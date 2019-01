El club, «sin prisa», ve «más cerca» a Mejías y respalda a Antonio López Antonio López. / j. m. r. / agm Lo normal es que el venezolano no encuentre ofertas en Segunda y eso lo acerque más al Efesé; el de Puerto Lumbreras se ha mudado a la ciudad R. S. CARTAGENA Jueves, 3 enero 2019, 01:18

El Cartagena no se va a volver loco en el mercado de invierno. La posición está clara desde el principio y de ahí no se piensan mover los dirigentes, Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis. La idea, comunicada desde hace varias semanas al entrenador, Gustavo Munúa, es reforzar la defensa con un central sub 23. Y Josua Mejías es el que tiene más opciones de regresar al Efesé. El venezolano, una auténtica revelación la temporada pasada con Alberto Monteagudo, saldrá de un momento a otro del Nàstic de Tarragona. No cuenta para el entrenador Enrique Martín y, entre las lesiones que ha sufrido esta temporada, saldrá este mercado de invierno. Lo normal es que no reciba ninguna oferta de Segunda. En el Cartagena lo ven «más cerca» que semanas atrás, pero «no es descartable» que en un momento determinado algún equipo de Segunda apueste firmemente por él, a tenor del rendimiento que dio en el Cartagena.

La decisión de Cristo, en 15 días

Para el Efesé, la opción de traer a Mejías no es una «urgencia»: la plantilla está hecha y Munúa no necesita a ningún futbolista de inmediato. Por eso, la dirección del club «esperará sin prisa». Lo hará sin novedades hasta prácticamente «la recta final» del mercado de invierno. «En un par de semanas» se podrá comprobar si Cristo Martín está disponible o no para jugar.

En cualquier caso, fuentes consultadas ayer por 'La Verdad' no dudaron en respaldar la continuidad de Antonio López en el equipo. El central de Puerto Lumbreras solo ha jugado cuatro partidos de Liga, y además había recibido una propuesta informal del UCAM Murcia. Pero en el club valoran su profesionalidad y el hecho de que, siempre que ha jugado, el equipo ha transmitido la misma «seguridad y la portería se ha quedado a cero».

Para quitar tensión a los rumores, el propio futbolista tuvo que aclarar un mensaje en las redes sociales. La semana pasada subió un vídeo haciendo las maletas. A los pocos minutos, tras la 'catarata' de comentarios de los aficionados, aclaró que estaba de mudanza. Vivía en su Puerto Lumbreras natal y ahora lo hará en Cartagena. La fuentes consultadas por este diario insistieron en que «ningún jugador» se ha dirigido al club solicitando su salida. El medio Adama Fofana, que estaba cedido en el Internacional de Madrid, se marchará a préstamo al Badajoz. Allí jugará hasta final de temporada, con opción preferencial en un posible traspaso.