Fútbol | FC Cartagena Un inicio con alegrías y percances Ismael, una de las sensaciones de la pretemporada, regatea a un rival del Mar Menor, el sábado, en La Manga Club. / j. m. rodríguez / agm La falta de efectivos, las lesiones, las rescisiones, el césped, la dificultad del mercado y la gran campaña de abonados marcan los 28 primeros días del proyecto 2019-20. Al Efesé, en un verano agitado, le quedan todavía cinco fichajes a dos semanas del arranque liguero RUBÉN SERRANO Cartagena Lunes, 12 agosto 2019, 09:19

Hoy se cumplen 28 días desde que el preparador físico, Félix Martínez, pusiera «el foco en el verde» con una sesión vespertina en Pinatar Arena. Ha pasado casi un mes desde los primeros pasos del Cartagena 2019-20, marcado por varias alegrías deportivas y sociales pero también con percances que están dificultando la puesta a punto con total garantías, a dos semanas para que arranque el octavo curso consecutivo en Segunda B. El cambio de ciclo es evidente, Cordero es el único superviviente de la plantilla que se quedó a medio minuto de ascender en Majadahonda, en junio de 2018, y ese giro de timón no se hace de la noche a la mañana. Hay luces y sombras. Pero tiempo para maniobrar y dar las últimas pinceladas al equipo.

Evidentemente, lo que más preocupa ahora mismo, con el 25 de agosto a la vuelta de la esquina, es la falta de efectivos en una plantilla de 15 futbolistas, sin contar a Mario, Mauro y Adama. El primero no va a continuar y los dos últimos saldrán cedidos. La falta de hombres a estas alturas ha afectado en los últimos 'bolos' veraniegos, donde el Efesé ha ido de más a menos. El sábado, contra el Mar Menor, el equipo sumó su tercer empate consecutivo y dejó una sensación evidente: arriba falta continuidad, ligereza, pólvora, más artillería con un Elady demasiado solo, un Araujo tomando forma y un Caballero del que poco se puede valorar.

PARA TENERLO CLARO Faltan efectivos: En 28 días de pretemporada, hay 15 jugadores (sin contar a Mario, Mauro y Adama) y Ayala, Jara, Forniés y Viana tienen molestias. Cordero no estuvo ante el Mar Menor por fiebre. Margen de mejora: Araujo, Verza, Carlos David, Fucile y compañía tienen nivel y cuando estén todos a punto se verá el nivel de la plantilla. Invictos: A pesar de todo, el equipo sigue invicto, solo ha encajado 3 goles en 6 partidos y brillan Marc y el canterano Ismael en la pretemporada. Alegrías: La renovación de Elady y los 6.133 carnés despachados hasta la fecha. Tareas pendientes: Hacer al menos cinco fichajes, dar salida a Mario, Mauro y Adama y rescindir a Paim. Problemas encontrados: La intromisión del Burgos y el césped del Cartagonova.

La pretemporada es atípica y el sábado, Munúa solo pudo contar con 10 del primer equipo, incluyendo a Carrillo. Las rescisiones de los futbolistas que no entran en los planes y las lesiones o percances de última hora hicieron el sábado completar el banquillo con jugadores exclusivamente del filial. Cordero tenía fiebre, y Forniés y Viana siguen con molestias. A Ayala y Jara, aún en proceso de recuperación, no se les espera en una fecha concreta. Y Verza, muy cuidado, juega solo una mitad para evitar males mayores. El entrenador uruguayo, al término del empate contra el Mar Menor (0-0), admitió que trabajan «entre algodones», que el mercado «no es fácil» y que hay jugadores que «aún no están en plenitud física». El charrúa dio más carrete del que deseaba a Caballero y a Etxeberria (jugaron 59 minutos) y probó a Fucile, incómodo, en la izquierda.

Marc e Ismael, lo mejor

Pero a pesar de todas esas dificultades, lógicamente cuando todas las piezas estén engrasadas la máquina empezará a carburar. Tarde o temprano. Porque hay futbolistas de muchos quilates y ahora mismo es normal que se estén poniendo a punto. La duda está en que si llegarán todos bien al estreno liguero. Además, el Cartagena ha dejado buenas sensaciones en otros amistosos y sigue invicto en los seis, donde solo ha encajado 3 goles. En este sentido, una de las grandes sensaciones en estos 28 días de pretemporada es Marc Martínez. Su fichaje ha sido un acierto de pleno y lo evidenciaron, por ejemplo, sus dos grandes paradas a Ballesta en La Manga Club. Él evitó la derrota.

La renovación de Elady y los 6.133 carnés son las mejores noticias para Belmonte y Breis. Los directivos han lidiado con el Burgos y aún tienen varias tareas pendientes

Otra gran noticia es Ismael, el extremo del 'B'. No tiene ataduras y está llamando a la puerta del primer equipo con grandes actuaciones. Es una de las grandes sorpresas, juega de titular y ya lleva dos goles, como su compañero del filial Chema. Lo normal es que con el paso de las semanas se vea realmente el potencial de la plantilla: hay poco que decir de hombres como Carlos David y Fucile, y mucho menos de Elady. Sin duda, la mayor alegría del verano, pase lo que pase hasta el 2 de septiembre, habrá sido la renovación del jienense.

Otra semana clave

Porque la continuidad de Elady es uno de los 'caramelos' que se han podido llevar a la boca en estos 28 días Belmonte y Breis, en un verano que para ellos tampoco está siendo fácil. La gran campaña de abonados, con 6.133 carnés despachados, es otro motivo de alegría en un mercado especialmente competitivo, y en el que les ha tocado lidiar con las intromisiones del Burgos: ya se llevaron a Donovan Wilson, Toché y Raúl Sánchez. También bregar con las rescisiones, algunas complicadas como la de Cristo Martín, y encontrarse con el mal estado del césped del Cartagonova, aplazando el Carabela de Plata y dejando en el aire el estreno liguero. Muchos frentes en tan poco tiempo.

Esta semana es clave para los directivos albinegros, a fin de cerrar los antes posible los cinco fichajes que en teoría deberían llegar: un portero, un central y un lateral izquierdo sub 23, y un centrocampista y un delentero sénior. En paralelo, hay que alcanzar u oficializar ya las salidas de Mario Fernández e Igor Paim y buscar un destino a Mauro y Adama.