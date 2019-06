Fútbol | FC Cartagena Munúa: «Hicimos lo que debíamos» Rubén Cruz, hundido, se despide de los aficionados que animaron anoche al Efesé en El Toralín. / carlos castro / lof Munúa cree que «la eliminatoria se decidió por pequeños detalles puntuales» FRANCISCO J. MOYA Domingo, 16 junio 2019, 11:16

Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, apareció cariacontecido por la sala de prensa de El Toralín y felicitó al equipo local por su pase a la final por el ascenso a Segunda División. «Le deseo lo mejor de aquí en adelante», dijo el uruguayo. Sobre el partido de ayer, indicó que «dentro de la paridad entre los dos conjuntos, nuestro equipo buscó tomar la iniciativa y en todo momento dimos la cara ante un muy buen rival. Tuvimos dominio y situaciones, pero nos faltó ponernos en ventaja en las llegadas que tuvimos. La eliminatoria se decide finalmente por detalles en momentos puntuales y nos toca salir eliminados por lo mismo», opinó Munúa.

Apostó por un 4-2-3-1 y dejó a Aketxe en el banquillo. No obstante, afirmó que «hicimos lo que dabíamos. Hicimos el partido que teníamos que hacer y mis futbolistas han jugado con mucha personalidad. Ellos se encuentran con el gol en un saque de banda y todo cambia desde ese momento. En cualquier caso, estoy muy agradecido al grupo de jugadores que me ha tocado dirigir», comentó en unas palabras con sabor a despedida.

«Lo sentimos mucho por el apoyo que hemos tenido durante todo el año. En las últimas semanas nos animaron más y hubo mucho apoyo. Es una pena. Hemos tenido muchas lesiones en este 'playoff' y luego nos ha marcado también que no hemos sabido concretar las llegadas. La Ponferradina se define por la efectividad que ha tenido en esta eliminatoria», señaló Munúa.

Explicó que «en casa tuvimos ocasiones para hacer el segundo. Y en los dos partidos de la eliminatoria Joao [Costa] no ha sacado ni una sola ocasión de gol. Ellos son un muy buen equipo, bien trabajado y con automatismos muy claros. Ellos tienen mucho gol y jugadores verticales. Y además todo le ha salido de cara. Han sabido aprovechar sus ocasiones. En nuestro campo jugamos veinte minutos con uno menos y con nosotros en inferioridad solo nos llegaron una vez. Nos marcan un gol en un fallo nuestro y esa jugada marca ese partido. Son detalles importantes», recordó.

«Proyecto muy lindo»

Volvió a acordarse de los aficionados. «Sentimos mucho no haber podido pasar la eliminatoria ni conseguir el objetivo, que todo el mundo sabe cual era». Y no habló de su futuro. «No es momento para hablar de mi continuidad. Estoy muy agradecido al club. Me he sentido muy cómodo y me han dado todal libertad para trabajar. Se están haciendo las cosas muy bien en el club. Hay un proyecto muy lindo y los jugadores nos han llevado a estar peleando por el primer puesto hasta la última jornada y hasta la segunda jornada de la fase de ascenso».