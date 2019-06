Munúa: «La eliminatoria sigue abierta y queremos hacer historia» Munúa observa el golpeo de Aketxe, esta semana. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM R. S. CARTAGENA. Viernes, 14 junio 2019, 02:44

Si la semana pasada centró gran parte de su discurso en discutir la actuación del árbitro, en la de ayer, previa al encuentro de mañana ante la Ponferradina (El Toralín, 20.30 horas, 'Footters'), Gustavo Munúa no quiso hablar de los colegiados ni escudarse en el vasco Jon Ander González Esteban como responsable del 1-2 de la ida. «No vamos a hablar más de eso. Los respetamos muchísimo», se limitó a decir el charrúa, antes de partir hacia Las Rozas, en la sala mixta del estadio Cartagonova.

Esta vez, la comparecencia del uruguayo estuvo centrada en transmitir un mensaje de que no todo está perdido y es posible dar la campanada en tierras bercianas. Allí espera un campo a rebosar, con alrededor de 200 aficionados albinegros. «El camino no está siendo fácil. Vamos a enfrentarnos a un buen rival. Lo hemos preparado bien y vamos a ir a sacar el partido, a buscar la clasificación. Sabemos que es posible y vamos muy ilusionados. Ojalá que salga bien».

Con el 1-2 de la ida, el Efesé está obligado a repetir un milagro similar al que consiguió ante el Real Madrid Castilla, para seguir con vida y no decir adiós a la temporada. «Las cosas no se nos ponen de cara, el camino no está siendo fácil. Pero tenemos confianza en el trabajo y en el equipo. La sensación puede ser que nos pasaron por encima, pero también que de los últimos cinco goles cuatro los hicieron a balón parado. Sabemos que no va a ser fácil, que es un equipo peligroso, pero hemos trabajado para intentar conseguirlo», explicó.

El uruguayo recupera a Ayala para el centro de la defensa, y no tendrá que tirar de Mauro, del filial

Munúa recordó que la eliminatoria «sigue abierta» y que el Cartagena ya ha sido capaz de lograr «cosas importantes» a lo largo de la temporada, como una racha de trece partidos consecutivos sin perder y triunfos donde históricamente no se lograban, como en Melilla y los dos derbis en Murcia. «Queremos seguir haciendo historia. Es un reto que nos motiva muchísimo y sé que son capaces de hacerlo. Podría poner mil excusas, pero no vamos por ahí. La ida se dio así y somos responsables del resultado. Y tenemos las responsabilidad en la vuelta. No tengan ninguna duda de que vamos a buscar el partido. Tenemos muchas ganas».

«Cabeza» tras el 1-2

Munúa no quiso entrar a valorar la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha sancionado con un partido a Mejías y con tres a Elady. «Son jugadores importantes, pero tenemos una plantilla muy rica». En la ida, recordó el técnico albinegro, la 'Ponfe' no marcó haciendo un «juego combinativo», sino en un «despiste» defensivo. «Con diez era difícil buscar el gol y había que tener cabeza», porque aún queda toda la vuelta y un tercer gol ese día ya hubiera dejado toda la eliminatoria sentenciada.

La buena noticia para el entrenador del Efesé es que Sergio Ayala «se recuperó bien» de las molestias físicas que arrastraba durante la semana. De este modo, será titular y no será necesario tirar de Mauro, central del filial, quien no obstante ha viajado con el resto del equipo.