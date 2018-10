Elady: «Es difícil hacer dos goles y no jugar luego de inicio»

El atacante Elady Zorrilla dio ayer otro gran paso para regresar al 'once' de Munúa. Fue el tercer cambio del uruguayo ante el Atlético Malagueño y marcó el tanto decisivo, el 0-1 a falta de tres minutos. Se suma a los dos que anotó en solo ocho minutos el domingo anterior contra el Almería B. «Es difícil hacer dos goles y no jugar luego de inicio el siguiente domingo. Pero la realidad es que hay mucha competencia en esta plantilla y lo que me toca seguir haciendo es trabajar y ponérselo muy difícil al entrenador», señaló Elady tras un partido que calificó de «complicado». Confesó que «he tenido un inicio de Liga raro, pero estoy deseando jugar de titular y seguir ayudando al equipo con mi juego y con mis goles».

Por su parte, Moyita destacó que «es muy complicado sumar nueve de nuevo en este grupo» y se alegró de haberse «encontrado» con su segundo gol de la temporada. Ayer, de nuevo, se quedó en el banquillo. «No somos once. Somos más de 20 y en esta plantilla juegue el que juegue lo hace bien».