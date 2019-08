Fútbol | FC Cartagena Dos enigmas en blanco y negro La plantilla del Cartagena, durante un entrenamiento esta semana. / Antonio Gil / AGM Ambas plantillas son prácticamente nuevas y los dos equipos, tras una estéril pretemporada, aún necesitan tiempo para acercarse a su mejor nivel Los favoritos al ascenso Cartagena y Badajoz abren fuego en el Cartagonova tras un verano árido FRANCISCO J. MOYA Domingo, 25 agosto 2019, 09:20

cartagena. Arranca la Liga para el Cartagena con uno de esos partidos en los que no te puedes guardar nada. No hay tregua para el Efesé, que 72 días después de morder el polvo en Ponferrada recibe en su estadio al Badajoz más ambicioso de la última década, en el gran partido de la primera jornada en este grupo IV. Junto a Córdoba y UCAM, cartageneros y pacenses son los principales favoritos a hacerse con la primera plaza y buscar el ascenso por la vía rápida en una promoción de ascenso que ahora mismo se ve a años luz. De la última, de nuevo fallida y que se mira todavía por el retrovisor con la nostalgia de ese gran amor que se fue hace solo un par de meses, ya no queda casi nada. Sergio Ayala, Cordero, Carrillo, Santi Jara y ya veremos si Elady son los únicos que sobreviven del pasado curso. Todos los demás se fueron, por voluntad propia u obligados. También sigue Gustavo Munúa y todo su cuerpo técnico.

Vuelve a arrancar el Cartagena con la plantilla sin cerrar -faltan tres o cuatro jugadores por llegar- y tras una pretemporada que no ha servido para nada. Munúa nunca pudo poner en liza dos 'onces' medio decentes y tuvo que hacer malabarismos en los diferentes amistosos que los albinegros fueron afrontando a lo largo del verano. El saldo de los mismos fue de cuatro victorias (El Palmar, Levante, Atlético Baleares y Ciudad de Murcia) tres empates (Orihuela, Atlético Levante y Mar Menor) y una sola derrota (Hércules).

Bastante peor le han ido las cosas en la pretemporada al Badajoz, que ha perdido hasta en cuatro ocasiones (Europa, Don Benito, Extremadura y Salamanca). Los de Mehdi Nafti ganaron tres veces (Miajadas, Recreativo de Huelva y Olivenza) y cosecharon un solo empate (Lleida). La entidad del Nuevo Vivero, estadio que por cierto ha sido remodelado por completo, ha hecho este verano una clara apuesta por el ascenso y su presupuesto de esta temporada superará los dos millones de euros, siendo más alto incluso que el del propio Cartagena.

LAS CLAVESMunúa solo tiene 16 jugadores disponibles y convocará al medio Uri y al extremo Ismael, del filial El Badajoz pierde por lesión al medio Djak Traoré, que destacó el curso pasado en el Sevilla Atlético

Del equipo que la pasada campaña acabó cuarto y jugó la fase de ascenso solo siguen Kike Royo, Toni Abad, Candelas, Morgado y Guzmán Casaseca. Y han llegado futbolistas de mucho nivel para la categoría, tales como Maestre (Real Murcia), Corredera (Real Murcia/Valencia Mestalla), Julio Gracia (Cartagena), Dani Segovia (Racing de Santander), Héber Pena (Melilla), Carlos Portero (San Sebastián de los Reyes), Jairo (ex Girona y Numancia) y Djak Traoré (Sevilla Atlético).

Este último, un centrocampista de imponente físico y gran despliegue, se pierde el partido de esta noche por una lesión en el recto anterior. Maestre y Corredera, dos ex del Murcia, llevarán el peso del centro del campo pacense, junto al sevillano Julio Gracia, quien vuelve al Cartagonova un par de meses después de irse del Efesé.

Por su parte, Munúa solo dispone de 16 jugadores de la primera plantilla. Elady está sancionado y el panameño Carrasquilla no entrará en la convocatoria porque aún no tiene el visado de Extranjería. De esta manera, el técnico del Cartagena completará la convocatoria con dos chicos del filial. Salvo sorpresa mayúscula serán el medio Uri y el extremo Ismael, que son los que mejor han estado durante la pretemporada.

De esta forma, la alineación sale sola, casi por descarte. Si Forniés y Verza se recuperan a tiempo de sus molestias estarán en el 'once'. La única duda está en el lateral derecho, donde Fucile y Markel Etxeberria se disputan la plaza. El uruguayo regresó el martes de su país tras una semana allí arreglando toda su documentación. Ya la tiene en regla.