Chumbi y Manu Viana, en el horno Chumbi celebra el gol que le marcó al Jumilla esta última campaña. / javier carrión / agm El Cartagena quiere cerrar cuanto antes los fichajes del ariete del Murcia y del extremo izquierdo del Atlético Levante FRANCISCO J. MOYA Viernes, 5 julio 2019, 02:54

La reconstrucción más importante de la plantilla del Cartagena desde que Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis están al frente del club ya está en marcha. De los futbolistas que el año pasado vistieron la camiseta albinegra, solo el medio Cordero y el extremo diestro Santi Jara tienen su sitio garantizado en el plantel. Esto implica que el club tendrá que hacer entre 18 y 20 fichajes en este mercado de verano, a expensas de una posible renovación del central zurdo Sergio Ayala y un hipotético regreso del meta luso Joao Costa. Parece evidente que Mario, Óscar Ramírez, Fito Miranda y Aketxe, aunque tienen contrato, seguirán los pasos de Orfila, Jesús Álvaro, Cristo e Igor Paim y acabarán saliendo del Efesé.

No hay tiempo que perder y los refuerzos van a ir cayendo, uno detrás de otro. El miércoles se cerró la primera incorporación, la del lateral izquierdo David Forniés, que sale del Murcia para ocupar la vacante que deja Jesús Álvaro, quien ha pedido la baja para enrolarse en las filas del recién descendido Córdoba. Y ayer se anunció la llegada del lateral Jorge Fucile, un internacional uruguayo recomendado por Munúa que sustituirá a Óscar Ramírez.

Negociaciones en marcha Joao Costa El meta luso es pretendido por el Fuenlabrada, pero Belmonte sigue insistiendo. Trujillo Ha terminado su contrato con el Almería y es una buena opción para el eje de la zaga. Manu Viana El extremo izquierdo ha destacado en el filial del Levante y está negociando su fichaje con el Cartagena. Chumbi El ariete aguileño no va a seguir en el Murcia. Y el Cartagena está a punto de atarlo. Fullana Al medio del Baleares le llueven las ofertas, pero el Cartagena está bien posicionado. Canario Está para firmarlo, pero ocupa el mismo sitio que Santi Jara. Y eso frena la operación. Toché Va para largo. Aún no ha rescindido en el Oviedo.

Esto ya no va a parar y en los próximos días continuarán confirmándose fichajes. Uno de ellos será, salvo que las cosas den un giro inesperado, el del ariete aguileño Chumbi, de 30 años. Tiene contrato hasta 2020 en el Real Murcia, pero el club grana ya sabe que no va a continuar. El divorcio entre la directiva presidida por Txema Almela y el futbolista es total y Julio Algar, director deportivo, busca ya delantero para ocupar la vacante que va a dejar Chumbi. El nigeriano Manu Apeh, ex del Lorca FC, es el mejor colocado tras marcharse del Celta B.

Chumbi tiene varias ofertas sobre la mesa, pero da la sensación de que se decantará por la del Cartagena, club por el que ya estuvo a punto de fichar en dos ocasiones. La primera vez, en 2013, acabó firmando con el Valencia Mestalla. Y la segunda, en el verano de 2016, finalmente se comprometió con el Lorca FC, equipo con el que ascendió a Segunda en 2017. No obstante, él se lesionó de gravedad seis semanas antes de ese éxito del conjunto lorquino. Estuvo 19 meses sin jugar y solo pudo acercarse a su mejor nivel en las últimas jornadas de este último campeonato, cuando marcó tres goles en las jornadas 30, 32 y 34.

Parece que a la tercera va a ir la vencida y que Chumbi será finalmente albinegro. Podría formar una delantera de muchos quilates junto al santomerano Toché, de 36 años y quien es una opción prioritaria del Cartagena en estos momentos. Los dos se han pasado toda la vida haciendo goles como churros, aunque lógicamente existen dudas sobre el estado físico de ambos delanteros. Si las lesiones les respetan, Toché y Chumbi podrían formar una de las mejores parejas de ataque de toda la Segunda B la próxima campaña.

Viana, pura verticalidad

Otro futbolista que está cerca de comprometerse con el Efesé es Manu Viana, un extremo izquierdo de 24 años nacido en Villar del Arzobispo (Valencia). Acaba de desligarse del Atlético Levante. En el filial granota ha sido indiscutible en las tres últimas campañas y ha sido en esta, a las órdenes de Luis Tevenet, cuando ha explotado. Ha jugado 27 partidos y ha anotado dos goles en un curso en el que ha mejorado en la toma de decisiones y a la hora de poner envíos de calidad desde el costado izquierdo.

Manu Viana es un extremo izquierdo a la vieja usanza, de los que viven pegado a la cal y lo intenta mil veces. Es incansable y esforzado. Llega bien al área rival, aunque le cuesta un mundo definir de cara a gol. Se adapta perfectamente a la función de carrilero en un esquema con tres centrales y dos laterales largos y sale del filial del Levante porque ya ha cumplido 24 años. Para el Cartagena es una opción preferente.

También lo es el medio Francesc Fullana, de 29 años y capitán del Atlético Baleares, cuyo fichaje va a ser complicado por la cantidad de ofertas que tiene. Su compañero Canario podía estar firmado ya por el Efesé, pero en su demarcación está Santi Jara. Hay interés, además, en el defensa central Ángel Trujillo, de 31 años y quien acaba de terminar una andadura de ocho temporadas en el Almería. Y por último, pensando en la portería, Belmonte sigue intentado traer de vuelta al luso Joao Costa, a quien pretende el Fuenlabrada. Si el portugués no regresa, el elegido será Marc Martínez, de 29 años y ex de Alcoyano y Recreativo.