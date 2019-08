Chema mantiene la imbatibilidad Un tanto del extremo del filial a siete minutos del final evita la primera derrota del Efesé en esta pretemporada; Santi Jara, Manu Viana y Ayala siguen al margen FRANCISCO J. MOYA Jueves, 8 agosto 2019, 00:46

El Cartagena sigue sin perder (tres victorias y dos empates) y esa es una fantástica noticia, sobre todo porque ya llevamos cinco partidos consumidos en esta pretemporada. Ayer, eso sí, estuvo cerca de hincar la rodilla ante los esforzados muchachos del filial del Levante, guiados desde la banda por un Luis Tevenet que no entiende de amistosos. Mucho más tranquilo estuvo Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, quien le condede una importancia relativa a este tipo de pruebas. «Sabemos que falta mucho para el cierre de pases, que estamos rearmando la plantilla y que faltan jugadores. Pero no hay que impacientarse», comentó el uruguayo al terminar el encuentro de anoche.

1 CARTAGENA Marc Martínez, Fucile, Forniés, Andújar, Carlos David, Cordero, Ismael, Verza, Sidiki Maiga, Quim Araujo y Elady. En el minuto 52 entró Adama por Verza. En el minuto 64 entraron Fran, Booker, Uri, Mauro, Ripoll, Vera, Vázquez, Carrillo, Chema y Siafa. 1 ATLÉTICO LEVANTE Amigo, Alonso, Sandoval, Eliseo, Costa, Isaac, Joan, Blesa, Ontiveros, Martínez y Ferni. En el minuto 62 entraron Kudakovskiq, Rubén, Marcos, Ros, Ruiz, Benktib, Granados, Molina, Alcaina, Chuma González y Cantero. Goles 0-1, Joan (minuto 24). 1-1, Chema (minuto 83). Árbitro Moreno Muñoz (murciano). Incidencias Amistoso jugado en el Campo 1 de Pinatar Arena ante 600 espectadores.

Solo dispone de diez jugadores con presencia confirmada en la plantilla y las ausencias por lesión de Santi Jara, Ayala y Manu Viana están marcando esta fase de la pretemporada. El meta Mario, cada vez más fuera del club, ayer ni se vistió, al igual que el sábado frente al Atlético Baleares. Tampoco lo hizo Cristo, quien no cuenta. Adama y Mauro, a los que se les está buscando una cesión, estuvieron en el 'once' que disputó los últimos 26 minutos, junto a Carrillo y todos los chicos del Cartagena B. Marc, Fucile, Andújar, Carlos David, Forniés, Cordero, Verza, Quim Araujo y Elady formaron la alineación titular junto a Sidiki Maiga, a prueba, e Ismael, el más destacado de los chavales del B en esta pretemporada. No hay más. De momento.

Sidiki Maiga perdona

Así, Elady tuvo que volver a jugar de punta y volvió a demostrarse que no se siente cómodo de referencia. Su puesto es el extremo izquierdo. Con todo, dejó la acción más bonita de la tarde, cuando asistió con un taconazo espléndido al maliense Sidiki Maiga. Este sentó al lateral Alonso, pero disparó al muñeco cuando tenía toda la portería para marcar. Salvo sorpresa mayúscula, Maiga no se quedará. No mejora a Vázquez ni a Ismael, del Cartagena B.

Poco después vino el gol del Atlético Levante, en un contragolpe de Ontiveros, que partió de un posible fuera de juego y ganó en la carrera a Fucile, Andújar y Carlos David. Sirvió el tanto en bandeja a Joan, quien también pareció estar en posición incorrecta. Sin embargo, el murciano Moreno Muñoz concedió el gol, a instancias de su asistente, en medio de las quejas del medio millar largo de seguidores del Cartagena que se desplazaron hasta San Pedro del Pinatar para ver a su equipo.

En el tramo final del primer tiempo apretó el Cartagena en busca del empate, sobre todo a base de saques de esquina. Cordero y Quim Araujo probaron suerte desde lejos. E Ismael se plantó solo delante del meta Amigo en la última acción del primer periodo, pero su disparo fue taponado con la pierna por el portero del Atlético Levante.

Ambos técnicos aguantaron a su equipo de gala (el mejor que pueden presentar a estas alturas del mes de agosto) durante el primer cuarto de hora de la reanudación. En el minuto 62 cambió todo el 'once' Tevenet. En el 64 lo imitó Munúa. Hasta ahora, el uruguayo había hecho los once cambios en el intermedio. Pero ayer le dio más carrete a los titulares. El partido bajó bastante su ritmo y su nivel a partir de ese minuto 64.

No pasaba nada, hasta que en los diez últimos minutos se empezaron a asociar Carrillo y Vázquez. Entonces, el Cartagena empezó a merodear el área granota. Una pérdida del exgrana Arturo Molina facilitó que Carrillo corriera con la pelota sin oposición y filtrata un buen pase a Chema, quien superó al meta Kudakovskiq con un buen derechazo, raso y cruzado. Siafa, luego, tuvo la ocasión de dar la victoria al Efesé.