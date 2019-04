Del blanco al blanquinegro 'Once' del Cartagena, con la equipación completamente blanca en un partido de 1920. / cedida por juan antonio garcía Un hermanamiento con el Racing de Madrid podría ser la causa del cambio de colores en la camiseta del Efesé, que data de 1924. «No hay nada por escrito», aclara Juan Antonio García FRANCISCO J. MOYA Jueves, 11 abril 2019, 03:00

Los colores del Efesé son el blanco y el negro. Toda la vida han sido esos. Pero, ¿por qué? ¿Alguien sabe el motivo? «Hemos buscado en la prensa de los años 20 y hemos buceado en todas las hemerotecas, con el objetivo de averiguar la respuesta a esa pregunta. Pero lo cierto es que no hemos encontrado nada. No hemos leído en ningún sitio la explicación de por qué el Cartagena, en sus diferentes etapas y con sus distintas denominaciones, lleva casi cien años vistiendo una camiseta blanquinegra», contesta Juan Antonio García, miembro del Club de Amigos de la Historia del Fútbol Cartagenero (CAHFCT) .

Lo único que se sabe es que «existe una leyenda, basada en habladurías de hace muchos años, de que a principios de los años 20 el Cartagena y el Racing Club de Madrid, que vestía de blanquinegro, jugaron un partido amistoso y se hermanaron. Establecieron una muy buena relación y a partir de ahí el Cartagena comenzó a vestir de blanco y negro. Eso sucedió en 1924. Eso sí está documentado. Hasta entonces, el Cartagena vestía completamente de blanco. Pero insistimos siempre en que el motivo del cambio del blanco al blanquinegro no está claro», explica García.

«Lo que sí sabemos -añade- es que a partir de 1924 la camiseta del Cartagena siempre ha sido blanquinegra y también tenemos contrastado que en el escudo de esa época ya vienen las franjas negras y blancas. Tampoco sabemos exactamente cuándo se creó ese escudo, ya que las primeras fotos que tenemos son de cuando el equipo vestía completamente de blanco y no lucía ningún escudo. A partir de 1924, ya nos encontramos en todas las fotos una camiseta blanquinegra y el comentado escudo, ya con las listas incluidas», añade García.

Al cambiar la equipación, en 1924, también se incluyó por primera vez el escudo con franjas negras y blancas

La carta de García-Vaso

Junto a Gines Lario, él es uno de los aficionados que más tiempo ha dedicado en los últimos años a estudiar la historia del fútbol cartagenero. Y ha encontrado una carta, del año 1916, en la que se detalla perfectamente cómo fueron los primeros pasos del fútbol en la ciudad. «Allá por el año 1916, la gente que paseaba por el Paseo de Alfonso XIII veía por sus alrededores a un grupo de jóvenes jugando al fútbol con las ropas que sabemos. Comentario general: están locos. Pero esos comentaristas no sabían que aquel grupo de locos concertaban partidos contra otros tantos locos, sin más finalidad que practicar un deporte, sintiendo, eso sí, que la gente no los entendiera», se puede leer en una carta de la época, escrita por Carlos García-Vaso, hijo del presidente fundador del Cartagena Fútbol Club y que luego se convertiría en uno de los futbolistas más importantes del equipo albinegro en la década de los 20.

«Aquel grupo estaba compuesto por quienes, al fin, habían de contemplar el milagro de que una verdadera afición acudiera al campo para verlos jugar. Algunos, ya retirados de este deporte, tuvieron la idea de que, con la ayuda de quien mejor fuera posible, pudiera el fútbol cartagenero igualar al del Racing de Madrid o al FC Barcelona, en cuyas ciudades asistían ya a los partidos, y en campos relativamente cerrados, no poco público», se puede leer en la misiva. Y pidieron ayuda a José García-Vaso, dueño del periódico 'La Tierra', «fecundo periodista y entusiasta político».

«¿Por qué en Cartagena no había de conocerse un deporte que en otras partes tan en boga estaba?», le preguntaron a García-Vaso. «No me parece mala idea. Además, tengo dos hijos a los que les gustaría jugar (los otros dos eran aún pequeños), pero lo que no me parece bien es que el nombre de Sporting Club Cartago [club que había presidido hasta 1919] sea precisamente el que nos convenga. ¿No sería más adecuado el de Cartagena Club de Fútbol? Cosa que a los comisionados les pareció de perlas», explica la carta.

Y así nació el Cartagena Fútbol Club, cuenta la carta recuperada por Juan Antonio García, quien subraya «que el proyecto de ese equipo fue empujado por un periódico ('La Tierra') que se convirtió en el portavoz del fútbol cartagenero, con las firmas de Virgilio Bermejo (Jubi) y José García Vaso, que pudieron ver el fruto de sus trabajos con el gran aumento de los aficionados».