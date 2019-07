«Dentro de un mes, la gente dirá que el Cartagena tiene un plantillón» Breis, el lunes, en la presentación del exgrana Forniés como jugador del Cartagena. / pablo sánchez / agm Breis muestra su malestar por los comentarios para fichar a un director deportivo: «Belmonte es el dueño y va a mirar por que todo vaya bien» RUBÉN SERRANO CARTAGENA Jueves, 18 julio 2019, 01:48

El dueño, presidente y director deportivo del Cartagena, Paco Belmonte, lleva varios días sin hacer declaraciones públicas, metido en su despacho del estadio Cartagonova trabajando en varios frentes para confeccionar la plantilla para la temporada 2019/20. También el mánager general, Manuel Sánchez Breis, que ayer saltó para mandar un mensaje a aquellos aficionados que piensan que necesitarían a una tercera persona más capacitada para armar un equipo.

«Es cierto que lo único que recibimos son buenas palabras, piropos y demás. Pero lo que sí duele es que cuando estás fastidiado porque no has conseguido el ascenso, que es muy complicado, se diga que necesitamos un director deportivo. Yo sé la plantilla que va a tener el Cartagena. Dentro de un mes, la gente dirá que hemos hecho un plantillón, la mejor de la historia. Y si fallamos, joder, lo que hará falta será un cuerpo técnico y un equipo que nos ascienda, no un director deportivo. Qué mejor director deportivo que Belmonte, que es el dueño y el presidente de este club, y es el que va a mirar por que todo vaya bien. Me molesta», dijo Breis, al término de la presentación de Marc Martínez.

Aketxe, con varias ofertas

En esa comparecencia, el mánager general también aprovechó para hablar sobre el futuro de Isaac Aketxe, que tiene contrato en vigor pero «no es descartable ninguna opción, desde la continuidad hasta la salida. Ha recibido varias ofertas y se las hemos trasladado, sin presionarlo. Su primera opción es seguir. Es un jugador muy querido e importante. Puede ser que llegue un momento en que la puerta esté más abierta que cerrada. Él lo sabe, porque aquí decimos las cosas a la cara y planteamos las situaciones», explicó.

La plantilla será «de 20 jugadores», y de momento sigue sin haber novedades con Elady Zorrilla, según pudo confirmar ayer 'La Verdad'.