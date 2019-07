El Efesé del polígono trae al central Ayala, pensando en el ascenso a Segunda B Roberto Martínez, de Marnys, y Antonio Ayala, ayer. / Cartagena fc El cartagenero, de 35 años, deja el Guijuelo y vuelve al club en el que se crió, «para ayudarles a subir de categoría» FRANCISCO J. MOYA Martes, 2 julio 2019, 10:22

El Cartagena Fútbol Club, en el año de su regreso a Tercera División, va muy en serio. El club que preside José Gómez Meseguer, después de celebrar su centenario por todo lo alto y renovar a Ginés Requena, Buyo, Richard, Bauti y Saura, está recuperando a futbolistas cartageneros con experiencia en Segunda B que salieron de sus bases. Así, el fin de semana anunció el fichaje del lateral Dani Ruiz y del delantero Lito. Pero ayer fue un poco más allá, presentando al defensa central Antonio Ayala, de 35 años y quien vuelve al club del que salió con 16, avalado tras una larga trayectoria en Segunda B y en tres Ligas extranjeras, las de Italia, Kuwait y Marruecos.

«Me marché con 16 años y salí de este Cartagena del polígono. Estuve cuatro temporadas en el Valladolid y debuté con el primer equipo. Fiché por el Real Murcia y ahí se juntó todo. Malas decisiones y mal asesoramiento por parte de mi entonces representante me sacaron de la rueda. Me fui a Italia [Udinese y Arezzo], donde tuve otra mala experiencia. Y después pasé por Eldense, Guijuelo, Salamanca, Atlético Ciudad, Benidorm y Ontinyent. Me marché a Kuwait [Al-Yarmouk], donde estuve tres años. Y luego jugué una temporada en Marruecos [Mas de Fez]. Estos tres últimos años he estado en el Guijuelo», resumió ayer Ayala en la sede de Marnys Nutrición, empresa que patrocina al club.

«Recibí una llamada de Leo [Gómez, director deportivo] hace más de un mes y fue una grata sorpresa para mí. Me dijo que era una de las primeras personas en las que pensó tras ascender y eso me hizo mucha ilusión. Hemos hablado estos últimos días y han hecho una apuesta fuerte por mí. Tengo que ayudarles a subir. He recibido ofertas de fuera, pero ahora solo me ilusiona estar aquí. El reto es poder ascender al equipo a Segunda B. Es un club que he vivido desde niño y ahora mismo estoy como un crío con zapatos nuevos. El ascenso a Tercera era el primer paso y el siguiente es dar el salto a Segunda B», dijo Ayala.

«Queremos competir con los mejores y Ayala nos da un plus para ello. Aportará mucho, dentro y fuera del campo. El 70% del equipo va a estar formado por cartageneros y eso también nos va a hacer crecer. El objetivo del club para este año está muy claro. Queremos que el Efesé vuelva al sitio en el que debe estar», confesó Leo, quien anunció amistosos contra el UCAM (31 de julio), Yeclano (3 de agosto), Elche Ilicitano, El Palmar y Archena.