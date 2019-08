Fútbol | FC Cartagena Un esqueleto que invita a soñar El argentino Pablo Caballero remata a portería en el encuentro del pasado domingo ante el Badajoz. / pablo sánchez / agm El nuevo Cartagena convence en su estreno y estará arriba si Elady se queda y los tres fichajes que tienen que llegar le dan al equipo el plus de calidad que necesita FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 27 agosto 2019, 02:06

Empezó el Cartagena la Liga mucho mejor de lo esperado. No ganó al gallito Badajoz porque le faltó un poco de puntería al ariete argentino Pablo Caballero en las ocasiones que tuvo en el tramo inicial del partido. Pero tras una pretemporada atípica que llenó de incógnitas el futuro del cuadro albinegro es un verdadero alivio comprobar que hay un esqueleto que invita a soñar. Porque eso es ahora mismo el cuadro entrenado por Gustavo Munúa: un armazón bien construido que necesita, eso sí, un plus de calidad para convertirse en un bloque eminentemente ganador, lo que ya fue el año pasado (75 puntos) y el anterior (71).

Este nuevo Cartagena, en el que solo sobreviven cinco futbolistas de la pasada temporada, convenció en su estreno. Y la sensación generalizada es que el equipo va a funcionar bien todo el año, sobre todo si Belmonte y Breis consiguen retener a Elady y traen en esta última semana del mercado de fichajes a tres jugadores diferenciales que eleven el nivel del colectivo, fundamentalmente en la faceta ofensiva.

Porque todo lo demás lo tiene el Efesé. Bajo palos, donde Marc Martínez hizo una notable parada el pasado domingo a Álex Corredera en la única ocasión en la que fue exigido, no habrá debate a lo largo del año. El cancerbero barcelonés, de 29 años, viene de hacer grandes campañas con el Alcoyano y el Recreativo y el deseo compartido por todos los aficionados es que se asiente en una portería que no ha tenido dueño fijo ni demasiada estabilidad desde la salida de Limones, hace ahora dos años. Pau Torres, Marcos Morales, Mario y Joao Costa la defendieron y solo el joven meta luso destacó. Curiosamente, acaba de fichar por el recién ascendido Mirandés, donde tiene por delante a Limones.

Con Marc Martínez no habrá debate en la portería y Andújar y Carlos David lideran una zaga muy fiable Un conjunto sólido

Centrales poderosos

El tiempo dirá si la defensa de este remodelado Efesé es mejor que la de la pasada temporada, pero desde luego la primera impresión no pudo ser mejor. Andújar y Carlos David ya demostraron en los amistosos de pretemporada que jugaron juntos que forman una pareja de centrales poderosa y fiable. Tanto es así que Sergio Ayala, el central que mejor estuvo la pasada campaña, ha sido relegado al banquillo en este comienzo liguero. Antonio López (lesión) y Moisés (sanción) no debutaron en sus nuevos destinos, Murcia y San Fernando respectivamente. Sí lo hizo el venezolano Josua Mejías con el filial del Atlético de Madrid.

Manu Viana y Caballero, dos de los fichajes más criticados, fueron de los mejores ante el Badajoz Hablan en el campo

El madrileño David Andújar, de 28 años y procedente del Rayo Majadahonda, ha sido el mejor del Cartagena en la pretemporada. Y en el debut liguero, ante un Badajoz mejoradísimo en ataque con respecto al último ejercicio, mantuvo ese nivel. Concentrado y aplicado, fue un muro por arriba y por abajo. En cuanto al extremeño Carlos David, de 33 años, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Cinco años después de su marcha al Huesca, volvió a ponerse la camiseta del Cartagena en un partido oficial. Y estuvo brillante. Secó a Segovia, sacó la pelota jugada desde atrás con acierto y ejerció de líder de los suyos en todo momento. Maneja el 'otro fútbol' a la perfección, algo que ya sabíamos. Y el domingo lo volvimos a comprobar.

Forniés se exhibe

También los laterales destacaron. A Markel Etxeberria, por el costado derecho, le costó un poco ajustar la marca al peligroso Adilson y tuvo algunos problemas al principio. Fue a más con el paso de los minutos y en el segundo periodo se le vio muy cómodo, subiendo una y otra vez. Hizo un par de jugadas muy meritorias y el uruguayo Jorge Fucile, quien partía con la vitola de titularísimo por su relación con Munúa, va a tener una competencia muy dura con el vizcaíno, de 24 años.

En el otro lateral asistimos a una exhibición del ilicitano David Forniés, de 28 años. Tenía el listón alto por las grandes temporadas protagonizadas como albinegro por Jesús Álvaro, pero lo cierto es que la primera prueba no pudo ser más exitosa para el ex del Murcia. Formó una sociedad la mar de interesante con Manu Viana en la banda izquierda y no paró de incorporarse al ataque y servir balones a los delanteros. De hecho, Forniés fue elegido por los seguidores del Cartagena en redes sociales como el mejor jugador del partido ante el Badajoz.

Fue el Cartagena un conjunto sólido en su debut. Apenas concedió ocasiones y tanto la portería como la defensa -ya cerrada a expensas de que pueda llegar un lateral izquierdo o un central sub 23- ofrecen totales garantías para competir en un campeonato de 38 jornadas. Otra cosa es el centro del campo, por más que el murciano Javi Vera, un chico de 22 años que este verano llegó al filial tras pasar por los segundos equipos de Real Murcia, Lorca y Jumilla, rindiera a un gran nivel en la noche de su inesperado debut.

Más Solo en Córdoba hubo más gente que en el Cartagonova

Cordero y Verza, dos 'jugones' llamados a llevar el peso del equipo desde la medular, van a necesitar recambios, ya que el panameño Adalberto Carrasquilla, de 20 años, está todavía muy verde. Su rendimiento es una incógnita y, de hecho, ni siquiera se puede contar con él todavía porque no tiene la documentación en regla. En la mediapunta, Lucas de Vega, de 19 años, será el recambio natural para Quim Araujo, de 31 años y quien en principio lo debe jugar casi todo. También está Carrillo para hacer las funciones del jugador que vino del Córdoba y que fue uno de los que peor estuvo en el debut. No fue el Quim Araujo de los últimos amistosos ante Hércules y Ciudad de Murcia.

Bandas muy cortas

No obstante, en las bandas y en la delantera es donde faltan efectivos. Arriba está claro que tiene venir un goleador para luchar por el puesto con el argentino Pablo Caballero, de 33 años. Es una gran noticia que él y Manu Viana, de 24 años, rindieran a un nivel tan alto ante el Badajoz. Fueron dos de los fichajes más contestados por un sector de la afición y se trató de dos apuestas con cierto peligro. Ambos despejaron dudas el primer día. Mejor así.

Vendrá un buen delantero centro y si Elady es finalmente contratado por un club de Segunda también habrá que fichar a un jugador de banda izquierda que tenga gol. Más allá de lo que suceda con Elady, hay que incorporar a un extremo derecho que pelee en el día a día con Santi Jara, de 28 años. El almanseño no ha hecho pretemporada por culpa de una lesión de la que se resintió el domingo. Hoy será sometido a diferentes pruebas y se conocerá el alcance exacto de su dolencia. Ahora mismo no tiene recambio natural.