada. Aún no ha rescindido con la etidad asturiana pero, tan pronto como eso ocurra, tendrá que buscar un destino. Tiene vía libre para hacerlo y, si se decanta por bajar a Segunda B, encima de la mesa tiene una propuesta de Paco Bemonte y Manuel Sánchez Breis. Los directivos albinegros, además, le ofrecen la opción de pertenecer al organigrama del club cuando deje el fútbol. Pero hay otro club de la categoría interesado en sus servicios: es el Burgos, que esta temporada quiere ir con todo a por el ascenso, con la cartera. El director deportivo es el argentino César Traversone, director general del Cartagonova FC. Con él están colaborando Florentino Manzano y su hijo, Antonio Manzano. Toché, referente en el Oviedo, marcó 38 goles en las dos temporadas del Efesé de Juan Ignacio en Segunda.