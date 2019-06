El equipo viaja hoy y hace escala en Las Rozas, donde se entrenará mañana Un rondo en el entrenamiento del martes en La Manga Club. / j. m. rodríguez / agm El club descarta al final el vuelo chárter desde Corvera a León por problemas operativos y completará el viaje a Ponferrada en dos días FRANCISCO J. MOYA Jueves, 13 junio 2019, 02:48

Cambio de última hora en el plan de viaje del Cartagena, cuya expedición partirá finalmente hasta tierras bercianas en autocar esta misma tarde, a las 15.00 horas desde el hotel Posadas de España del polígono Cabezo Beaza, en dirección a Madrid. Esta noche la plantilla quedará concentrada en el hotel que la Federación Española de Fútbol tiene dentro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí, en las instalaciones habitualmente utilizadas por las diferentes selecciones nacionales, se entrenarán mañana por la mañana los futbolistas albinegros. Será el último ensayo antes del duelo del sábado en El Toralín.

Mañana por la tarde, tras la comida en Las Rozas, jugadores y técnicos blanquinegros harán la segunda parte del viaje por carretera y, tras completar los 395 kilómetros que separan la ciudad madrileña de Ponferrada, finalmente quedarán concentrados en su hotel de la ciudad leonesa. Allí descansarán hasta que el sábado por la tarde haya que salir hacia el estadio de El Toralín, un par de horas antes del inicio del duelo.

En principio, la idea era hacer el viaje en el mismo día -el sábado- en un vuelo chárter que partiría desde Corvera y llegaría al aeropuerto de León, pero se descartó esta opción por problemas operativos. Fue la fórmula empleada el pasado domingo por la Ponferradina para venir a Cartagena, pero al club albinegro se le aplicaba un alto sobrecoste y además el horario de la vuelta, que se iba más allá de la medianoche, se convirtió en un importante problema añadido.

Salvo Jesús Álvaro y Antonio López, Munúa se lleva a toda la plantilla, incluidos los sancionados

Pendientes de Ayala

Así las cosas, toca viajar por carretera, con escala en Madrid y en dos días. Gustavo Munúa, técnico albinegro, se lleva a toda la plantilla, salvo a los lesionados Jesús Álvaro y Antonio López, quienes se quedan en tierra por consejo médico. Sí van a Ponferrada Elady y Josua Mejías, a pesar de que están sancionados y no podrán jugar. El entrenador uruguayo tiene la duda del central Sergio Ayala, quien acabó con problemas físicos el duelo del pasado domingo. Si no se recupera a tiempo, su sustituto será el alicantino Mauro Lucero, quien debutó en febrero con gol ante el Jumilla y desde entonces no ha jugado con el primer equipo.

Por último, ayer habló en Ponferrada el lateral izquierdo de la Ponferradina Ríos Rei na, autor del primer gol de los blanquiazules en el Cartagonova. En su opinión, «el arbitraje del domingo rozó la perfección. Si vas pasado de vueltas te mereces lo que te pase», aseguró en referencia a la roja a Elady y las amarillas que vieron Josua Mejías, Antonio López, Cordero y Moyita.