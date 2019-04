Elady: «Habrá que espabilar porque esto no se puede permitir. Hay que ganar ya» Elady, con el 11, se echa las manos a la cabeza tras la ocasión marrada en el último instante por Fito Miranda. / lof «Nadie podía pensar en que este equipo se tirara seis semanas sin ganar, pero nos ha pasado. Cuesta entenderlo», confiesa el jienense FRANCISCO J. MOYA Lunes, 15 abril 2019, 09:01

Elady Zorrila hizo de portavoz de la plantilla albinegra al terminar el encuentro. Visiblemente afectado por la derrota, el atacante del Cartagena admitió que «en un club como el que estamos no se puede permitir pasarnos seis semanas sin ganar un partido. Habrá que espabilar porque esto no se puede permitir. El domingo hay que ganar ya», dijo el futbolista de La Puerta de Segura (Jaén) a 'Onda Regional' y 'Efesista'. Elady, que lleva seis jornadas sin ver portería y se ha quedado clavado en 15 goles, añadió que «las claves de esta situación yo no las sé, pero estoy seguro de que este equipo tiene que levantar la cabeza. Tenemos que ganar a El Ejido», insistió.

Sobre el partido de ayer ante el Ibiza, comentó que «en este campo y en esta superficie no se podía jugar nada. Es complicado jugar así, pero no lo vamos a usar como excusa. Yo creo que el equipo ha competido, pero en una jugada de estrategia otra vez encajamos un gol y nos condena a irnos sin puntos. No estuvimos finos y cuando pudimos hacer nuestro gol no lo conseguimos. Lo hemos tenido al final».

Elady quiso mandar, eso sí, un mensaje de normalidad. Asegura que no hay problemas en el vestuario y que todo el mundo está metido e implicado. «Te puedo decir que la plantilla, al 100%, está comprometida con el objetivo colectivo que tenemos. Desde el primer día hemos dicho que solo pensamos en ascender. Y en eso estamos trabajando. Nadie podía pensar en que este equipo se tirara seis semanas sin ganar, pero nos ha pasado. Cuesta decirlo y, por supuesto, cuesta entenderlo. Pero ya no podemos pensar en eso. Tenemos que dar la cara el domingo en nuestro campo y ganar el partido. Es la única manera que tenemos de sacar esto adelante», apuntó el goleador del Cartagena.

Por otra parte, Moyita vio ayer una amarilla que le hará perderse el trascendental duelo del próximo domingo ante El Ejido. También será baja el central Antonio López, que tiene para tres semanas por culpa de una una microrrotura en el sóleo derecho. Y está por ver si se recupera Cristo Martín, quien no viajó a Ibiza tras sufrir un tirón en un entrenamiento de la semana.