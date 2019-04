El Cartagena B, a cinco puntos de la salvación, entra en una situación crítica Un lance del Cartagena B-Minerva del domingo. / j. m. rodríguez / agm «No vamos a descender», asegura su técnico, David Bascuñana, pese a la racha de dos empates y tres derrotas de las cinco últimas jornadas FRANCISCO J. MOYA Martes, 23 abril 2019, 02:51

El Cartagena B se ha complicado la vida de tal manera que, a falta de cinco jornadas, su permanencia en Tercera División pende de un hilo. El equipo que entrena David Bascuñana, que sustituyó a Juan Lillo a mediados de diciembre -hace justo una vuelta-, es cuarto por la cola, con 35 puntos. Y está a cinco de la permanencia. Tres victorias, diez empates y siete derrotas es el bagaje de Bascuñana en el banquillo del filial blanquinegro, que no puede fallar este domingo en Los Garres si quiere llegar con vida a los cuatro últimos partidos del campeonato.

Bascuñana, que acabó llorando el domingo en Ciudad Jardín tras ver cómo la Minerva remontaba el partido en los cinco últimos minutos (1-2), sigue creyendo en sus jugadores. «No vamos a descender. Este equipo está jugando bien al fútbol y es capaz de ganar cuatro de los cinco últimos partidos. Si no lo viera así, dimitiría. He hablado con el club y ellos me transmiten esa confianza. No me voy a beneficiar yo para perjudicar al equipo. Al contrario. Quieren que siga y noto ese respaldo», cuenta el entrenador cartagenero, de 42 años, tras una pésima racha de dos puntos sumados de los últimos quince posibles.

Se queja amargamente de los arbitrajes que está sufriendo el filial albinegro en las últimas jornadas. «Lo del domingo fue escandaloso. Hubo cuatro penaltis en el área del Minerva y el árbitro no pitó ninguno. Nuestra impotencia era absoluta. Ya nos anularon un gol legal ante el Mar Menor y nos quitaron dos puntos. Los últimos arbitrajes nos han hecho mucho daño», lamenta Bascuñana, quien combina su trabajo diario con el segundo equipo del Cartagena con su labor como seleccionador juvenil de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.

A pesar de los contratiempos, mantiene la esperanza. «Tenemos un equipo muy joven y esta situación, con el equipo en zona de descenso, les pasa factura. Pero juegan bien al fútbol y están muy implicados. Tenemos que ganar este fin de semana en Los Garres y llegar con vida al partido del próximo miércoles con el Ciudad de Murcia. Ellos marcan la salvación, están a cinco puntos y jugamos en nuestro campo. Ese partido va a ser decisivo», cuenta Bascuñana, quien antes de hacerse cargo del Cartagena B pasó por los banquillos de Iilicitano, Pozo Estrecho y Pinatar.