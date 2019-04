Otra 'cruz' para Antonio López Antonio López, expulsado contra el Melilla, en octubre. / p. s. / agm Una microrrotura deja tres semanas de baja al central albinegro, que estaba más cerca de volver a tener minutos en el final de la Liga RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Jueves, 11 abril 2019, 02:49

Definitivamente, a Antonio López no le sonríe la fortuna con las lesiones. El central de Puerto Lumbreras va a tener que estar parado de nuevo, esta vez durante tres semanas, al sufrir en el entrenamiento de ayer por la mañana en La Torre Golf una microrrotura en el sóleo derecho, tras las pruebas realizadas por la tarde en el Centro Médico Virgen de a Caridad. El defensa del Cartagena no estará operativo de cara a la recta final de la temporada, en la que el equipo se juega el liderato del grupo IV en las seis jornadas que quedan por disputarse. Con el Efesé metido de lleno en una mala racha de 3 puntos de los últimos 15, su vuelta al 'once' titular no era descartable en los próximos partidos.

No es la primera vez que Antonio López pasa por un calvario con las lesiones. Esta temporada apenas ha tenido oportunidades a las órdenes de Gustavo Munúa. El de Puerto Lumbreras fichó por el Cartagena a mediados de julio de 2018, procedente del Lorca FC. Ese año en el Artés Carrasco fue muy duro para él, porque se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y tuvo que pasar por el quirófano. Estuvo apartado siete meses de los terrenos de juego. Al poco de llegar al Efesé dio un susto: en el partido de Copa contra el Don Benito sufrió un desvanecimieto y estuvo tendido durante un par de minutos. Abandonó la concentración por precaución y fue sometido a diferentes pruebas, sin entrenarse con sus compañeros.

Munúa le dio cuerda un mes después, en Málaga, y en el siguiente partido no estuvo fino y fue expulsado contra el Melilla. En invierno se rumoreó con su posible salida, pero los directivos rápidamente acabaron con cualquier especulación.

Lógicamente, con Moisés y Ayala a un buen nivel, no ha tenido muchas oportunidades. Ha jugado 8 partidos. El último fue en febrero, cuando anotó uno de los goles de la victoria en La Condomina, ante el UCAM (1-3). Ese día sufrió una lesión muscular, de nuevo en la pierna derecha. Tres semanas. Después, Munúa, a pesar de la mala racha de resultados, ha mantenido en el 'once' a Moisés y Ayala. Antonio López siempre ha rendido cuando le ha tocado jugar. Su buenas maneras para incorporarse al ataque en las acciones a balón parado le habían hecho sumar puntos para ser importante en el tramo final. Ayer se lesionó en un estiramiento. Sí está totalmente recuperado de sus problemas Josua Mejías, listo para ir el domingo a Ibiza (Can Misses, 12 horas, por '7TV'). Después, el domingo 21 a las 19 horas, vendrá El Ejido al Cartagonova.