«Elady está motivado, ilusionado y dedicado de lleno al Cartagena» Munúa, al fondo, en la sesión de ayer en La Torre Golf. / P. SÁNCHEZ / AGM Con Jurado pendiente del permiso y Carrasquilla en Panamá, Munúa deja caer que tirará de nuevo de Javi Vera para cerrar la línea del centro del campo RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:00

Más allá de que es la segunda jornada de Liga en el Cartagonova, y de que el Efesé podría regalarle a sus 7.183 abonados la primera victoria en casa, la cita de mañana a las 20 horas contra el Sevilla Atlético tiene un claro protagonista. Tras un movido verano, todos los focos estarán puestos en Elady Zorrilla, que volverá a ponerse la camiseta albinegra al no encontrar un club capaz de pagar la cláusula de 500.000 euros para marcharse, y que ya ha cumplido los dos encuentro de sanción que arrastraba de la temporada pasada. Sobre el jienense giró una parte, ayer, de la comparecencia semanal de Gustavo Munúa, esta vez en la ya reparada sala de prensa del Cartagonova.

«Es una muy buena noticia para nosotros, después de idas y venidas del verano. Ya está todo cerrado y aclarado. Lo veo con una motivación grandísima, muy ilusionado por este nuevo desafío. Esperemos que sea una aportación importante para este equipo. Está más que centrado», dijo el uruguayo sobre Elady, y seguidamente añadió: «A nivel personal es un chico espectacular, es normal que en un mercado de fichajes se genere nerviosismo. No pasa solo aquí, cuando se quieren llevar a un jugador y generas una inestabilidad. Ya ha pasado eso. He hablado mucho con él, lo veo muy bien y no tengo ninguna duda de que va a estar más que motivado y está dedicado de lleno al Cartagena».

Munúa, por cierto, aseguró estar «muy bien y muy tranquilo» en una semana atípica para él, en la que tuvo que acudir a Valencia al juicio por el posible amaño de un partido entre el Levante y el Zaragoza, en 2011. «Es una situación que es más que pública, estoy esperando para declarar y nada más», comentó al respecto.

En cuanto al partido de mañana, el charrúa confirmó las bajas ya conocidas de Santi Jara por lesión, de Carrasquilla al encontrarse con su selección y de Jurado, que aún no tiene el transfer. La del extremo almanseño va a obligar a que debute el recién incorporado Rodrigo Sanz. Y lógicamente, con solo Verza y Cordero en el medio, Munúa dejó caer que lo normal es que Javi Vera, del Cartagena B, repita en la convocatoria. «Lo está haciendo muy bien y son los tres que tenemos para esa posición». Markel Etxeberria también «está mejor» y sigue en el aire su participación.

«Hemos cerrado la plantilla y las últimas incorporaciones vienen para cubrir posiciones que nos faltaban. Claramente se ve que el equipo viene de menos a más. Hay jugadores que se están adaptando, conociendo la ciudad, a sus compañeros y nuestra manera de trabajar. Han venido jugadores jóvenes y con mucha proyección, como Jovanovic. Es un delantero fuerte, de área y de referencia. Viene a darnos competitividad, con ganas de crecer en el fútbol. Rodrigo es veloz, vertical y muy rápido. Se mueve por todo el frente de ataque y en principio por la lesión de Santi nos viene bien por la banda derecha», explicó.

Sobre el Sevilla Atlético, en un partido que dará '7TV' y 'Footters', aseguró que deberán llevar cuidado porque es un equipo «joven, dinámico» y que tira de la «verticalidad» para lanzar «contraataques». «Tienen calidad individual y en alguna jugada puntual pueden hacer acciones desequilibrantes. Es nuestro segundo [partido] de local, todavía el equipo no ha conseguido la victoria en casa. Queremos ver a un Cartagena en crecimiento y ojalá lo podamos conseguir, tomando la iniciativa durante más minutos [que ante Badajoz y Don Benito] y vengan esos tres primeros puntos en casa». Después, el siguiente compromiso será el domingo 15 de septiembre, a las 18 horas, en Sanlúcar de Barrameda, ante el Sanluqueño.