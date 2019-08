Elady: «Se me ha valorado bien» Elady Zorrilla posa con la camiseta del Cartagena en la puerta del Cartagonova, ayer a mediodía. / antonio gil / agm El jienense admite que «yo quería prosperar y jugar en Segunda, pero me quedo porque creo en el proyecto y veo que podemos subir» FRANCISCO J. MOYA Viernes, 2 agosto 2019, 03:05

Elady Zorilla (La Puerta de Segura, Jaén, 1990) confesó ayer que es un «hombre feliz» tras firmar su renovación con el Cartagena hasta 2021. «Yo soy consecuente con todas las decisiones que tomo en la vida y si esta la he tomado es porque entiendo que es lo mejor para mi y para mi familia», indicó ayer el atacante jienense, autor de 21 goles esta última campaña con la camiseta albinegra.

Elady, acompañado por Manuel Sánchez Breis en la comparecencia que sirvió para dar oficialidad a su continuidad en el Efesé, admitió que escuchó ofertas en las últimas semanas, principalmente la del Tenerife, y que su intención era salir del Cartagena. «Todo el mundo quiere prosperar en la vida. Eso es fácil de entender. Y yo quería prosperar y jugar en Segunda. Cuando te salen ofertas de categoría superior, hay que prestarles atención. Yo hace tres años estaba jugando en Tercera y ni podía esperar esto. Es un orgullo que tantos equipos de Segunda me hayan llamado», dijo Elady.

¿Cuál fue la clave que le hizo cambiar de opinión y terminar aceptando la oferta de renovación del Cartagena? «Me quedo porque creo en el proyecto. Si no viera que podemos subir, hubiera forzado la máquina para marcharme. He firmado por otro año más y además he firmado un buen contrato. Se me ha valorado bien por parte del club», contestó Elady, quien pasa a ser el jugador mejor pagado de la plantilla.

«En el fútbol no hay ídolos. Hoy eres muy bueno y mañana eres muy malo. Agradezco las muestras de cariño y de apoyo, pero prefiero la estabilidad y la normalidad», soltó cuando se le preguntó si se veía ahora como el 'jugador-franquicia' del proyecto. «Yo soy muy pasional y siento mucho cuando la gente está conmigo. Siento eso en el Cartagena y sé que voy a jugar en el fútbol profesional. Tengo que ascender este año en Cartagena como sea», comentó un Elady que se perderá los dos primeros partidos de Liga, ante Badajoz y Don Benito, por la sanción que arrastra del pasado curso.