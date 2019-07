Marc: «Soy un enfermo del trabajo» El portero Marc Martínez, ayer, durante el entrenamiento del Efesé en Pinatar Arena. / fc cartagena El catalán, avalado por Munúa y David Lastra, asegura: «El objetivo del ascenso está claro y vengo a por ello» RUBÉN SERRANO Jueves, 18 julio 2019, 01:49

La presentación de Marc Martínez, ayer en la zona mixta del Cartagonova, bastó para confirmar que el portero catalán es un tipo humilde, trabajador y con mucho entusiasmo por lograr el ascenso a Segunda. Lo demostró en cada uno de sus mensajes, para asombro de algunos presentes: es el último 'zamora' del grupo IV, con 23 goles en 38 partidos, pero eso no se la ha subido a la cabeza. Tiene los pies en el suelo. «No me gusta hablar de mí mismo, pero soy un trabajador e incluso un enfermo del trabajo. Me encanta y por eso no habrá problema», dijo.

El 'zamora' del grupo IV con el Recreativo resta importancia a su relación con el preparador de porteros: «Nadie me ha prometido ser titular»

El catalán era la petición expresa de Gustavo Munúa para ocupar la portería. Es ya el quinto inquilino del arco albinegro en los últimos dos años, tras la marcha de Limones. Marc pasó por la cantera del Barcelona, donde coincidió con el héroe de Alcoy Rubén Martínez en categoría Cadete. Luego, pasó por los filiales de Racing, Elche y Deportivo, antes de firmar en equipos como el Logroñés y el Somozas y disputar fases de ascenso con Alcoyano y Recreativo de Huelva. Allí «terminaba contrato» e inmediatamente estaba encima de la mesa la oferta del Cartagena, «con un proyecto serio y que por desgracia aún no ha podido dar el salto a Segunda». El catalán, muy agradecido, también quiso «dar las gracias a Breis y a Belmonte porque desde el primer día el interés fue muy grande».

Martínez puso ambición a cada una de sus frases y, de hecho, la que más veces repitió fue la de estar «ilusionado en conseguir el objetivo». «A once meses de alcanzar un objetivo [el ascenso], no me gusta recalcarlo muchísimo, pero está claro y vengo a por ello. Además, vengo a un club donde quiero estar», aseguró. Y es que si en mayo o junio de 2020 el Efesé regresa al fútbol profesional, él renovaría automáticamente su contrato una temporada más. Acumula 179 partidos en Segunda B.

«No me gusta hablar de mí mismo. Estoy ilusionado y hay que estar con el mono de trabajo todos los días»

Aunque Paco Belmonte estaba interesado en traer en propiedad a Joao Costa, al final la opción del ex del Recreativo también ha sido del agrado de la afición. «En estos días solo he recibido mensajes de apoyo. La afición es espectacular, cuando lo necesita está ahí y vamos a disfrutar este año», sostuvo. A la misma vez, también le quitó hierro a su última visita al Cartagonova, cuando perdió tiempo en una jugada, recriminada por la parroquia albinegra. «También vine con el Alcoyano y otra vez con el Recre, donde me marcaron tres goles. Ahora hay que ir todos de la mano a por un mismo objetivo».

Un técnico «muy cercano»

El fichaje de Marc Martínez estaba claro desde un primer momento, si bien es cierto que se demoró durante varios días porque tenía otras ofertas. No obstante, el catalán siempre estuvo entre ceja y ceja y fue de los candidatos a ocupar la portería del Cartagena el verano pasado, cuando la comisión técnica albinegra le dio varios nombres al entrenador uruguayo. El suyo estaba ahí y hubo interés del Cartagena, pero tenía contrato en vigor y la operación no fue posible. «El año pasado hubo algún contacto, pero tenía contrato y no era fácil. Pero por suerte ha podido ser este año», confirmó el propio guardameta.

«El verano pasado se interesaron por mí, pero tenía contrato y no era fácil. Por suerte estoy ya aquí»

El nuevo portero del Efesé, por supuesto, conocía al técnico albinegro por su pasado como cancerbero en la élite, con Deportivo de la Coruña, Levante y Málaga en España. «Llevamos poco días de trabajo pero he comprobado que es una persona muy cercana, a pesar de que no trabaja exclusivamente con los porteros. Es un privilegio tener como entrenador a un portero de élite. También tuve a Andrés Palop», en el Alcoyano. Pero con quien verdaderamente ha hecho migas Martínez es con el preparador de porteros, el gallego David Lastra. Él fue una pieza clave, porque asesoró en su fichaje: coincidieron en el Fabril y el martes, en la vuelta a los entrenamientos, no se separaron en ningún momento y estuvieron hablando antes, durante y después de la sesión. «Conozco su trabajo y estoy muy contento de poder conocer a alguien del cuerpo técnico», declaró.

«Nos privó» del liderato

En cualquier caso, no cree que su amistad con Lastra sea un punto a favor de su titularidad, sea Mario Fernández el que continúe o llegue otro portero, sénior o con ficha sub 23. «Tengo 29 años y nunca nadie me ha prometido que voy a ser titular en un equipo. Y si fuera así, no firmaría por ese equipo», dijo con rotundidad. El mánager general del Efesé, Manuel Sánchez Breis, aseguró que la de ayer era la presentación de «uno de los jugadores más importantes de una plantilla. Su trayectoria está ahí».

Breis recordó una imagen de la pasada temporada, del partido disputado en el Cartagonova y que terminó 0-0. «Marc le sacó una parada a Elady que evitó el gol. Esa acción seguramente fue la que nos privó del primer puesto. Marc es petición expresa de nuestro cuerpo técnico e incluso tiene una relación de amistad con nuestro entrenador de porteros. Eso habla por sí solo de lo que lo conocemos: no solo está fichado por sus números en los últimos años, sino porque lo conocemos perfectamente».