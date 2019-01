Miguel Ángel Muñoz: «No sé a qué está esperando la gente» Aficionados lanzando papelillos desde el lateral alto en el partido ante el Talavera, el penúltimo en el Cartagonova. / antonio gil / agm El líder de los peñistas del Efesé no tiene «una explicación lógica» a que dos mil abonados no acudan los domingos al Cartagonova FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 23 enero 2019, 02:38

El Cartagena vuela como nunca. Este domingo puede superar la mejor racha de victorias consecutivas de su historia (serán siete si gana al Recreativo de Huelva) y ya es el mejor equipo del país contando solo los resultados de las seis últimas jornadas. Sin embargo, la grada no ruge. Esta temporada está siendo la peor de toda la 'era Belmonte', iniciada en 2015, en cuanto a afluencia de espectadores al Cartagonova. El club tiene 7.000 abonados, pero la media de público en los partidos de casa de los albinegros está en las 5.000 personas. Cuando mejor juega el Cartagena, menos aficionados tiene en la grada animándolo.

«Sinceramente, nosotros no tenemos la respuesta ni conocemos los motivos. Lo hablamos en nuestras reuniones y los días de partido con otros peñistas, pero no hay una explicación lógica. No sabemos qué pasa con esos 1.500 o 2.000 socios que no van al Cartagonova», reconoció ayer Miguel Ángel Muñoz, presidente de la federación de peñas del Efesé. Preguntado por 'La Verdad', explicó que «es verdad que hay gente que vive fuera que saca su carné para apoyar al equipo y solo viene a uno o dos partidos en todo el año, pero se trata de una minoría. Lo normal es abonarte para ir regularmente al fútbol».

El dueño del club, Paco Belmonte, ha descartado de manera definitiva abrir una campaña de abonados exclusiva para la segunda vuelta del campeonato. Exploró esa opción tras la victoria en la última salida a Granada, pero finalmente -y a pesar de la goleada del domingo ante el Don Benito- ha decidido copiar la fórmula del pasado mes de enero. «Los datos de los años en los que sí se abrió la campaña en enero son irrelevantes. Se hacen muy pocos abonos y, por eso, hemos decidido repetir lo del año pasado y no abriremos una nueva campaña», aclaró Belmonte a este periódico.

«Esperamos mucha gente la semana que viene en Murcia. Se meterán 2.000 cartageneros en el campo del UCAM», pronostica

«Igual se sumaría gente, ahora que el equipo está tan bien», opina Muñoz, quien recuerda que, no obstante, la campaña se mantiene abierta y el que quiera comprar un carné, a precio del mes de agosto eso sí, lo puede hacer en las oficinas del club. «Entiendo la postura de Belmonte. Hay un verano muy largo para apostar por el club. Y ahora, el que quiera su carné, tiene que pagar el 100% de su precio original. La otra opción es pagar tu entrada cada domingo. El caso es ir al estadio, porque el club no puede dar más. Tienes victorias, tienes goles, se juega bien al fútbol y el equipo va primero. No sé a qué está esperando la gente para ir al Cartagonova», afirma Muñoz, quien ayer mismo estuvo reunido con la empresa de autocares que trabaja con el club y los peñistas para empezar a preparar el desplazamiento a Murcia del 3 de febrero.

Domingo por la mañana

A falta de confirmación oficial, el partidazo ante el UCAM se jugaría a las 12.00 horas del domingo 3 de febrero. Y las entradas para la afición cartagenera costarían 12 euros, el mismo precio que pagaron los seguidores del UCAM que vinieron al Cartagonova en el partido de la primera vuelta. «Es el mejor partido del año y esperamos mucha gente la semana que viene en Murcia. Es primero contra segundo y el viaje se hace en media hora. No creo que José Luis Mendoza [dueño del UCAM] haga nada raro y supongo que se cumplirá el acuerdo de la primera vuelta. En estas condiciones, pronosticamos que se meterán 2.000 cartageneros en el campo del UCAM para animar a nuestro equipo. A la Nueva Condomina fuimos unos 2.500», dice Muñoz.

Antes del UCAM toca el Recreativo, que llega enrachado al Cartagonova. Los onubenses, con el exalbinegro Fernando Llorente en su plantilla, suman cuatro victorias seguidas y ya son cuartos. El Decano, por cierto, sí ha reabierto ahora su campaña de abonados. Y ha vendido más de 200 carnés en apenas una semana. Ya cuenta con 9.200 abonados.