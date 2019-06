Elady, fin del trayecto Elady Zorrilla, en el suelo, durante el partido del pasado domingo ante la Ponferradina. / antonio gil / agm Competición castiga con tres partidos de sanción al goleador del Cartagena, que tiene ofertas de Segunda y ya no jugará hasta el próximo curso FRANCISCO J. MOYA Jueves, 13 junio 2019, 02:51

La jueza Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no tuvo ayer ningún tipo de compasión con Elady Zorrilla y Josua Mejías. No tomó en cuenta las alegaciones enviadas por el FC Cartagena y aplicó un severo castigo al primero, de tres partidos, y mantuvo la tarjeta amarilla al segundo, que ha sido sancionado con un encuentro, a pesar de que en las imágenes de televisión se aprecia claramente que en la acción en la que vio tarjeta amarilla despeja el balón y no zancadillea a Isi, tal y como recogió en el acta el colegiado del encuentro, el vasco González Esteban. Es natural de Barakaldo, por cierto, al igual que el técnico de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo.

Antonio López, un mes de baja por una rotura de fibras El defensa lumbrerense Antonio López, de 29 años, tendrá que permanecer un mes de baja por culpa de una «rotura fibrilar de Grado II en el bíceps femoral izquierdo, sufrida en el partido del pasado domingo ante la Ponferradina», confirmó ayer el FC Cartagena en una nota oficial. El central que vino del Lorca completa así un año aciago, marcado por los problemas físicos y varias lesiones musculares. Al final, solo ha participado en nueve encuentros de Liga, uno de Copa del Rey y los tres de la fase de ascenso. Su gran actuación en el partido de vuelta de los cuartos de final del 'playoff' ante el Castilla parecía cambiar las cosas en el tramo final del curso, pero el domingo volvió a romperse. De este modo tan triste despide una temporada para olvidar.

El caso es que ambos serán baja, por tanto, este sábado en Ponferrada. Los lesionados Jesús Álvaro, Antonio López y Cristo Martín elevan a cinco las ausencias del cuadro blanquinegro para el partido más importante del año. Para Elady termina la temporada, ya que en el caso de que el Efesé remonte este sábado en El Toralín tendrá que cumplir el segundo y el tercer partido de sanción en la eliminatoria final por el ascenso. El jienense, autor de 21 goles, ha completado una temporada formidable y está siendo seguido por varios equipos de Segunda.

El Tenerife quiere fichar al jienense, que tiene contrato con el Efesé y una cláusula de 500.000 euros

El Tenerife es, de momento, el más interesado en ficharlo, pero la realidad es que Elady tiene un año más de contrato en el Efesé y su cláusula de rescisión es de 500.000 euros. El verano es muy largo y todavía no se sabe en qué categoría competirá el próximo curso el Efesé. Si asciende, Elady seguirá. Si sigue en Segunda B, Belmonte va a tener que trabajar mucho para retenerlo. Si se marcha, no obstante, será dejando dinero en las arcas del club, como ya sucedió el pasado verano en los casos de Chavero y Hugo Rodríguez.

El Cartagena, en cualquier caso, anunció anoche que recurrirá hoy mismo ante el Comité de Apelación las sanciones fijadas ayer por el de Competición, aunque Belmonte y Sánchez Breis son conscientes de que las posibilidades de que ese último recurso prospere son muy escasas. El mánager general puso ayer voz a la indignación del club con la resolución de la jueza Carmen Pérez, quien por cierto se confundió en su resolución y escribió FC Barcelona SAD en vez de FC Cartagena SAD. «Indefensión total. Una vez más se demuestra que la justicia no existe y que todo es un cachondeo. Asqueado», se quejó Sánchez Breis en Twitter.