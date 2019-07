Fútbol | FC Cartagena Marc Martínez, nuevo dueño de la portería albinegra Marc Martínez. / HUELVA INFORMACIÓN El Efesé ficha al portero catalán, el menos goleado la temporada pasada en el grupo IV, con el Recreativo; firma por un año con opción a otro en caso de ascenso RUBÉN SERRANO Lunes, 8 julio 2019, 20:49

Gustavo Munúa quería un portero para la próxima temporada y el Cartagena ha escogido para el puesto a Marc Martínez, en una operación que se ha hecho oficial este lunes por la tarde pero en la que trabajaba Paco Belmonte desde hace varios días. El guardameta catalán, de 29 años, llega avalado por sus dos años en el Recreativo de Huelva. En este último, de hecho, logró ser el 'zamora' del grupo IV: solo encajó 23 goles en 38 partidos en un equipo que terminó la liga regular en primera posición. Martínez fue una pieza esencial en la fortaleza defensiva exhibida por el Decano en ese tramo de la temporada. En la última década, nadie logró esos guarismos en la entidad onubense. Firma por un año, con opción a otro en caso de ascenso a Segunda.

La llegada de Martínez va a implicar la salida de Mario Fernández. El santanderino tiene un año más de contrato, pero solo ha jugado 11 partidos a las órdenes de Gustavo Munúa, que siempre lo ha defendido por su profesionalidad y papel para hacer 'piña' dentro del vestuario. No obstante, parece inviable gastar dos fichas senior en esa demarcación. Aunque de momento el Cartagena no se ha pronunciado, lo normal es que a lo largo de esta semana abandone el Cartagena. Belmonte tendrá que trabajar en su rescisión, como también lo hace con Pedro Orfila, Óscar Ramírez, Cristo Martín, Igor Paim y Aketxe. Todos ellos no entran en los planes y el dueño del Efesé debe llegar a un acuerdo con ellos cuanto antes. En eso está trabajando desde su despacho, en el estadio Cartagonova.

Belmonte ha tenido que tirar de Marc Martínez, pese a que desde un principio su prioridad era mantener a Joao Costa. Esa era su intención desde que acabó la temporada en El Toralín: hacerse con sus servicios en propiedad (tiene contrato con el Oporto), pues había rendido bien, se había aclimatado al club y a la ciudad y tenía el respaldo de buena parte de la afición. Pero el luso tiene varias ofertas importantes en su país y de clubes de Segunda, como el recién ascendido Fuenlabrada. En los últimos días, la opción de Joao parecía cada vez más lejana y la apuesta por Martínez había ganado enteros. A pesar de todo, fuentes del club albinegro consultadas por 'La Verdad' reconocieron este lunes que su fichaje no ha sido sencillo.

Además de sus años en el Recreativo, Marc Martínez ha pasado por varias canteras del fútbol español, como la del Barcelona (nació allí), Racing de Santander, Elche y Deportivo de la Coruña, en dos etapas diferentes en las que llegó a alternar el filial con los entrenamientos en el primer equipo. En enero de 2014, el Dépor lo repescó del Elche para ser el suplente de Fabricio en la primera plantilla, para cubrir la baja por lesión de Germán Lux. No debutó. La idea era concluir esa breve etapa y después pasar al Fabril. Pero ese verano hizo las maletas y pasó por Logroñés, Somozas y Alcoyano. En los dos primeros equipos ni siquiera disputó la fase de ascenso. En El Collao lo hizo en su segundo año, la 2016/17, antes de irse al Recreativo de Huelva.

La clave de su fichaje por el Cartagena la ha tenido Gustavo Munúa. Y más concretamente, uno de sus hombres de confianza: el entrenador de porteros David Lastra. El ovetense, de 28 años, forma parte del cuerpo técnico albinegro del Cartagena pero antes trabajó desde los 22 en las bases del Deportivo de la Coruña. Allí conoció a Marc Martínez, y de ahí las buenas referencias que le ha trasladado al uruguayo. El verano pasado, Munúa decidió los fichajes de Queijeiro e Igor Paim. De momento, él ya ha tenido mucha voz en las incorporaciones de Jorge Fucile y del propio Martínez. El guardameta catalán es de su gusto y además es alto (1,86 metros), condición que siempre ha tenido en cuenta para los porteros.

Martínez es el cuarto fichaje que hace el Cartagena para la próxima temporada, que arrancará el lunes 15 de julio con el inicio de la pretemporada. Antes ya firmaron los laterales Forniés y Fucile y el extremo Manu Viana. También está garantizada la continuidad de Ayala y Cordero (renovados), y de Santi Jara, con contrato hasta 2020. El Efesé aún no ha recibido ningún oferta convincente por su 'pichichi' (21 goles) y estrella Elady Zorrilla, cuya cláusula de rescisión es de 500.000 euros. La propuesta del Tenerife es de 150.000.