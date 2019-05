Fútbol | FC Cartagena Dos clavos a los que agarrarse Santi Jara, en primer término, celebra su gol en la remontada del Racing al Villanovense, en 2017. / CELEDONIO Solo Llagostera en 2014 y Racing de Santander en 2017 levantaron una desventaja de dos goles en una eliminatoria de 'playoff' a Segunda FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 27 mayo 2019, 04:54

El Cartagena lo tiene crudo. Esa es la verdad. Su pésima actuación del pasado sábado en Valdebebas (3-1) ha dejado a los de Munúa contras las cuerdas a las primeras de cambio en este 'playoff' de ascenso, el tercero que disputan los albinegros de manera consecutiva. Las sensaciones que deja el equipo blanquinegro desde hace bastantes semanas no son muy buenas y el inesperado descalabro en Madrid es un síntoma preocupante. Uno más. Pero a estas alturas de la temporada, con los mejores equipos de la categoría buscando el ascenso, no se admite la duda ni se puede tirar la toalla. Al contrario, lo que necesita la plantilla albinegra es una inyección anímica y un Cartagonova lleno para soñar con una remontada en el partido de vuelta. Son días para tomar vitaminas y no caer en la melancolía.

Lo que quiere hacer el Cartagena este fin de semana (aún no se sabe si el partido se jugará el sábado o el domingo ni tampoco su horario) lo han hecho muy pocos equipos en la historia de la fase de ascenso a Segunda. Desde que se instauró este formato de 'playoff', en la temporada 2004-05, solo dos veces se levantó una desventaja de dos goles en un partido de vuelta. Lo hizo el Llagostera en 2014 y también lo consiguió el Racing de Santander en 2017. El Cádiz, en la final por el ascenso de 2012, igualó un 3-1 en contra de la ida frente al Lugo, pero acabó cayendo en la tanda de penaltis y ascendió el cuadro gallego, entonces entrenado por Quique Setién.

Sí pasaron ronda Llagostera y Racing de Santander, que levantaron un 2-0 de la ida frente a Avilés y Villanovense, respectivamente. Los gerundenses terminaron ascendiendo, pero los cántabros no lo hicieron, ya que en la gran final fueron eliminados por el Barça B. Eso ocurrió hace dos años, cuando el filial azulgrana había apeado antes, en semifinales, al Cartagena de Alberto Monteagudo. 1-2 en la ida y 0-1 en la vuelta fueron los resultados.

Diez equipos ascendieron tras terminar segundos en la Liga, aunque nadie lo hizo en el grupo IV

Antes, en 2014, en Llagostera se acabó el sueño del ascenso para el Real Avilés de Josu Uribe, que dijo adiós a las eliminatorias de ascenso en semifinales al perder por 3-0 en el campo del Llagostera en un partido en el que la mejor adaptación del equipo local al campo sintético acabó siendo determinante. Los asturianos habían ganado 2-0 en su campo. Los locales se movían como peces en el agua en el partido de vuelta, mientras a los avilesinos no les salía nada de nada, ni en defensa ni a la hora de crear peligro. Enric Pi y Chamorro, en los minutos 14 y 20, y Pitu, en el 55 de falta directa desde su campo, dieron el pase al equipo catalán, convirtiendo el vestuario avilesino en un mar de lágrimas.

La otra gran remontada de la historia de las fases de ascenso a Segunda ocurrió hace dos años, en El Sardinero, con 22.000 espectadores empujando al Racing que entrenaba Ángel Viadero y en el que era una pieza clave Santi Jara, ahora en el Efesé. El Racing cayó 2-0 en Villanueva de la Serena, pero durante la semana se cocinó un gran ambiente de remontada en Santander. Y se obró el milagro. 4-0 y pase del Racing, con goles de Beobide, Castañeda, Abdón Prats y el propio Santi Jara.

Segundos que subieron

El Cartagena, que no podrá contar para el partido de vuelta con Moisés ni con Jesús Álvaro, necesita un 2-0 para pasar ante un Real Madrid Castilla que ha marcado en casi todos sus partidos a domicilio de la Liga. No lo hizo en Pontevedra, donde cayó por 3-0. El cuadro de Munúa, además, busca en este 'playoff' algo que no logró antes ningún segundo clasificado del grupo IV con este sistema de ascenso: subir a Segunda. Sin embargo, a pesar de lo publicado por error en este periódico en su edición del pasado sábado, sí hay segundos de otros grupos que consiguieron dar el salto de categoría.

De hecho, un total de diez equipos ascendieron desde 2005 tras ser subcampeón de Liga. En el grupo I lo consiguió el Guadalajara en 2011. En el II lo lograron el Huesca en 2008, Ponferradina en 2012, Eibar en 2013, Leganés en 2014 y Bilbao Athletic en 2015. Y en el III fueron capaces de ascender tras ser segundos el Hércules en 2005, Alicante en 2008, Villarreal B en 2009 y Barça B en 2010.

En cuanto a los resultados de ayer, sorprendió el trastazo que se dio el Recreativo en Fuenlabrada (3-0) y el hecho de que el Melilla, que llegó a la fase de ascenso en plena depresión, superó a domicilio al Villarreal B (0-2). Cayó la Ponferradina en Cornellá (2-1). Y empató el Hércules en Barakaldo (1-1). Atlético de Madrid y Mirandés, por su parte, empataron en el Cerro del Espino (0-0). En la segunda eliminatoria de campeones, Racing y Atlético Baleares empataron a cero en un duelo en el que los mallorquines acabaron con nueve jugadores por las expulsiones de Peris y Hugo Díaz.

El club lanza diez medidas pensando en la remontada El golpe del sábado en Madrid fue duro, pero en el Cartagena se han respuesto en un tiempo récord y ya han puesto en marcha la 'Operación remontada'. La campaña ideada por el club albinegro está formada por diez medidas que se irán dando a conocer poco a poco, a lo largo de toda la semana. Las dos primeras se anunciaron ayer a través de las redes sociales. En primer lugar, se lanza una promoción por la que los abonados que hayan adquirido su entrada o lo hagan a partir de hoy podrán retirar otra localidad al mismo precio y una tercera que será totalmente gratuita. Esta entrada gratuita será siempre de la misma zona del abonado, excepto en tribuna alta. La segunda medida es la prohibición de acceso al Cartagonova de aficionados con camisetas del Real Madrid, después de que el club blanco maltratara el sábado en Valdebebas a los del Efesé. La hora y el día del partido de vuelta debería conocerse en la jornada de hoy

Jesús Álvaro, con un esguince de rodilla, se pierde todo el 'playoff' Muy malas noticias para Gustavo Munúa. El uruguayo pierde para todo el 'playoff' a Jesús Álvaro, quien se retiró lesionado a los 20 minutos del partido del sábado y muy posiblemente, a falta de que hoy lo confirmen las pruebas diagnósticas a las que va a ser sometido en el Hospital Virgen de la Caridad, sufre un esguince de rodilla. Esa es la hipótesis más probable y con la que ya trabajan los servicios médicos del club albinegro. Si las pruebas ratifican ese primer diagnóstico, el lateral tinerfeño tendría que estar de baja entre cuatro y seis semanas. Es decir, en el caso de que el Efesé remontara en el partido de vuelta con el Castilla, Jesús Álvaro se perdería la segunda eliminatoria y llegaría muy justo (en el mejor de los casos) a una hipotética tercera ronda. Lo que está claro es que este domingo no estará en el encuentro de vuelta ante el Real Madrid Castilla y que lo normal es que Jesús Álvaro ya no juegue más en esta temporada, se recupere perfectamente durante las vacaciones y comience al 100% la pretemporada. El lateral izquierdo tinferfeño tiene contrato con el Cartagena hasta el 30 de junio de 2020 y continuará en el club, en Segunda o en Segunda B.