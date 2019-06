Doble o nada para el Efesé

Indignación en el club por el izado de la bandera de La Rioja

Enfado mayúsculo de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis con los aficionados que izaron el pasado domingo una bandera de La Rioja y otra de la provincia marítima de Cartagena en dos mástiles del lateral rambla del Cartagonova, sustituyéndolas por dos de las nueve banderas oficiales de la ciudad de Cartagena que siempre ondean en esa zona del estadio.

En el club tienen «meridianamente claro» quiénes fueron las personas que media hora antes de que comenzara el partido ante la Ponferradina, que congregó en el recinto de Benipila a cerca de 14.000 espectadores, bajaron dos banderas de color carmesí con el escudo de la ciudad y subieron otras dos, una de La Rioja y otra marítima. La acción, estudiada y premeditada, se enmarcaba en las reivindicaciones provincialistas del Día de la Región, que en los últimos años han estado lideradas por los miembros de la plataforma Convergencia Cívica de Cartagena.

Estos, aprovechando que en La Rioja también se celebra el día de la comunidad el 9 de junio, suelen denunciar la «discriminación» por parte del Gobierno autonómico y reivindican «el reconocimiento territorial independiente» de Cartagena utilizando la bandera de La Rioja y obviando por completo la festividad en la Región de Murcia. «Por supuesto, mi apoyo a quienes se lo toman con humor y celebran desde Cartagena el Día de La Rioja. #9jFelizDiadelaRioja», había escrito unas horas antes del partido en su cuenta de Twitter José López, líder de Movimiento Ciudadano (MC), el partido más votado en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y el que gobernará la ciudad durante los próximos cuatro años, salvo sorpresa mayúscula este sábado en la constitución del Gobierno local.

Según fuentes municipales consultadas por 'La Verdad', los operarios de la Concejalía de Deportes que trabajaron el domingo en el estadio tienen información «de primera mano» de quiénes fueron los aficionados que cambiaron las dos banderas y después «cortaron la cuerda de los mástiles», para impedir que pudieran ser retiradas durante el partido. En el palco estaba el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, del PSOE. No dio la orden de que fuera retirada la bandera de La Rioja. Tampoco se tomaron el asunto demasiado en serio los responsables de la Policía Nacional que seguían el encuentro desde la zona noble, alegando que «la de La Rioja es una bandera legal y constitucional».

El asunto sí que indignó a Belmonte y Sánchez Breis. Y fue el segundo quien evidenció este malestar con varios mensajes en su cuenta de Twitter. «Hoy me siento traicionado por el árbitro y por el responsable de poner la bandera de otra comunidad presidiendo el partido. Fútbol no es igual a política», se quejó. «A los que les gusta mezclar política con nuestro club que lo hagan ayudándonos a dotarlo de infraestructuras, como por ejemplo haciendo una ciudad deportiva y no jugando con banderitas», añadió el mánager general de la entidad albinegra.

Sánchez Breis obtuvo como respuesta la contestación de varios aficionados que defendían que el club albinegro «también hace política llenando el palco del Cartagonova de altos cargos». Como es imposible bajar las banderas manualmente, esta misma mañana acudirá un herrero al estadio a llevar a cabo las tareas pertinentes para retirarlas y volver a colocar las dos de la ciudad de Cartagena que desaparecieron el domingo.