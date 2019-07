Elady cuesta medio millón Elady Zorrilla en el amistoso del pasado sábado ante el Levante. / pinatar arena El Cartagena informa al futbolista y a los clubes que lo pretenden que el atacante jienense solo se irá si alguien paga íntegra su cláusula de rescisión FRANCISCO J. MOYA Martes, 30 julio 2019, 02:50

Elady Zorrilla (La Puerta de Segura, Jaén, 1990) cuesta 500.000 euros. Ni 250.000 ni 300.000. Medio millón. Su cláusula íntegra. Ese es el mensaje que el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, ha enviado a los clubes de superior categoría que lo pretenden, así como al propio futbolista y a su representante, José Antonio Martínez. Ha ocurrido después de que el Tenerife, el equipo que más interés está poniendo por contratarlo en este mercado de fichajes, subiera su oferta hasta los 250.000 euros. Hasta el domingo no pasaba de los 150.000. Tras caer el sábado con estrépito (0-3) ante la Cultural Leonesa en un amistoso jugado en Teide, el club tinerfeño puso 100.000 euros más encima de la mesa. Pero se queda todavía muy lejos de lo que el Cartagena quiere.

Tan lejos que el propio Elady ha pedido al Tenerife que se retire de la puja y ha descartado, al menos por el momento, la opción de fichar por el conjunto canario. Esto es porque al pagar más traspaso al Cartagena, la entidad del Heliodoro Rodríguez López bajaba la propuesta de sueldo que inicialmente ofreció al futbolista jienense, autor de 21 goles la pasada campaña con la camiseta del Efesé. En esta tesitura, a Elady ya no le compensaba firmar por el Tenerife, cuya última oferta económica al futbolista se quedaba muy por debajo de la que otros clubes de Segunda le han presentado.

«Atendemos más a un perfil de delantero rematador, definidor, y no nos fijamos tanto en la edad. No vamos a entrar en ninguna puja, anteponemos lo deportivo a todo lo demás. Tenemos claro que no vamos a someternos a presiones ni a pujas. Haremos la operación que queremos hacer si es en los parámetros que queremos nosotros», dijo ayer sobre Elady el director deportivo del Tenerife, Víctor Moreno. Ahora mismo, la sensación de todas las partes implicadas es que el fichaje de Elady por el cuadro tinerfeño queda prácticamente descartado.

El propio jugador ha pedido al Tenerife que se retire de la puja, ya que le bajaba el sueldo para pagar más traspaso

Nadie llega a 500.000

Pero hay otros frentes abiertos. Alcorcón, Fuenlabrada, Elche, Almería y Sporting también quieren hacerse con los servicios de Elady y alguno de estos equipos le ofrece un contrato por tres temporadas y más de 150.000 euros anuales de sueldo. Ninguno de ellos, no obstante, está dispuesto a pagar los 500.000 euros de la clásula de rescisión. «No vamos a valorar ofertas ni entrar en negociaciones. O viene un club y paga la cláusula o Elady se queda en el Cartagena», afirmó ayer a 'La Verdad' el presidente del Cartagena, Paco Belmonte. Esto es nuevo, ya que hasta hace un par de semanas daba la impresión de que el club que pagara 300.000 euros por el jienense se llevaría el gato al agua. Pero eso es pasado. Las cosas han cambiado y posiblemente algo haya tenido que ver el 'no' de Toché. Ha sido un golpe duro que no venga el ariete santomerano y más aún lo sería que se fuera Elady.

De hecho, lo que Belmonte quiere es subirle el sueldo y aumentar la duración del contrato de Elady, que expira el 30 de junio de 2020. Así las cosas, el dueño del Cartagena llamó al futbolista el pasado domingo y lo emplazó a una reunión que debería tener lugar a lo largo de esta semana, para hacerle llegar su propuesta. Pero Elady no está por la labor de escuchar a Belmonte ni por su cabeza pasa continuar en el Cartagena. Su objetivo es lograr que la situación quede desbloqueada cuanto antes y poder firmar por uno de los equipos de Segunda que llevan semanas detrás de él.

Como un tiro

El jugador se está entrenando con total normalidad cada día a las órdenes de Gustavo Munúa, quien lógicamente ha hablado con él en varias ocasiones y le ha dicho que quiere que siga de albinegro. Ha sido el más destacado en los dos primeros amistosos de la pretemporada, ante El Palmar (9-0) y el Levante (1-0). Elady, que ha marcado cuatro goles en estos dos bolos y ha empezado la precampaña como un tiro, también estará mañana en el campo de Los Arcos para enfrentarse al Orihuela, de Segunda B, en el tercer amistoso del verano.

El futbolista no se declarará en rebeldía ni hará declaraciones públicas. No quiere problemas y se comportará con total profesionalidad el tiempo que deba permanecer en el Cartagena. Se siente querido y su relación con Belmonte y Sánchez Breis, aunque ya no es idílica, es buena. Pero eso no significa que quiera seguir. Al revés: se quiere marchar cuanto antes. Ya dejó escapar el tren de la Liga 123 en enero de 2018, cuando militaba en el Real Murcia y quisieron ficharlo Almería y Alcorcón. El club grana se remitió entonces a su cláusula, que era de 3 millones de euros. Y no pudo salir de Nueva Condomina. Ahora, con 29 años recién cumplidos, no quiere que se repita esa misma historia.