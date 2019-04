Fútbol | FC Cartagena Ibiza, reacción o crisis Festival en el Cartagonova. Jesús Álvaro corre, perseguido por Fran Grima, en el partido de la primera vuelta, en el que el Efesé le endosó seis goles al Ibiza. / Antonio Gil / AGM El Cartagena está obligado a levantar el vuelo en Can Misses, donde cayeron UCAM, Melilla y Recreativo y el Ibiza lleva una vuelta entera sin perder FRANCISCO J. MOYA Domingo, 14 abril 2019, 10:03

Can Misses. Territorio peligroso. En el campo del Ibiza, el nuevo rico de la Segunda B que esta temporada ha sufrido en sus carnes la dureza de la categoría y cuyo atildado dueño, Amadeo Salvo, ha empezado a comprender que el dinero no siempre da la felicidad, han perdido esta temporada los mejores equipos del grupo. Fue en la primera vuelta, es cierto. Pero en la hierba sintética ibicenca cayeron UCAM (2-0, Rodado y Chavero), Recreativo (1-0, Serra) y Melilla (2-1, Armenteros y Rodado / Chakla). Al Cartagena, hoy, no le vale ni el empate. Solo le sirve la victoria.

Lo va a tener complicado el conjunto de Gustavo Munúa en un campo en el que los de casa llevan una vuelta entera sin hincar la rodilla. Fue el 18 de noviembre del año pasado, cuando el Don Benito sorprendió al equipo entonces entrenado por Andrés Palop (0-1). Desde entonces, los baleares han ganado seis encuentros y han empatado tres ante su público. Cayó Palop, como antes había caído Antonio Méndez. Y el tercer entrenador del curso en tierras ibicencas es Pablo Alfaro. Llegó con el equipo a ocho puntos de la cuarta plaza y tras seis jornadas en el cargo, saldadas con un triunfo, cuatro empates y una derrota, esa última plaza de 'playoff' de ascenso está a nueve puntos.

El reto es difícil, pero ni mucho menos imposible. A principio de Liga, en las jornadas 2, 4 y 7, se llevaron los tres puntos de Can Misses Sanluqueño (0-1), Badajoz (0-1) y El Ejido (1-3), dejando claro que en Ibiza se puede pescar. Y el Cartagena, tras cinco semanas de sequía, necesita reaccionar. Si no lo hace, este bache se convertirá en crisis. Y obviamente se encenderán todas las alarmas, algo impensable hace solo un mes y medio, cuando los albinegros tomaban el fortín del Álvarez Claro (1-2, con doblete de Elady) y dejaban al Melilla a diez puntos. Es lo que hay. Las cosas se han torcido. Pero quedan seis semanas. Son pocas, aunque suficientes para enderezar el rumbo.

Óscar Ramírez vuelve al lateral y Josua Mejías y Carrillo regresan a una lista tras mucho tiempo fuera

Está por ver si Munúa revoluciona el 'once' esta mañana o si, por el contrario, solo introducirá pequeñas modificaciones. Ya sabemos que habrá cambio en el lateral derecho, puesto que Pedro Orfila se ha quedado fuera de la lista y, por tanto, regresará al equipo un Óscar Ramírez que siempre aporta cosas, en ataque y en defensa. Incluso cuando está lejos de su mejor versión. Otra novedad muy significativa es el regreso a una convocatoria del central venezolano Josua Mejías, quien se lesionó en su debut como titular ante el Jumilla y ha estado dos meses de baja. Incluso podría ser titular, con lo que Moisés iría al banquillo. Antonio López y Cristo, por lesión, y Rui Moreira y Paim, por decisión técnica, se han quedado en Cartagena.

Luis Mata y Carrillo sí han viajado a Ibiza, aunque lo normal es que ambos se queden en el banquillo. No obstante, el lateral luso, que no juega desde la salida a Almería en la jornada 25, tiene opciones de entrar por Jesús Álvaro. Cordero y Julio Gracia se disputan de nuevo una plaza en el centro del campo, donde Vitolo y Moyita son fijos para Munúa. El domingo pasado ese puesto fue para el chico cedido por el Betis, quien hoy podría ser suplente. Arriba, en las dos últimas jonadas ha jugado Rubén Cruz, quien precisamente no marca desde el choque de la primera vuelta ante el Ibiza.

El 6-0, en el recuerdo

En Ibiza no olvidan la humillación sufrida en la primera vuelta en el Cartagonova. Aquel 6-0, en el mejor partido de los de Munúa en toda la temporada, fue un canto al buen fútbol, una de esas actuaciones corales absolutamente sobresalientes que solo se ven una vez cada muchos años. El Ibiza, además, puso de su parte en una mañana dramática para el equipo balear. Al final del partido, el vestuario visitante parecía un velatorio. Amadeo Salvo, propitetario del Ibiza, expresidente del Valencia y dueño de la empresa Power Electronics, entró en la caseta para pedir explicaciones a los futbolistas. Resistió Palop, quien se mantuvo tres meses más en el puesto. Pero al final cayó. Y ya no está.

Tampoco están ya en el Ibiza los tres ex del Cartagena que aquel día vistieron de azul. Candelas se fue al Badajoz y Germán fichó por el Jumilla, ambos en enero. Chavero, por su parte, acaba de aterrizar en el UCAM. El cartagenero Luis Verdú, titular en aquel 6-0, tampoco se enfrentará hoy al equipo de su tierra. Está lesionado, al igual que Albizua, ex del UCAM. Así las cosas, Pablo Alfaro solo tiene dos opciones: retrasar a Núñez al eje de la zaga para formar pareja con Gonzalo De la Fuente o hacer debutar al joven agentino Mariano, central de 20 años al que todavía no ha dado carrete.

En el mercado invernal también salió el ilustre Marco Borrielo, así como Riverola y Uru. Y llegaron Provencio, del Elche; y Raí, del Zaragoza. Estos dos serán de la partida hoy ante el Cartagena. No son sus hombres más peligrosos, ya que el peso ofensivo del Ibiza lo suelen llevar Armenteros, Sergio Cirio, autor de dos goles la semana pasada en Don Benito, y Rodado, máximo goleador del cuadro balear. Suma 8 goles.

Melilla, rival difícil; Recreativo, asequible El Cartagena juega esta mañana en Ibiza. Y en otros dos campos, el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla y el Nuevo Colombino de Huelva. Llegados a este punto decisivo de la temporada, con solo seis jornadas por disputarse y las tres primeras plazas en solo un partido de diferencia, hay que mirar siempre lo que pasa en otros estadios. El choque de Can Misses arranca a las 12.00 y media hora antes empiezan los de Melilla y Recreativo, los dos principales rivales del Efesé en la pelea por terminar la Liga regular en primera posición, lo que te da muchísimas opciones de ascender. El Melilla, 13 de 15 desde que perdió en el Álvarez Claro ante el Cartagena, visita la Ciudad Deportiva del Sevilla. Allí se ha hecho fuerte en esta segunda vuelta (cuatro victorias y dos empates) el filial sevillista. El joven conjunto andaluz, eso sí, cayó con estrépito el pasado fin de semana en Málaga (3-0), poniendo fin así a una racha de siete jornadas sin perder. Aún dispone de un buen colchón, de seis puntos, con respecto al descenso. No obstante, el Sevilla Atlético todavía no está salvado y, por tanto, no puede relajarse. Por su parte, el Recreativo, que está a dos puntos de Melilla y Cartagena y que la próxima semana precisamente visitará la Ciudad Deportiva del Sevilla, recibe en su estadio al Talavera de Fran Alcoy, que suma 43 puntos y está virtualmente salvado. Los talaveranos cayeron el pasado fin de semana en El Prado ante el emergente Marbella (0-3), pero en su última salida asaltaron el complicado campo del San Fernando (1-2). Esto es un aviso en toda regla para el cuadro entrenado por Salmerón. En cuanto a los resultados de la tarde de ayer, destacó el nuevo tropiezo del San Fernando en Bahía Sur, donde se atascó contra el filial del Granada (0-0) y un nuevo triunfo del Marbella, en esta ocasión contra el Linense (2-0).