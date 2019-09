FÚTBOL | FC CARTAGENA Jovanovic: «Lo mío es marcar goles y vengo para hacerlos» Djorde Jovanovic, ayer en el Cartagonova. / J. M. Rodríguez / AGM El ariete serbio, de 20 años, rechazó ofertas de Bélgica, Holanda y Serbia porque «mi novia está embarazada» y prefería «quedarme en España» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 5 septiembre 2019, 01:28

El ariete serbio Djorde Jovanovic, de 20 años, lo intentó en castellano. «Estoy muy contento de estar aquí y quiero dar las gracias al director [general, Manuel Sánchez Breis», dijo para empezar. Y ahí se quedó. «Mejor inglés», soltó visiblemente nervioso. Apareció el traductor de emergencia, Carlos Gómez (del departamento de comunicación del club), se sentó a su lado y entonces, con total normalidad, continuó el acto de presentación del delantero centro que llegó el lunes al Cartagena cedido por el Cádiz.

«Quería jugar en Segunda y he hecho toda la pretemporada con el Cádiz. Yo quería seguir allí, pero no me veía en el filial. Al no seguir en el primer equipo, miré las ofertas y la del Cartagena era muy buena. Es un gran club, con mucho prestigio. Y vengo a por el ascenso», señaló.

Le llamaron equipos de su país, Serbia, así como de Bélgica y Holanda, todos de Primera. «Mi novia está embarazada y quería quedarme en España. Llegué en enero y me ha costado adaptarme, al idioma, al país y al fútbol de aquí. Ese tiempo de adaptación ha terminado y ahora estoy preparado para dar lo mejor de mí. Lo mío es marcar goles y he venido para hacerlos, cueste lo que cueste», explicó el serbio.

«Debuté con 18 años en el Partizán e hice goles, pero me fui porque quería jugar muchos más minutos» LA FRASE

Fue una de las promesas más importantes de su país en etapa juvenil, siendo el delantero centro del filial del Partizán de Belgrado (26 goles en 18 partidos en la campaña 2016-17) y de la selección sub-17 y sub-19. Debutó con el primer equipo del Partizán con solo 18 años. Inclusó jugo dos veces en Europa League y además es internacional sub-21. «Hice goles [4 en 19 partidos en los que solía jugar los últimos minutos], pero me fui del Partizán porque quería jugar muchos más minutos. Necesitaba continuidad», confesó. No la encontró en el Lokeren belga (1 gol en 10 partidos) ni tampoco estos últimos cinco meses en el Cádiz (152 minutos repartidos en seis encuentos y ningún gol).

Esa continuidad es la que busca esta temporada en el Cartagena, donde tendrá que pelear por el puesto de ariete con el argentino Pablo Caballero. Jovanovic, que siempre había llevado el '9' o el '99', lucirá el '19' en el Efesé. «Las negociaciones han sido largas y ahora estoy esperando el momento de mi debut. Estoy listo para jugar, en plenitud física. Llevo casi dos meses de trabajo de pretemporada con el Cádiz», indicó Jovanovic. «Tenemos muchas esperanzas depositadas en él», admitió Sánchez Breis.