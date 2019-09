El Efesé hace menos con más El debutante Djorde Jovanovic no llega a conectar un remate en el segundo palo, en los minutos finales del encuentro. / j. m. rodríguez / agm Los de Munúa repiten su mal comienzo como locales del pasado curso y dan un paso atrás que estropea un inicio de Liga muy esperanzador FRANCISCO J. MOYA Lunes, 9 septiembre 2019, 09:38

La historia se repite. Como el año pasado, el Cartagena no arranca en casa. Ya se han escapado cinco puntos de aquí. Anoche, con el Sevilla Atlético volviendo a pasarlo en grande en su estadio talismán, volaron los tres puntos en una noche fea, en la que el conjunto de Munúa dejó fría a su gente. Tras un inicio esperanzador, en el que los albinegros habían sumado cuatro puntos de seis con un equipo en cuadro, se suponía que en la tercera jornada, con Elady Zorrilla por fin de vuelta y la plantilla cerrada, las cosas irían incluso a mejor. Pues no. Fueron a peor.

0 CARTAGENA 1 SEVILLA ATLÉTICO El detalle Elady Zorrilla fue muy aplaudido cuando el 'speaker' dio su nombre en la alineación y luego, durante el juego, el jienense siempre estuvo arropado por el público. Si había alguna duda, anoche quedó despejada. A pesar de todo lo ocurrido este verano, la afición del Efesé está a muerte con el '11' albinegro. FC Cartagena Marc Martínez; Fucile (Lucas De Vega, minuto 77), Andújar, Carlos David, Forniés; Cordero, Verza (Jovanovic, minuto 70); Manu Viana (Rodrigo Sanz, minuto 58), Quim Araujo, Elady; y Caballero. Sevilla Atlético Alfonso; Javi Pérez, Kibamba, Berrocal, Javi Vázquez; Juanpe; Mena, Carlos Álvarez (Genaro, minuto 85), Diego José (Jaime, minuto 73), Juanlu; y Pejiño (Diabaté, minuto 82). Gol 0-1, Mena (minuto 38). Árbitro Caparrós Hernández (valenciano). Amarillas a los locales Andújar y Forniés; y a los visitantes Mena, Pejiño, Diego José, Javi Pérez, Alfonso y Carlos Álvarez. Incidencias Cartagonova. Unos 6.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. La publicidad del estadio fue sustituida por el lema de la campaña de captación de patrocinadores que el club presentará el próximo 19 de septiembre. El próximo partido El Cartagena visita el campo del Atlético Sanluqueño el próximo domingo, a las 18.00 horas.

Fue una pésima señal que el veterano Jorge Fucile, falto de tensión y concentración en su debut en el Cartagonova, le regalara un balón al borde del área a un rival a los 20 segundos de juego. Centró Pejiño y Diego José, completamente solo dentro del área chica, la echó por encima del larguero. Solo tenía que empujarla. Se repuso del susto el equipo de Munúa y se adueñó de la pelota en unos minutos muy interesantes. Mandaban Verza y Cordero y hacía pupa entre líneas Quim Araujo, quien pudo adelantar a los suyos con un formidable zurdazo seco que se estrelló en el poste.

Después, una sensacional cabalgada del mediapunta barcelonés fue mal resuelta por Cordero cuando entraba al área. Había que chutar y el sevillano optó por un regate imposible. Y obviamente no le salió. Elady, precipitado y demasiado individualista en su regreso, hizo la jugada de la noche al arrancar desde el centro del campo y plantarse al borde del área con intenciones peligrosas. Fue cazado por Juanpe cuando iba a disparar y el libre directo lo mandó a las nubes Verza. Otra señal de que las cosas no eran del todo normales. El medio de Orihuela no hace regalos en situaciones a balón parado. Y eso fue un regalo inexplicable.

Diego José ya dio el susto a los 20 segundos de juego y Mena anotó cerca del intermedio

Así, pasada esa fase de furia albinegra, regresaron los problemas para el equipo de Munúa. Un error de Manu Viana, quien estuvo incómodo y amargado en la banda derecha, permitió que Pejiño le ganara de nuevo la espalda a Fucile y regateara a Marc Martínez, quien salió de mala manera, muy precipitado. El disparo del delantero visitante, a puerta vacía, se marchó fuera. El Cartagena ya no se levantó. No hubo reacción. A partir de ese momento, entró en barrena su centro del campo, superado por un filial sevillista que se lo fue creyendo. Los visitantes estaban cada vez más cómodos.

El tercer aviso fue el definitivo. Sacó la pelota jugada desde atrás el cuadro sevillista con una limpieza digna de superior categoría y su lateral izquierdo, Javi Vázquez, tuvo metros y valentía para arrancar y hacer 40 metros en solitario, como si estuviéramos en una pista de atletismo. Solo miraron Verza, Cordero y Fucile y la jugada terminó con un gran centro de Juanlu y un inesperado cabezazo del pequeño Mena, quien superó a los gigantes Andújar y Carlos David para sorpresa de todos. Él fue el primer sorprendido, de hecho. Era el 0-1. A remar.

Ímpetu y llegadas

El Cartagena cambió de cara tras el paso por los vestuarios y encerró a su rival en su área en el primer tramo del segundo tiempo. Elady lo intentaba una y otra vez, pero siempre a su bola. No conectó nunca con Forniés y eso es algo que hay que arreglar. Lo tienen todo para ser una pareja letal en la banda izquierda albinegra, pero deberán entenderse y combinar. Juntos les irá bien. Por separado lo tendrán crudo.

Quim Araujo fue el mejor de los locales y estrelló un zurdazo en el poste antes de que marcara el Sevilla At.

El jienense tuvo la mejor oportunidad para empatar en un cabezazo a un palmo de la línea de gol que se le fue por encima del larguero. La había puesto de lujo Verza -esta vez sí- en una falta lateral que pareció un córner. Pasaban los minutos y el 0-1 no se movía. Mientras el imberbe Carlos Álvarez, de 16 años, daba una lección magistral a tipos que ya jugaban cuando él ni siquiera había nacido, Munúa hacía debutar a los recién llegados Rodrigo Sanz y Jovanovic, más voluntariosos que atinados.

El uruguayo quitó a Verza y a Manu Viana, quien de ninguna manera puede jugar en la derecha. No tiene juego de espaldas. Ni disfruta yendo de fuera hacia dentro. Ni tampoco destaca por su capacidad asociativa. El valenciano es un extremo zurdo a la vieja usanza. Y sacarlo de su banda es perderlo. Jugar con uno menos, vamos. Y eso es dar demasiada ventaja a un equipo como el Sevilla Atlético, plagado de juventud y de talento.

Destacó lo del citado Carlos Álvarez, un niño de 16 años de Sanlúcar la Mayor que ha pasado este verano directamente del cadete del Sevilla al filial de Segunda B. Es internacional sub-17 y ya tiene contrato profesional. Si no se tuerce, será una estrella. Ayer hizo lo que quiso y la grada del Cartagonova reconoció su partidazo con una gran ovación cuando fue sustituido en el minuto 85 y dio la vuelta al campo. Por fuera, claro.

En la última acometida del Efesé, con más delanteros que defensas en el campo, Quim Araujo y Caballero buscaron cazar algún rechace en la frontal. No lo consiguieron. Hubo ímpetu, ganas y llegadas. Pero el plan fue siempre el mismo. O se la jugaba Elady o Rodrigo sacaba un centro al punto de penalti. Los chicos del Sevilla Atlético, que no buscaron ni un solo contragolpe con un mínimo de determinación, se dedicaron a defender su mínima renta. Y lo hicieron de maravilla.