Al Efesé le salen las cuentas Breis y Belmonte, en septiembre de 2017, cuando anunciaron el pago de la deuda con Hacienda. agm / A. G. / El club prevé manejar un presupuesto de 1,5 millones, el más alto en la etapa de Belmonte y Breis RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 5 enero 2019, 01:39

Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, dueño y manager general del Cartagena, respectivamente, ya lo han repetido en público en más de una ocasión: este mes será muy tranquilo en el apartado deportivo, si acaso con la única incorporación de un central sub 23 en el mercado de invierno. Pero en el plano institucional, los directivos albinegros no están parados, ni mucho menos. El club pareció hundirse con el doble varapalo ante Rayo Majadahonda y Extremadura, pero se ha levantado con más fuerza con nunca: la entidad manejará este curso el presupuesto más alto desde que Belmonte y Breis están al mando, porque superará el millón y medio de euros. Y para que eso haya sido posible, no dejan de trabajar en silencio, manteniendo reuniones con patrocinadores y entidades bancarias.

La entidad ya paga 3.000 euros mensuales del convenio, alcanzará «en breve» un acuerdo con Bankia y recibe parte de los ingresos federativos

Como pronto, el lunes 28 está previsto que los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club reciban la nómina de enero. La temporada pasada era de unos 60.000 euros y ésta es algo más. No habrá problema para afrontar los cobros, aunque eso nunca fue noticia desde que Belmonte y Breis están al frente del Cartagena. Esta vez se han puesto las pilas. Como nunca. De esos 1,5 millones de euros (unos 200.000 más que el pasado curso), 530.000 corresponden al dinero ingresado en verano de la campaña de abonados. El club batió el récord de simpatizantes en Segunda B, al superar los 7.000.

En cifras 1,5 es el presupuesto que maneja el Efesé, 200.000 más que el curso pasado y el más alto con Belmonte. 550.000 Récord de ingresos por publicidad. Hay que añadir los 530.000 de la campaña de abonos.

Otra plusmarca, inédita en Segunda B, la lograron en concepto de ingresos por publicidad, con patrocinios públicos y privados. La mayoría de empresas (como Talasur y Centro Médico Virgen de la Caridad) no solo mostraron su fidelidad al Efesé, sino que aumentaron su aportación con respecto a otros años y eso a pesar de que Spar decidió echarse a un lado. La ayuda municipal (50.000), la de 'Cartagena Ciudad de Tesoros' (75.000) y Teatro Romano (30.000), sumada a otras marcas como Jimbee, han permitido que el Efesé alcance los 550.000, es decir, 50.000 más que en el curso 2017/18.

Plusmarca

El resto de dinero hasta llegar al millón de euros ya se está ingresando, poco a poco. El Cartagena ya ha recibido 80.000 euros, una parte de los ingresos federativos correspondientes a la temporada 2016/17. Proceden según lo marcado en el Real Decreto ley 5/2015 de 30 de abril. Ahí se estableció que los clubes de Segunda B, Tercera, Primera femenina y asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos recibieran un 'pellizco' de los derechos audiovisuales de LaLiga. Quedan pendientes otros 120.000, aproximadamente. Quedaría pendiente el dinero de las taquillas de aquí a final de temporada y lo que pueda entrar en una hipotética fase de ascenso.

En paralelo, Belmonte y Breis ya han empezado a pagar los 225.000 euros del proceso concursal. Abonan unos 3.000 mensuales. 124.562,21 son del crédito con Bankia. Inmediatos. «En breve» anunciarán un acuerdo para pagarlo fraccionado, más sencillo que de golpe.