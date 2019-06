En manos de once elegidos

La afición del Cartagena lo ha dado todo en este 'playoff'. No se ha guardado nada. Hizo lo que tenía que hacer los dos últimos domingos, casi llenando el Cartagonova ante el Real Madrid Castilla y la Ponferradina y generando un ambiente de Primera División a orillas de Benipila, de esos que se recordarán con el paso de los años. Además, la gente se ha rascado el bolsillo sin rechistar y, sumando ambas taquillas, el club ha ingresado alrededor de 200.000 euros adicionales que le vienen de maravilla para cuadrar un presupuesto que se acerca a los 1,7 millones de euros.

Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, dirigentes de la entidad, también han puesto toda la carne en el asador. Ofrecieron a la plantilla la prima por ascenso más alta de los 16 equipos clasificados para este 'playoff' y, ayudados por los empleados del club (oficinas, markéting y comunicación), se lanzaron de un modo febril a agitar el árbol tras la debacle de Valdebebas para propiciar un ambiente de remontada ante el Castilla que finalmente caló. Fue un éxito. Y ahora, tras la dura derrota del domingo ante la Ponferradina (1-2), siguen sin rendirse.

«90 minutos o 120 o penaltis. Por el camino que sea, pero este equipo va a morir en el césped de El Toralín para seguir vivos o para que os sintáis orgullosos de él. ¡Gracias afición una vez más y vamos!», escribió Belmonte en Twitter tras el revolcón del partido de ida. «Cuando hay jugadores de tu equipo que te llaman o escriben para decirte que lo vamos a lograr, y que aún quedan 90 minutos y que somos capaces de todo, no queda más remedio que seguir de pie y creer en ellos más que nunca», contó después Sánchez Breis en la misma red social.

Hay que marcar dos goles y, sin Elady, Aketxe y Rubén Cruz son los que están llamados a hacerlos

Con todo, ahora mismo ya no sirve de nada lo que digan o hagan aficionados y directivos. El futuro del Efesé está en manos de los once futbolistas que Gustavo Munúa elegirá este sábado (El Toralín, 20.30 horas, Footters) para darle la vuelta a la eliminatoria ante la Ponferradina que tan cuesta arriba se ha puesto. Ellos, los seleccionados por el técnico uruguayo, tienen ante sí dos únicos escenarios: protagonizar otra remontada histórica que les deje a 180 minutos del ascenso y ser recordados toda la vida en Cartagena, tal y como sucede con los héroes de Alcoy; o caer eliminados en El Toralín y ser rápidamente olvidados, como tantísimos jugadores que buscaron el ascenso vestidos de albinegro y no pudieron conseguirlo.

A la espera de lo que hoy decida el Comité de Competición sobre las tarjetas que vieron en la ida Elady y Josua Mejías, de saber si es Moyita o es Fito Miranda el que ocupa la plaza de Elady y a expensas de que Munúa pueda darle carrete a Julio Gracia en el medio y sentar a Cordero o Vitolo, es muy probable que en El Toralín veamos a los dos arietes albinegros juntos en el 'once' inicial. Hay que marcar dos goles y Aketxe y Rubén Cruz tienen que hacerlos. Así, estos son los futbolistas llamados a lograr el más difícil todavía este sábado en Ponferrada.

Joao Costa 23 años

La muralla lusa quiere más

Titular durante casi todo el curso contra todo pronóstico, el meta luso ha batido récords de imbatibilidad y ha mostrado un estupendo nivel. Está cedido por el Oporto y le gustaría quedarse en el Efesé, en caso de ascenso. En El Toralín tendrá que dejar su puerta a cero, algo que logró en muchas ocasiones a lo largo del campeonato. Eso sí, ha recibido cinco tantos en el 'playoff'.

Óscar Ramírez 35 años

La roca vuelve a casa

Regresa a Ponferrada, la ciudad en la que vivirá cuando cuelgue las botas, en uno de sus mejores momentos del año. Ha recuperado su plaza en el lateral derecho y está siendo de los mejores en el 'playoff'. Debe secar a Dani Pichín, como en la ida, y además subir muchas veces por su banda y poner muchos centros.

Moisés 29 años

El capitán busca redención

Su absurda expulsión en Valdebebas lo ha dejado sin 'playoff' hasta el momento, pero el fútbol siempre te da otra oportunidad y la lesión de Antonio López le abre de nuevo las puertas de la titularidad. Rendir a su mejor nivel y buscar la redención total en una auténtica final será clave para que la zaga albinegra sea sólida en El Toralín.

Ayala 26 años

Tres mil minutos lo avalan

Naufragó en Valdebebas, pero es el jugador más utilizado por Munúa y el único de toda la plantilla que ha superado los 3.000 minutos de juego esta campaña. Es un aval. Ha terminado con la gasolina justa, pero se trata de un un central zurdo perfectamente preparado para una cita de este calibre. Jugará si hoy no le quitan la tarjeta a Josua Mejías.

Luis Mata 21 años

El momento del desquite

Ha sido una de las sensaciones de la temporada y su rendimiento hizo que muchos lo prefirieran antes que a Jesús Álvaro en el lateral izquierdo. El luso, también prestado por el Oporto, cometió un error imperdonable el otro día en el segundo gol de la Ponferradina. Tiene la oportunidad de desquitarse este sábado.

Cordero 31 años

El faro que lo ilumina todo

El equipo necesita que el sevillano rinda como la tarde de la remontada ante el Castilla, por citar un ejemplo cercano. Debe ser un pulpo, robar muchos balones y aparecer con decisión en la zona de tres cuartos. Si él está bien, el Cartagena está bien.

Vitolo 35 años

La voz de la experiencia

Es el líder natural dentro del vestuario y su experiencia va a resultar fundamental en un encuentro tan delicado como el de este sábado. Sabe manejar los tiempos del partido y el 'otro fútbol'. Además, tiene que ser más vertical que de costumbre.

Fito Miranda 29 años

Una oportunidad de oro

Ha sido el jugador número 12 de Munúa y finalmente no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba tras su espectacular pretemporada, pero el mal momento de Moyita y la sanción de Elady se juntan para que le llegue la oportunidad de oro. Tiene que agarrarse a ella con todo.

Santi Jara 28 años

Agarrados a su magia

El almanseño ha sido el futbolista más determinante del Cartagena en esta fase de ascenso. Ha estado en las jugadas de los cuatro goles anotados por el Efesé. Está de dulce y gran parte de las opciones de consumar una segunda remontada para la historia pasan porque se eche el equipo a sus espaldas de nuevo.

Rubén Cruz 33 años

Crecido en el 'playoff'

Apareció de un modo estelar cuando ya no se le esperaba, en el partido de vuelta ante el Castilla. Y el domingo fue el mejor ante la Ponferradina. Dio un recital y marcó un golazo. Está crecido en este 'playoff' y de su acierto e inspiración dependerá, en gran medida, la suerte del Cartagena en Ponferrada.

Aketxe 30 años

El goleador enjaulado

Salió del equipo cuando mejor estaba, tras hacer cuatro goles en tres jornadas (35, 36 y 37). Ahora, con el Efesé al borde de la eliminación, tiene que volver para ayudar a Rubén Cruz en una batalla contra la zaga berciana que se presume durísima.

Un diario digital berciano da por clasificada a la Ponferradina Una columna de opinión publicada en el diario 'El Bierzo Digital' se viralizó ayer en las redes sociales y generó cierto malestar entre los aficionados cartageneros, ya que el titular de la misma, firmada por Matías Lorenzo, era 'Ríos Reina y Yuri llevan a la Deportiva a la última eliminatoria de la fase de ascenso'. En el artículo se daba por hecha la clasificación del equipo entrenado por Jon Pérez Bolo para la final, negando cualquier tipo de posibilidad de remontada del Cartagena en el partido de vuelta. Las respuestas de aficionados de ambos equipos no se hicieron esperar y, curiosamente, hubo incluso más críticas de seguidores de la Ponferradina, asombrados ante la evidente falta de respeto al contrario con 90 minutos de eliminatoria todavía por disputarse, que del Efesé. Incluso se refirió a este artículo el capitán del Cartagena, Moisés García. El defensa sevillano escribió en su cuenta de Twitter que «este tuit me pone mucho... cómo me encanta que hablen más de la cuenta». Tras la polémica, el diario digital cambió el titular. La nueva fórmula usada fue 'Ríos Reina y Yuri hacen creíble el paso de la eliminatoria'.