El Efesé despacha 4.017 entradas el primer día y el campo se llenará Cola a primera hora de la mañana, ayer en el estadio. / j. m. rodríguez Hubo largas colas desde antes de la apertura de las oficinas, que cerraron cerca de las diez tras una jornada de récord FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 5 junio 2019, 03:03

La Efesemanía, desbordaba desde la semana pasada, vuelve a la carga. Ayer, en el primer día de venta de entradas para el partido de este domingo ante la Ponferradina (Cartagonova, 19.30 horas), se vivió una jornada de auténtica locura, con colas desde una hora antes de que se abrieran las oficinas y una espera media de casi 120 minutos para adquirir localidades. Al final, cuando se cerró la venta cerca de las diez de la noche, los empleados del club confirmaron que se había tratado de un martes histórico: se despacharon un total de 4.017 entradas entre compra presencial y 'online'. Es una cifra récord, que presagia obviamente un llenazo para el duelo ante los bercianos.

El club se ha marcado el objetivo de colgar el cartel de 'No hay billetes', algo que no ocurre desde el partido de Liga ante el Hércules en 2010, en el que estaba en juego el ascenso a Primera. Para ello, ayer subió un vídeo a su cuenta oficial de Twitter en el que Elady, Cordero y Rubén Cruz animan a los aficionados albinegros a repetir lo del pasado domingo ante el Real Madrid Castilla. No obstante, la sensación es que la gente ya viene animada de serie y que la remontada frente al filial blanco ha desatado la locura definitivamente. Así las cosas, no sería descabellado que el sábado ya estuvieran agotadas todas las entradas.

Las peñas repetirán las actividades de la semana pasada. El viernes irán a un entrenamiento vespertino a puerta abierta y el domingo habrá recibimiento por todo lo alto al autocar del equipo, así como 'haka albinegra' e himno a capela antes del inicio del duelo. Por otro lado, la Ponferradina enviará 250 entradas para el partido de vuelta, que podría jugarse el sábado 15 de junio por la tarde. Costarán 10 euros.