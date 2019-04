La 'cuenta' pendiente de la Azor Vicente Martínez, Luis Garrido, Carlos Oliva y Serafín Sánchez, en su sede. / j. m. rodríguez / agm A un día del derbi, la peña del Efesé recuerda el 'Minuto 97' que le escribieron en un bar de Murcia en alusión a Majadahonda y avisa: «Ya nos reiremos en Segunda» RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 6 abril 2019, 04:07

Un extra de picante en la paella. Y, al pagar, un recado escrito en la cuenta: 'Minuto 97', en alusión al gol en propia puerta de Míchel Zabaco en Majadahonda que evitó el ascenso a Segunda del Cartagena. La mofa corrió como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esa mañana del 3 de febrero, volvieron a casa con la alegría del triunfo del Efesé en La Condomina ante el UCAM (1-3), pero con el disgusto del trato recibido horas después en un céntrico bar de Murcia. Ahora, con los ánimos calmados y a un día del derbi contra el conjunto grana en Cartagena, los miembros de la peña albinegra Azor se lo toman con humor. «El dueño del local estaba riéndose. Aquello está zanjado. No volveremos más. Ya nos reiremos nosotros este domingo, cuando el partido termine 5-0 y luego, cuando estemos en Segunda», sostiene su presidente, Luis Garrido.

La peña Azor copó los titulares tras aquel episodio. «Todos me decían que el arroz estaba muy picante. No pensamos que hubiera ningún tipo de maldad en aquello. El camarero nos dijo que no nos lo iba a cobrar. Cuando pedí la cuenta, solo quise comprobarlo y se me cambió la cara cuando vi lo de 'Minuto 97', pero fuimos educados y no queríamos acabar en comisaría, con todo el bar lleno de familias con niños», rememora Garrido.

La Azor es una peña con solera, constituida como tal en el año 2004, ubicada en la Tribuna Alta e integrada por algo más de medio centenar de amigos, veteranos que ya se juntaban de jóvenes en El Almarjal.

Han estado a las duras y las maduras. Las han visto de todos los colores, en El Almarjal, en La Condomina, en la Nueva Condomina y, por supuesto, en el Cartagonova. Pero siempre están ahí. Permanentes, fieles. De la vieja escuela, canteranos de la extinta peña El Cortijo, los Azor deben su nombre a la antigua fábrica de cervezas El Azor, que estaba en la carretera de Torreciega, muy próxima al viejo estadio albinegro. Son 52 miembros y su cuartel general está en el restaurante Carrots Café, en la Alameda de San Antón. Y allí reúne 'La Verdad' a cinco de sus componentes, de los más veteranos, para conocer sus sensaciones, una vez calmados los ánimos por aquella famosa cuenta.

«Hemos visto de todo. Con Paco Gómez todo era muy a lo Jesús Gil. Tiraba hacia uno u otro lado según se levantaba, pero el club se gestiona ahora como una empresa deportiva y, por eso, a la larga habrá éxito», indica Carlos Oliva, que tiene 50 años y trabaja en una notaría. Para el abogado Serafín Sánchez, el Efesé afronta el derbi de mañana «en una situación muy buena, y es importante sumar los tres puntos porque nos podrían adelantar otros equipos. Pero tenemos confianza».

Viejos rockeros

Los viejos rockeros de los Azor llevan muchos derbis a cuestas. Uno de los que les hizo «más ilusión» fue el de la temporada 1998-99, con 12.000 espectadores en La Condomina y la victoria por la mínima del Cartagena (0-1), con un gol de Santi Carpintero. «Pero el de más trascendencia fue el 1-4. Al final, los dos seguimos en Segunda B dándonos tortazos. Pero podemos cambiarlo e irnos a Segunda», explica Oliva.

«Puntualmente hemos tenido despistes. Prefiero el bache ahora que más tarde», reconoce el comercial Vicente Martínez. Al abogado Rafael Ros no le asusta «nada» del Real Murcia: «El Cartagena no debe tener ningún problema en ganar sobradamente», dice.

Son conscientes de que la situación económica del club grana es «delicada», pero en ningún caso le desean lo peor al eterno rival. «No queremos que desaparezca ni perder ese pique, que siga; al menos, que podamos salir este año del pozo de Segunda B. Ellos, que se busquen la vida».

Lo que sí les asusta es el hecho de que al Cartagena le tengan tomada la matrícula. «Los rivales saben de qué manera noquearnos. Por eso hay que hacer un cambio, incluir alguna novedad táctica y volver a dejar al pelotón [Melilla, Recreativo y UCAM] atrás. Calidad y fondo de armario hay de sobra», coinciden.