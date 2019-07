David Andújar: «Aposté por el proyecto y por la masa social, que es espectacular»

«El mercado no se ha movido mucho y no tenemos prisa»

Pasan los días, avanza el verano y Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis siguen sin poder concretar de manera oficial alguno de los frentes que tienen abiertos para confeccionar la plantilla de la temporada 2019/20. Solo hay cinco caras nuevas y son necesarias al menos otras diez piezas más. «Tenemos tres o cuatro opciones avanzadas, que son nuestras prioridades y en las que estamos bien posicionados. Nosotros también estamos deseosos de armar la plantilla, somos los primeros, para centrarnos en los patrocinadores y para que Munúa tenga al mayor número de futbolistas posibles. El mercado no se ha movido mucho y no hay que tener prisa por cerrar una opción rápida si no es la que te convence», aseguró ayer el mánager general del Efesé, Manuel Sánchez Breis.