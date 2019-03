Cuatro recetas para salir del bache Alberto Monteagudo, Manolo Palomeque, Luis Tevenet.y , Pacheta. / LV Monteagudo, Palomeque, Tevenet y Pacheta cuentan qué formula usaron para levantar al Efesé cuando «la cosa se puso fea» en el tramo final de la Liga FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 27 marzo 2019, 02:44

Ninguno subió con el Cartagena, aunque todos consiguieron mejorar sus respectivas carreras tras su aventura en el banquillo del Efesé. El Cartagonova fue un trampolín para Alberto Monteagudo, Manolo Palomeque, Luis Tevenet y Pacheta. Ellos, mejor que nadie, saben cómo se sufre en las jornadas finales de la Liga en Segunda B y de qué manera hay que actuar para frenar una posible caída al vacío. Los cuatro, con diferente intensidad y en circunstancias distintas, tuvieron que ponerse las pilas para sacar al Cartagena de un bache similar al que ahora mismo atraviesa el equipo que dirige Gustavo Munúa.

El más reciente es el de hace dos cursos, con Alberto Monteagudo. «El equipo se cayó en la segunda vuelta, cedimos el liderato y al final entramos en 'playoff' como cuartos. Y supimos levantarnos haciendo un 'playoff' muy digno», recuerda el manchego, quien este fin de semana afronta con el Lugo una verdadera final por la permanencia en Segunda, ante el Alcorcón. «Actuamos con naturalidad y restando dramatismo a la situación. Hablábamos con el futbolista cuando estábamos en esos momentos en los que la cosa se puso fea y le recordábamos que al final esto solo es fútbol y que al campo hay que salir a disfrutar. Algún viernes nos fuimos a jugar al pádel e hicimos varias cenas», cuenta Monteagudo.

«El equipo recuperó su nivel, cambiamos el sistema, dimos calma a la gente y yo estoy convencido de que sin aquel gol de Gumbau hubiéramos pasado la eliminatoria contra el Barça B», afirma. Sigue el día a día del Cartagena, obviamente. «Es el mejor equipo de la categoría, junto al Racing. Yo lo veo campeón, por más que ahora esté atravesando un mal momento. Entiendo que pueda cundir cierto pesimismo en el entorno, sobre todo porque el Recreativo viene muy fuerte, con la flecha hacia arriba. Pero no hay motivos para alarmarse. El domingo tiene que salir en Badajoz a muerte, como si fuera un partido de 'playoff', sumar los tres puntos y recuperar la normalidad», resume Monteagudo.

Monteagudo: «Cambiamos el sistema, dimos calma a la gente y restamos dramatismo a la situación»

En términos similares se expresa Luis Tevenet, actual entrenador del filial del Levante, al alza en el grupo III de Segunda B. «La situación actual del Cartagena es buena, aunque pueda haber algo de pesimsismo por los tres últimos resultados. La clave es terminar con esta racha negativa cuanto antes, a poder ser este domingo en Badajoz. Hay mimbres suficientes para ser campeón. Yo a este Cartagena le veo calidad, experiencia y buen vestuario», señala el técnico sevillano, quien por cierto fue la primera opción de Belmonte para el banquillo albinegro el pasado verano, tras la salida de Monteagudo y antes de acometer la contratación de Munúa.

Palomeque: «Estábamos muy mermados y la idea fue explotar lo poco que teníamos. Y lo hicimos»

Finalmente se decantó por la oferta del Levante y no hubo segunda etapa de Tevenet en el Efesé. En su año en el banquillo albinegro, el segundo en Segunda B y el del trasvase entre Paco Gómez y Sporto Gol Man (2013-14), su Cartagena tuvo que sufrir en las últimas jornadas para amarrar una tercera plaza en la que estuvo instalado todo el campeonato. «Lo más importante fue que el grupo creía en lo que hacíamos. Era muy difícil mantener el nivel de Albacete y La Hoya, los dos primeros. Nosotros conservamos todo lo que hacíamos durante el año [a pesar de las preocupantes derrotas en La Roda y San Fernando] y recuerdo que en un partido clave en casa contra el Cádiz [jornada 36] sacamos el alma y el orgullo. Si nos ganaban, nos sacaban del 'playoff'. Empezamos perdiendo, empatamos y merecimos ganar. Ganamos moral y autoestima y la semana siguiente, en Algeciras, amarramos el 'playoff' en un campo en el que ese año perdió mucha gente», subraya Tevenet.

Tevenet: «La clave es terminar con esta racha cuando antes, a poder ser este domingo en Badajoz»

«Herida clavada»

El caso de Pacheta en 2013 fue «distinto», como él mismo dice. «No pasamos ningún bache. Cogí al equipo sexto y en abril éramos primeros. Empatamos al final dos partidos ante el UCAM y el filial del Betis, porque así es la Segunda B. El UCAM se jugaba la vida y nos empató tras ponernos 0-2. El Betis B vino descendido, jugó sin presión en el Cartagonova y nos hizo daño. Por partidos así siempre digo que los filiales nunca deberían competir en Segunda B, porque desvirtúan la competición. Con todo, nos repusimos en la última jornada y ganamos bien al Cacereño (2-0). El Jaén, que había estado todo el año primero o segundo, ganó su partido in extremis y fue el campeón. Y luego subió. Ni siquiera perdimos. No fuimos primeros por dos empates, pero el equipo funcionaba. Teníamos un delantero que marcaba goles [Florian] y un modelo de juego en el que todos los futbolistas creían. Esa destitución, que no vi venir, es una herida que aún tengo clavada. Lo del Hércules sí lo vi venir, aunque tampoco fue normal. Pero lo del Cartagena es que ni siquiera lo contemplé. Hasta que pasó. Y aún no lo he entendido», confiesa.

Pacheta: «No fuimos primeros por dos empates, pero el equipo funcionaba. Íbamos a competir bien»

El ahora entrenador del Elche, decimotercero en Segunda con nueve puntos de colchón con respecto a la zona de descenso, lo tiene claro. «Aquella destitución fue un trauma y no atendió a ninguna lógica. Sabemos lo que pasó sin mí. El equipo no subió. No sabemos lo que hubiera pasado conmigo, pero ya te adelanto que el equipo estaba con moral y con ganas de hacer tres buenas eliminatorias. Aquel equipo iba a dar la cara en el 'playoff'. El año pasado con el Elche fuimos terceros. Y nadie se desanimó. Hicimos un gran 'playoff' y aquí estamos, recogiendo los frutos de todo ese trabajo en Segunda», concluye Pacheta.

Por último, Manolo Palomeque tuvo que liderar desde el banquillo la milagrosa salvación del Cartagena en 2015. El equipo llegó muerto al final del curso, tocado en lo anímico y lo físico tras una temporada infernal. Incluso algunos futbolistas pensaron que habían descendido a Tercera cuando el árbitro pitó el final del último partido de Liga, un empate a uno en el Cartagonova contra La Roda. Bajó el Córdoba B y el Efesé se encontró con una eliminatoria por la salvación ante el filial de Las Palmas. Los canarios eran muy favoritos.

«Estábamos muy mermados, con carencias en todas las líneas y tirando de chicos de El Algar. Pero había que resistir y esas dos semanas nos matamos a trabajar, pensando en veinte mil posibles combinaciones y con la idea de explotar al máximo lo poco que teníamos. Y lo hicimos, con ese gol de Carlos Martínez que nos dio la vida», indica Palomeque, ahora en el Mar Menor, en Tercera, tras su periplo del año pasado con el Lorca Deportiva, en Segunda B.