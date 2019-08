Fútbol | FC Cartagena «Yo soy feliz con el balón en los pies», asegura Jurado, pendiente del transfer Jurado posa con un sonriente Belmonte, ayer, en la zona mixta del estadio Cartagonova. / fc cartagena «Elady está encantado en el Cartagena. Me gustaría tenerlo aquí el día 2, o los 500.000 euros, si vienen. No soy amigo de los jugadores», dice Belmonte RUBÉN SERRANO Cartagena Jueves, 29 agosto 2019, 02:34

El dueño, presidente y director deportivo del Cartagena, Paco Belmonte, entra en la recta final de un exigente mercado de fichajes que concluirá el lunes 2 de septiembre. Y la afronta hasta arriba de trabajo y con varios frentes pendientes de solucionar antes de ese día. Los dos primeros y más urgentes son las incoporaciones de los últimos fichajes para terminar una plantilla que será de 22 jugadores tan pronto como Belmonte sea capaz de cerrar los fichajes de un extremo diestro y de un delantero. Solo queda «una ficha sénior» y el máximo directivo albinegro no aclaró cuál de esas posiciones será la escogida para la sub23. «Puede ocurrir de todo, el mercado te da muchas opciones», aseguró ayer.

Belmonte hizo esas declaraciones al término de la rueda de prensa de presentación de José Ángel Jurado, en la zona mixta del estadio Cartagonova. El dueño del Cartagena consideró que ese número de fichas es el necesario para «jugar con dos sistemas», el 4-2-3-1 y el 4-3-3. «El míster tiene claro que no quiere el mismo sistema todo el año, porque las características de Jurado, Verza o Cordero no son las mismas que las de Lucas de Vega y Carrillo». El fichaje de un delantero es otro de los asuntos pendientes. «Lógicamente, vendrá otro delantero. Caballero es un '9' importante. Muy, muy, muy pocos clubes tienen a uno como él, con cinco años en Segunda», defendió.

En paralelo a esas tareas, continúa la cuenta atrás para anunciar las salidas de Mario Fernández e Igor Paim, y ver qué ocurre finalmente con Elady. «Está encantado en Cartagena. Hasta el día 2 cualquier jugador es transferible. Creo que va a seguir siendo jugador del Cartagena. Puede pasar perfectamente que un equipo [de Segunda] sume cero puntos en las tres primeras jornadas y pida un crédito a la Liga. Pero yo tengo cero problemas con él. No soy amigo de los jugadores ni nunca me he tomado una cerveza con él. Vino aquí a ser decisivo, a marcar goles y a crecer juntos, y yo a pagarle cada día 28. No a sonreírnos. Me gustaría tenerlo el día 2 o los 500.000 euros si vienen», dijo.

Antes de las palabras de Belmonte fue presentado el pivote Jurado, que viene de jugar en Noruega y en Moldavia y esos clubes aún debe ponerse de acuerdo para que el futbolista lo tenga todo en regla para poder jugar. Si no, tendrá que esperar. En el club confían en que llegue todo a tiempo, antes de que cierre el mercado. «Se debe solucionar. Ojalá lo solucionemos antes del viernes y tengamos el tránsfer antes del viernes para que pueda ir convocado a Don Benito. Si hay voluntad entre los clubes, es muy rápido», explicó Belmonte.

El futbolista sevillano dijo que «lo importante» es que el grupo sea «trabajador», y no se toma su fichaje como un paso atrás. «Es un paso al frente. Mi posición favorita es la de pivote, pero soy versátil y quizá también pueda hacerlo un poco más adelantado y de central. Yo soy feliz con el balón en los pies. Toda la operación se cerró muy rápida, y la hicimos en una semana», aseguró Jurado, que viene del Sheriff Tiraspol moldavo, donde estuvo cedido por el Bodø/Glimt noruego. Ya pudo firmar por el Efesé para sustituir a Rivero, pero estaba «feliz y a gusto» en Noruega y no fue posible su incorporación. «Me guio muchos por lo que siento y en ese momento lo más positivo para mí era seguir allí».