Julio Gracia: «Viví momentos duros, pero ahora soy feliz y quiero quedarme aquí»

El medio sevillano Julio Gracia, de 20 años y cedido por el Betis el verano pasado al Cartagena, llegó a plantearse su marcha del conjunto albinegro en este mercado de enero si pasaban las jornadas y seguía sin jugar. De hecho, confesó ayer en la zona mixta del Cartagonova que sus inicios en el Efesé fueron complicados, pero que todo ha cambiado en los dos últimos meses, en los que se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Gustavo Munúa. Está siendo además uno de los más destacados en los últimos partidos. Sin ir más lejos, su jugada en el gol de Elady el pasado domingo en La Línea de la Concepción fue de muchos quilates.

«Viví momentos duros, pero sabía que tenía que seguir luchando y aprovechar cada oportunidad. Al final así ha sido, ahora estamos a tope y está saliendo todo genial. Personalmente me encuentro muy bien, el equipo va muy bien y estamos todos muy contentos. Yo ahora mismo no me planteo salir del Cartagena. Tampoco tengo ofertas de Segunda. Pero me da igual. Soy feliz y quiero quedarme aquí. Al Cartagena se le queda pequeña la Segunda B y el objetivo es subir todos juntos», declaró el centrocampista nacido en la localidad sevillana de El Saucejo, a solo 20 kilómetros de Osuna, el pueblo de su compañero Moyita.

Julio Gracia fue sincero y reconoció que no esperaba que el Efesé fuera campeón de invierno. «Estábamos muy lejos del Melilla. Esa es la verdad. No esperaba recortar tantos puntos en tan poco tiempo. Y en el vestuario, lógicamente, hay euforia porque ninguno esperábamos estar primeros al final de la primera vuelta. El caso es que lo hemos logrado, aunque también tengo claro que nuestro objetivo no es ser primeros ahora. Nosotros lo que buscamos es subir a final de temporada. Estamos pensando en eso y luchando para quedar primeros y subir lo más rápido posible, pero a largo plazo».

«Metemos goles con facilidad, apenas encajamos y estamos muy convencidos del estilo», destaca el sevillano

Habló también de la unión que hay en la caseta. «Es el grupo más unido en el que he estado. Todos nos llevamos muy bien y no hay problemas en el grupo. No ha habido ninguna pelea, cosa que suele ser normal en los vestuarios», contó el futbolista sevillano, quien resumió algunas de las claves que han llevado al Cartagena de la zona de descenso a la primera posición en solo tres meses. «Nos meten pocos goles, metemos muchos y sumamos de tres en tres. Dominamos a los rivales, en casa y fuera. En los primeros partidos no nos conocíamos, ya que todos éramos nuevos. Y nos costó. Pero hemos ido conociéndonos y la mejoría es evidente. Ahora metemos con más facilidad, apenas encajamos, sabemos a lo que jugamos y estamos muy convencidos del estilo», destacó.

Por último, Julio Gracia aseguró que no sufre mal de altura. «Ojalá juguemos todos los partidos que nos quedan a partir de ahora con la presión de defender el liderato. Esa presión la quiero siempre. Es la mejor que hay en el fútbol», recordó.