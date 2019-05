Gonzalo Verdú tiene la fórmula Verdú corta un balón al barcelonista Perea, en la eliminatoria contra el Barcelona B, en 2017. / j. m. rodríguez / agm El cartagenero ya sabe lo que es superar tres eliminatorias de ascenso, cuando subió con el Elche en 2018 RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Jueves, 23 mayo 2019, 03:13

Está casado, es padre y vive el mejor momento de su carrera deportiva, fijo en las alineaciones de un Elche matemáticamente salvado en su regreso a Segunda División. El club abandonó el 'pozo' de la Segunda B la temporada pasada y uno de los artífices fue el cartagenero Gonzalo Verdú, que ahora observa con la satisfacción del trabajo bien hecho el devenir del equipo de su tierra en las tres eliminatorias del 'playoff' de ascenso. Él, con la entidad ilicitana, ya sabe lo que es superar tres eliminatorias para ascender, y todo lo que ello significa: «Máxima concentración e ir partido a partido», dice el central, de 30 años y que tiene contrato con el Elche hasta 2022.

El Efesé partía como claro favorito al primer puesto en el grupo IV, pero una mala racha de resultados y la gran trayectoria del Recreativo de Huelva le hicieron caer al segundo escalón. Al Elche le sucedió lo mismo, pero como tercero: no pudo hacer nada para dar caza al imparable Mallorca y le tocó ir, como ahora al Cartagena, por el camino más largo. «Nos hicimos a la idea de que, para subir, era necesario superar tres eliminatorias. Nos acostumbrados. La clave es no mirar más allá del primer partido. El Cartagena, como entonces el Elche, tiene una de las mejores plantillas de la categoría y puede ganar cualquiera de los seis partidos. No es fácil, pero el equipo no es menos que nadie», opina Verdú, que esta temporada ha disputado 35 partidos a las órdenes de Pacheta en el fútbol profesional. El año del ascenso, el Elche superó a Real Murcia, Sporting B y Villarreal B. Ganó los cinco primeros y solo cayó derrotado en la vuelta ante el filial amarillo, pero con la eliminatoria más que resuelta.

«Es el momento de que aparezcan los jugadores que marcan las diferencias, como Elady y Aketxe. El Cartagena es un claro favorito. Deben ir paso a paso porque por momentos se hará largo. Está claro que ningún equipo asciende sin una pizca de suerte. Eso también es importante». En el caso del Elche, ganaron la primera batalla en Nueva Condomina por la mínima (0-1), con un gol de Benja para encarrilar el pase. En casa, ante el Sporting B, se sobrepuso a un 0-1 con dos goles de Nino en el tramo final. Y en la vuelta, en Asturias, de nuevo el veterano ariete rescató al equipo en el 86, cuando estaba contra las cuerdas. En la final contra el Villarreal, el Elche ganó 2-0 la ida pero fue clave el penalti detenido por Juan José. «Benja y Nino son jugadores que marcaron la diferencia en los momentos clave. Los afrontamos todos con tranquilidad. Además, Pacheta solo miraba a corto plazo y nos centramos en eso. Al final, nos convenció y salíamos al campo con la sensación de que nadie nos podía ganar. Llegaron los 'playoff' y logramos una racha de cinco victorias seguidas. Es mejor llegar bien que primero y de forma regular. El Cartagena debe demostrar su mejor fútbol, como en los derbis de La Condomina y la Nueva Condomina. Contra el Castilla, hay que aprovechar su debilidad defensiva. Hay que tener ese punto de suerte y ojalá también lo logren».

Verdú abandonó el Cartagena en el verano de 2017. Se marchó por la puerta de atrás, tras dos estupendas temporadas como albinegro (54 partidos y 4 goles) pero rechazando la oferta de renovación de Paco Belmonte. «Claro que me hubiera gustado seguir en el Cartagena, pero en el fútbol se plantean situaciones. En Elche he encontrado la estabilidad que necesitaba, y ese plus que te da el poder tener continuidad. Desde que llegué me ha ido todo de cara. Estuvimos hablando para renovar, mi intención era seguir, pero no procede volver a hablar de ello».

El cartagenero, en cualquier caso, no se arrepiente de haber abandonado al equipo de sus amores. «El fútbol te da y te quita cosas. Aquí estoy encantado. Estoy muy orgulloso. Con Belmonte y Breis he vuelto a tener una relación cordial, de vez en cuando hablo con ellos y no hay rencor ninguno. Les deseo lo mejor y ojalá puedan subir al Cartagena al futbol profesional. Siempre he dicho que me gustaría volver en el futuro. Pero en el Elche tengo contrato hasta 2022 y a ellos les debo todo».

Santi Jara: «Veo muchas ganas y hambre en los entrenamientos» A Santi Jara no le va pillar de novato disputar una fase de ascenso a Segunda División. Por eso, conviene tomarse en serio sus palabras cuando ayer, en la tienda de deportes JMLAM Sports, dijo que ve entusiasmo entre sus compañeros. «Veo muchas ganas y hambre en los entrenamientos. Esa es mi sensación. En los 'playoff' prima el saber estar y en mantener la cabeza en la eliminatoria. Son 180 minutos y es importante meter goles, tanto dentro como fuera [de casa]. Estamos tranquilos, vamos a tener oportunidades», dijo el almanseño, que ha disputado 35 partidos y ha marcado 7 goles en lo que va de temporada. El extremo ya está recuperado de su lesión y pudo participar durante unos minutos en la victoria del pasado domingo ante el Linense. «Hemos trabajado para quedar primeros. Parece que lo teníamos en nuestra mano. Pero esto es fútbol y, cuando todo el mundo nos daba como terceros, hemos sido segundos. Son tres eliminatorias duras y hay que darlo todo para pasar», comentó Jara. El primer paso es obtener el sábado, a las 18 horas, un buen resultado en el Alfredo Di Stéfano. «El Castilla es complicado. Los chavales juegan y tocan bien el balón. Tiene buenas individualidades, pero les vamos a contrarrestar para hacerles daño. No te puedes confiar con ningún resultado. La clave pasa por ganar, y es bueno que la afición se vuelque. Somos un gran equipo, lo hemos demostrado», explicó.