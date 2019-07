Elady marca un 'hat-trick' en la goleada a El Palmar (9-0)

El Cartagena solventó ayer por la vía rápida y sin complicaciones su primer amistoso de la pretemporada goleando a El Palmar, de Tercera (9-0). El partido se disputó en La Torre Golf y el gran protagonista de la tarde festiva fue Elady Zorrilla, que marcó tres goles cuando su futuro aún está por decidir. El 'pichichi' albinegro la temporada pasada con 21 dianas le hizo a El Palmar uno de falta y otro de penalti, que provocó él mismo.

El portero Mario Fernández no estuvo convocado (jugó Fran, del filial, la segunda parte) ni tampoco Santi Jara y Cristo Martín, ambos con molestias en este inicio de trabajo. Este último, no obstante, no entra en los planes del Efesé.

También dejó un recado Aketxe, que abrió la lata a los 35 minutos, cuando no deja de recibir ofertas de equipos de Segunda B interesados en él. Debutaron los siete fichajes (Forniés, Andújar, Fucile, Verza, Araujo, Viana y Marc Martínez) en un 'bolo' veraniego donde hizo un doblete Revilla, el ariete santanderino del filial. También los marcó su compañero en el Cartagena B, el extremo Chema. Y Adama, otro. El siguiente amistoso, una prueba más seria, será el sábado a las 19 horas en Pinatar Arena, con entradas a 5 euros.