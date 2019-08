FC CARTAGENA Esteve entra y Mario aún no sale El meta Esteve Peña, ayer en un pasillo de la zona de vestuarios del Cartagonova. / Antonio Gil / AGM El meta balear confiesa en su presentación que «cuando me llamó el Cartagena ni me lo pensé» y el cántabro todavía no tiene un destino claro FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 21 agosto 2019, 02:17

El meta balear Esteve Peña, de 22 años, reconoció ayer en su presentación como nuevo jugador del Efesé que «cuando me llamó el Cartagena ni me lo pensé, porque conozco la zona y sé que he firmado por un club increíble. El año pasado jugué aquí con el Granada el primer partido de Liga y la afición del Cartagena se siente como en ningún otro campo de la categoría. El Cartagonova es el estadio más bonito para jugar de toda la Segunda B», dijo.

Sabe que parte en desventaja con respecto a Marc Martínez, portero menos goleado del grupo el curso pasado con el Recreativo y reclutado por el Cartagena este verano para que sea el guardameta titular. «A Marc lo llevo siguiendo años en la categoría. Es muy bueno. Me gusta mucho y será un gran compañero en la portería. Yo quería venir aquí y siempre he tenido buena competencia en la portería. Este año será igual», apuntó Esteve, quien la campaña anterior solo actuó en cuatro partidos con el filial del Granada.

Esteve se formó en la cantera del Valencia y luego pasó por Avilés, UCAM y Granada B. «El año pasado fui titular en el Cartagonova en la primera jornada y la semana siguiente me lesioné en un entrenamiento y ya no volví a entrar en el equipo. Fue una decisión del entrenador. Puso a Lejárraga [que ha firmado por el Real Murcia] tras mi lesión y él estuvo a un nivel alto», contó el nuevo portero albinegro.

Esteve viene a ocupar la plaza del cántabro Mario Fernández, de 31 años, quien tiene un año más de contrato con el Cartagena y todavía no ha encontrado un destino. «Estamos contemplando las opciones que hay en el mercado, con el objetivo de que el club y el jugador salgamos beneficiados. Puede irse cedido o rescindido, pero está claro que tiene que salir. No va a continuar en el Cartagena», confirmó ayer el director general del club, Manuel Sánchez Breis.

Tampoco están cerrados los casos de Adama e Igor Paim, quienes tampoco entran en los planes de Gustavo Munúa. «Lo de Adama es complicado. No quiere jugar en Tercera y lo entiendo. Lo respetamos y lo queremos muchísimo. Vamos a buscar lo mejor para su futuro. Igor Paim está en Brasil y se va a desligar del Cartagena. Toda la burocracia va muy lenta y lo deseable es poder solucionar de una vez el asunto», comentó Sánchez Breis.