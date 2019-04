Elady: «Un cuarto también puede subir» Elady remata a portería vacía en su tercer gol a El Ejido, el pasado domingo. / j. m. rodríguez / agm El jienense mantiene la fe en que el Efesé «pueda ser primero», pero añade que «si no eres campeón no se acaba el mundo» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 25 abril 2019, 02:55

Elady Zorrilla (La Puerta de Segura, Jaén, 1990) resta dramatismo al partido de este domingo en San Fernando. «Es muy importante porque es el siguiente, pero al final tenemos que ganar los cuatro que nos quedan, si es que pretendemos ser primeros. Y aún así, debemos esperar un fallo del Melilla y del Recreativo. Mientras haya posibilidades, vamos a luchar por ser primeros. El equipo está bien, con más confianza tras la victoria del domingo [ante El Ejido]. Tenemos que ganar en San Fernando, por supuesto. Y el siguiente, con el Marbella. Y el siguiente y el siguiente», dijo ayer en La Manga Club.

El goleador albinegro antendió a los medios antes de un entrenamiento en el que Luis Mata y Antonio López, ambos lesionados, se ejercitaron al margen del grupo. Cristo Martín directamente ni siquiera estuvo sobre el césped. Todos los demás están en condiciones de viajar el fin de semana a tierras gaditanas, incluido Jesús Álvaro, quien terminó con algunas molestias el encuentro ante El Ejido. Elady, trigoleador ante los almerienses, admitió que en el último partido «al equipo se le vio con otra cara, con más confianza, concienciado desde el primer momento que sabía lo que quería».

El ejemplo del Extremadura

El jienense no quiere que sus compañeros salgan excesivamente presionados este domingo al Estadio Iberoamericano. «Yo creo que nos viene bien que ellos [el San Fernando] hayan salido de la zona del 'playoff'. Cuando estás todo el año dentro y te ves fuera, es muy complicado. A nosotros nos ha pasado. Eso te mata por dentro. En cuanto a nosotros, todos decimos que somos el mejor equipo del grupo y lo sigo manteniendo. Pero si no somos campeones de grupo, pues no lo seremos. No obstante, si no eres campeón, no se acaba el mundo. Un cuarto también puede subir, tal y como hizo el año pasado el Extremadura. Y yo sí que tengo claro que el Extremadura de la pasada temporada no tenía mejor equipo que nosotros», reflexionó Elady, autor de 18 goles y quien, no obstante, mantiene la fe en que su equipo «todavía pueda ser primero».

A nivel personal, no se obsesiona con superar la marca de 19 goles de Toché y Florian, máximos artilleros históricos del club. «Cuando te lo va diciendo la gente, pues al final te da cosa y te hace ilusión. Estoy a un gol de ellos y a ver si puedo superarlos. Pero no es mi objetivo ni estoy preocupado por esto. Si viene, bien. Pero lo que quiero es ascender y ya cambio el ascenso por no meter ni un solo gol más», comentó Elady. Su récord goleador en una temporada fueron los 27 goles que anotó en Tercera con el Mancha Real en la campaña 2015-16. «Mi techo en Segunda B eran 14 goles y ya lo he superado. Además, este año sin tirar ningún penalti. Estoy satisfecho, pero de nada sirve si no ascendemos», insistió Elady.

Puso en valor el trabajo de Aketxe en el choque ante El Ejido. «Yo me aproveché del trabajo de Aketxe, que se peleó con Molo y Sergio Sánchez e hizo todo el trabajo sucio. Fue de los mejores del partido, al igual que Cordero, que dio un nivelazo. Todo el equipo tuvo un nivelazo, pero es verdad que yo me aproveché de la labor de Aketxe. Los goles los metí yo, pero son de todos», indicó.

Sobre su nueva posición como segundo delantero, Elady señaló que «yo me adapto a lo que diga el míster y juego donde él crea conveniente. Es verdad que siempre he jugado en la banda izquierda, pero a mí me gusta desenvolverme en cualquier posición de ataque. Lo puedo hacer mejor en un lado o en otro, pero siempre que esté cerca del área rival voy a disfrutar», confesó el que fuera jugador de Real Murcia, Mancha Real, Linares, Jaén, La Hoya Lorca, Villacarrilo, Orcera y La Puerta.