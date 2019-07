Forniés llega para olvidar a Jesús Álvaro: «Nos parecemos mucho» David Forniés, ayer, en el pasillo que comunica con los vestuarios del Cartagonova. agm / PABLO SÁNCHEZ / «He visto muchos partidos suyos y es un pedazo de lateral; a los dos nos gusta llegar y poner balones», dice el ex del Real Murcia RUBÉN SERRANO CARTAGENA Martes, 16 julio 2019, 01:31

Es cierto que Jesús Álvaro es «uno de los mejores laterales» de Segunda B, que en el Efesé «lo quieren todos» y lo ha dado «todo» por el club durante las últimas cuatro temporadas, hasta que decidió irse al Córdoba. Pero también es verdad que su sustituto, David Forniés, «no admite discusión alguna» para suplir al canario, indicó ayer el mánager general, Manuel Sánchez Breis, durante su presentación: es un lateral de largo recorrido, que llega hasta línea de fondo y que el Cartagena «lo ha sufrido» en los dos últimos años, defendiendo la camiseta del Real Murcia. Rescindió su contrato (hasta 2020), entre otras cosas porque debía bajar su sueldo por la situación económica del club grana, que está poniendo límites salariales.

«No tardé mucho en aceptar la propuesta, porque me gusta el proyecto y la ambición que hay. Es lo que necesitaba ahora mismo. Busco desde hace tiempo el ascenso a Segunda [que ya logró con la Cultural en 2017 y luego fue descartado] y espero que sea este año. La temporada pasada vi bastantes partidos del Cartagena y no pudo ser», dijo el lateral ilicitano, de 28 años, que acumula 222 partidos en la categoría y que firma hasta junio de 2020.

«He visto muchos partidos de Jesús Álvaro y es un pedazo de lateral. Yo vengo aquí también a darlo todo y ya se me podrá valorar cuando acabe la temporada. Nos parecemos mucho, porque nos gusta llegar bastante [al área] y poner balones. De momento, conozco a Santi [Jara] y a [Pedro] Orfila [los tres con pasado en el Real Murcia] y solo he podido hablar cinco minutos con Munúa. Me ha dicho que esté tranquilo, y hasta mañana [hoy para el lector] no vamos a ponernos a trabajar», explicó Forniés, que no le pica la «rivalidad» por su pasado en el Real Murcia y solo se ha fijado en el Cartagena por «el proyecto» y la «idea de juego», que le viene «bien» por sus condiciones de lateral veloz y ofensivo. A las 12.30 horas también está prevista la presentación del central David Andújar.