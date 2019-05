Elady: «Con esta actitud no subimos» Elady Zorrilla corre hacia la portería del Talavera, ayer en El Prado. / lof El jienense, que llega a los 19 goles e iguala la marca de Toché y Florian, se muestra muy crítico: «O todos damos el callo o nos quedamos en Segunda B», advierte FRANCISCO J. MOYA Lunes, 13 mayo 2019, 09:27

Elady Zorrilla (La Puerta de Segura, Jaén, 1990) es un tipo espontáneo, sincero y poco dado a las palabras huecas. Cuando le ponen un micrófono delante, dice lo que se le pasa por la cabeza, con total naturalidad y sin usar tópicos y términos vacuos. No utiliza filtros el ex jugador de Real Murcia, Mancha Real, Linares y Jaén, entre otros equipos de Segunda B y Tercera. Ayer volvió a demostrarlo en la puerta de acceso al estadio de El Prado, en Talavera de la Reina, donde el Cartagena dilapidó sus últimas opciones de luchar con el Recreativo de Huelva por el primer puesto en la última jornada de la Liga regular.

El goleador del Cartagena se mostró muy crítico con la imagen que dio su equipo en tierras talaveranas, donde empató a dos ante un rival que ya estaba de vacaciones. «Está claro que con la actitud de hoy [por ayer] no ascendemos. O nos ponemos las pilas y trabajamos todos juntos, somos compañeros y todos damos el callo o nos quedamos en Segunda B. Este club no se merece esto, pero o cambiamos o el año que viene el Cartagena estará otra vez en esta misma categoría», soltó a los compañeros de 'Onda Regional' y 'Efesista' un enfadado Elady, quien ayer igualó la marca de 19 goles del santomerano Toché (2009-10) y el francés Thierry Florian (2012-13).

Ahora son tres los máximos artilleros históricos del club blanquinegro en una misma Liga regular. Solo Elady, Florian y Toché han hecho 19 goles con la camiseta de este Cartagena, el fundado en 1995, en una misma temporada. El ariete catalán Keko también hizo 19 tantos con el Cartagonova FC en el ejercicio 98-99, pero en la Liga se quedó en 16 dianas. Las otras tres las hizo en la promoción de ascenso que terminó de la peor manera con el famoso 'Cordobazo' de junio del 99. «Ni me acordaba de haber batido el récord. Es que me da igual, ya que mientras no ascendamos todo eso no sirve de nada», confesó Elady, absolutamente abatido por los dos puntos que se quedaron en Talavera.

«No podemos consentirlo»

No encontraba consuelo Elady, quien se quejó de que «esto es un fallo muy gordo. De todo el equipo. Y yo el primero. No podemos consentir esto, todos nos jugamos mucho y todos queremos estar en Segunda, pero para ascender hay que ganar todos los partidos y matar en ellos al rival que hay delante. Confío en el equipo y estoy a muerte con todos mis compañeros, pero está claro que hoy [por ayer], quizá por el calor o no sabría decir el motivo, no hemos estado a la altura de lo que es el Cartagena. Para nada», lamentó en declaraciones a los citados medios.

Y resumió los principales defectos del Efesé ayer en Talavera. «No podemos encajar el segundo gol que hemos recibido. Ni tampoco podemos recibir tantas contras como recibimos. Para ascender, tenemos que ser más compactos, más equipo. Hay que defender mejor desde arriba. Los primeros que deben defender son los delanteros y los primeros que deben atacar son los defensas. Solo así conseguiremos algo bonito. Yo creo que este equipo lo puede conseguir, pero jugando como hoy [por ayer] desde luego que no», sentenció Elady.

Por su parte, el meta Joao Costa señaló que «hay que aprender del error que hemos cometido de cara al 'playoff'». El portugués añadió que «no podemos volver atrás y seguro que esto que ha pasado nos servirá en el futuro. Si queremos jugar en Segunda, tenemos que estar preparados para cualquier cosa, como si nos toca jugar diez partidos más».