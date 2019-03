Un liderato reñido con dos aviones a la caza Julio Gracia pugna un balón con Pajuelo, en presencia de Santi y Diakité, en el partido del pasado domingo ante el Villanovense. / j. m. rodríguez / agm Cuatro periodistas de Huelva y Melilla muestran su «sorpresa» por la racha del Efesé, pero ven «complicada» la primera plaza RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 29 marzo 2019, 02:39

Llevan una velocidad de crucero, no han bajado el pistón y ahora, a falta de ocho jornadas, Melilla y Recreativo de Huelva han conseguido subirse a la chepa del Cartagena, que con su racha de 2 puntos de 9 ha rebajado su distancia como líder del grupo IV a solo 3. Pero pese al bache de resultados, en tierras onubenses y norteafricanas prevén «una batalla hasta el final» por el primer puesto, aunque ven a los de Gustavo Munúa un «equipo solvente» y que, por lo tanto, es «difícil» que pueda tocar fondo. Así lo creen cuatro periodistas que cubren la información de los muchachos de Salmerón y Luis Carrión. Cuatro voces autorizadas que sirven para comprobar cómo ven desde el otro lado el tramo final del curso.

«Parecía imposible que fallaran tanto en tan poco tiempo, pero llevan mejor plantilla y el Cartagena es capaz de salir de esto»

El que vuela ahora mismo es el Recreativo de Huelva, tercero. El Decano no ha perdido en lo que va de año, lleva 14 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y está a 3 puntos del Efesé, más la diferencia de goles. Lógicamente, no se esperaban estar tan cerca del liderato. «Hace un mes, esta situación era impensable. Parecía que la primera plaza estaba adjudicada y ahora la sensación no es esa. El Recreativo lleva una buena racha, pero no anda fino en su juego. No domina como antes. Aun así, ha sacado adelante sus partidos, con pegada. Tal vez eso es lo que le ha faltado al Cartagena contra Sevilla Atlético, Sanluqueño y Villanovense, más acierto», opina Fran Barbosa, de la 'Cadena Ser Huelva'. Barbosa cree que el Cartagena tiene por delante un calendario «más complicado», con la visita al Badajoz, el derbi contra el Real Murcia y los viajes a campos complicados como el del Talavera. «El Recre está confeccionado para encajar y perder poco. Creo que va a fallar muy poco».

«El Efesé estaba en otro nivel. Parecía imposible que fallara tanto en tan poco tiempo, después de ser un equipo tan solvente. Nos ha descolocado y pensábamos que no existía posibilidad alguna de darles caza, con la buena dinámica que llevaban», comenta Antonio Carrasco, de 'Huelva Información'. Al equipo de José María Salmerón le queda por delante un calendario asumible, pero con una prueba de fuego la próxima semana. El Cartagena tendrá delante al Real Murcia, pero los onubenses viajarán al Álvarez Claro. «Si hay alguna posibilidad, pasa por hacer una recta final impecable, salir con vida de Melilla y no ser presa del vértigo», explica.

Estabilidad económica

El Decano afronta las ocho jornadas con una auténtica paz institucional. A finales del año pasado, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva, que es el propietario del club, sacó adelante un plan de rescate. «Hubo problemas con los pagos hasta noviembre y diciembre. Ahora, todo está al día, es una balsa de aceite y los cobros están garantizados hasta el final. Eso ha dado tranquilidad. Además, Salmerón ha gestionado bien el vestuario, con rotaciones y sin dejar fuera de la dinámica a ningún futbolista», recuerda Carrasco.

No obstante, en Huelva ven «complicado» que el Efesé deje escapar la primera plaza. «La Segunda B es una categoría muy complicada. Pero por plantilla, la del Efesé es la mejor con diferencia. Si hay un equipo con recursos para responder a esta situación [dos empates y una derrota en tres jornadas], es el Cartagena. De momento, no parece haber dudas» en el vestuario albinegro, sostiene Carrasco. Así lo defiende el técnico, Munúa; el propietario, Paco Belmonte; y pesos pesados, como Vitolo, para transmitir serenidad.

El que sí ha resurgido de sus cenizas es el Melilla. A principios de mes, con la derrota en casa ante el Cartagena, el liderato estaba a 10 puntos. La situación ha dado un giro en tres semanas y los de Luis Carrión, que no fallan desde entonces, han enlazado tres victorias seguidas, para recortarle 7 al Efesé. «Nos quedamos atrás. Pero la regularidad manda y cualquier despiste condena. El UCAM se ha desinflado un poco, pero eso no significa que no tenga opciones. Aquí se puede meter cualquiera. El Melilla no salió tocado de aquella derrota contra el Cartagena. Tiene un calendario más fácil [5 partidos de 8 en el Álvarez Claro, ante Malagueño, Recreativo, Sanluqueño, Badajoz e Ibiza] y se le pone muy bien estar encima hasta el final», manifiesta Antonio Calderay, de 'Melilla Hoy'.

García y Menudo, al rescate

Para él, «es clave ver cómo va a reaccionar el Cartagena en el Nuevo Vivero», un estadio donde solo han vencido Recreativo y Linense. El Badajoz es uno de los equipos del momento y no conoce la derrota en las últimas nueve jornadas. Tiene opciones de colarse en el 'play-off'. «Si gana allí, va a poner tierra de por medio. Si se lleva los tres puntos, saldrá muy reforzado. A lo mejor, después de ganar aquí, se relajaron un poco, que puede suceder, y ahora han desperdiciado muchos puntos. Ahora, ya no pueden fallar y no lo tienen tan claro. Recreativo y Melilla vienen con mucha fuerza».

Para Calderay, el cuadro norteafricano no ha tirado los brazos gracias «a la buena adaptación» a la pérdida de su goleador Yacine, en el mercado de invierno. El testigo lo ha cogido el granadino Óscar García, que con su doblete del pasado fin de semana en Almería ya lleva los mismos goles que el franco-marroquí : 12. «Está en racha. Además, Carrión ha incluido movimientos tácticos desde aquella derrota ante el Cartagena, y llega con más profundidad por los laterales con Pepe Romero. Y es clave Alfonso, en el centro del campo. Aquella mañana no estuvo», recuerda.

«El Melilla ha puesto la directa y, en ese sentido, el buen momento de Menudo ha sido importante. Lo de Yacine tampoco ha influido. El primer puesto es complicado, pero hay opciones. La mala racha la tienen todos los equipos y nunca se sabe. El Cartagena se ha dejado muchos puntos en el camino. Si el Melilla gana estos dos partidos en casa [ante Malagueño y Recreativo], puede poner nervioso al personal. No obstante, al Cartagena solo se le ha negado el gol, pasa por una mala racha pero tiene un gran plantel y no creo que este momento se alargue hasta el final. No va a cometer tantos errores. Pero sí ha provocado que todo esté más pegado y no pueda relajarse», resume José Antonio Revuelta, de 'El Faro de Melilla'.