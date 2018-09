Fútbol | FC Cartagena Un centenario en entredicho Foto de familia de jugadores, técnicos y directivos del Cartagena FC, tomada el pasado martes en el campus de la UCAM en Los Dolores, tras la presentación de las equipaciones conmemorativas diseñadas por el centenario del club que preside Gómez Meseguer. / pablo sánchez / agm Juan Antonio García defiende que el club creado por García Vaso en 1919 desapareció en 1952 por culpa de una deuda de 100.000 pesetas, mientras que la asociación de amigos de la historia del fútbol cartagenero asegura que el Cartagena FC fue fundado en 1940 FRANCISCO J. MOYA Domingo, 30 septiembre 2018, 08:42

El primer Cartagena Fútbol Club desapareció en 1952 por culpa de una deuda de 100.000 pesetas de la época y el actual, el que José Gómez Meseguer mantuvo con vida gracias a sus conjuntos de base asentados en el polígono Cabezo Beaza tras dejar de competir el primer equipo en Tercera División un 6 de octubre de 1996, es heredero de la Unión Deportiva Cartagenera fundada en 1940. Por tanto, el club cumple ahora 78 años, y no 100 como defienden los directivos del equipo que juega sus partidos en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Es lo que sostienen los miembros de la asociación de amigos de la historia del fútbol cartagenero (CAHFCT), con Juan Antonio García, Ginés Larios y Domingo López a la cabeza.

Ayer, en una nota enviada a este periódico, los tres quisieron dejar muy claro que no les mueve ningún otro interés que «la búsqueda de la verdad» y que en su ánimo no está «el ir contra nada ni contra nadie». Juan Antonio García, que lleva casi dos décadas buceando en hemerotecas y acudiendo a estamentos federativos en busca de «la verdadera historia de nuestro fútbol», lamenta que «ocurran cosas como las de estos días, en los que nos encontramos con un club celebrando un centenario que no es tal», afirma García.

Y resume, en varios párrafos, la historia del fútbol en el municipio. «No sabemos realmente la fecha del nacimiento de este deporte en Cartagena, pero sí conocemos que el primer equipo se crea en enero de 1903 y que en 1902 ya se jugaban partidos en la ciudad. En el año 1919 la Cartagena futbolística entró en crisis [en auge desde 2006 gracias a la fundación del Sport Club Cartago], ya que José García Vaso, que era propietario del periódico 'La Tierra' y además afamado político de la época, dimitió como presidente del Sporting Club. Transcurridos unos meses, un grupo de jóvenes se llenaron de valor y le pidieron ayuda para poner en marcha un proyecto futbolístico en la ciudad, llamado Cartagena FC. Aquella idea gustó a García Vaso y ese fue el comienzo del Cartagena FC. El equipo quedó inscrito oficialmente un 14 de enero de 1920», cuentan los miembros del CAHFCT, impulsores junto a la Concejalía de Deportes de los actos de conmemoración del centenario del fútbol local, coronados con un amistoso que casi llenó el Cartagonova el 28 de febrero de 2007, y que enfrentó a un combinado local comandado por Juanmi, Leo e Isaac Jové con la selección de Islas Feroe.

García, Larios y López prosiguen con su relato. El Cartagena FC estuvo compitiendo en Segunda y Tercera División hasta su desaparición en 1952. En agosto de ese año se llevó a cabo la disolución de este club en una junta general celebrada el 5 de agosto, ya habiéndole negado la Federación Española la moratoria de la deuda (unas 100.000 pesetas) y habiéndole comunicado dicho organismo su baja como club federado tras los reiterados incumplimientos de la directiva, que habría dimitido el 23 de julio del citado año.

Paso a la UD Cartagenera

Al quedarse la ciudad sin referente futbolístico, Juan Buendía, que había fundado la UD Cartagenera en 1940, ofreció su club. En 1952 militaba en Primera Regional y ascendió rápidamente a Tercera. En 1961, de la mano del presidente Dionisio Martínez, el entrenador Luis Carriega y bajo el nombre de CD Cartagena, el club lograba un histórico ascenso a Segunda en San Mamés, ante el Sestao. La deuda que se arrastraba desde 1952 impedía al club denominarse Cartagena FC, explican los integrantes del CAHFCT.

De este modo, hasta 1974 no recuperó la entidad el nombre de Cartagena FC, después de tres promociones de ascenso a Segunda, que fueron consecutivas y fallidas ante el Logroñés (71), el Hércules (72) y el Osasuna (73). «Como se ve, el actual Cartagena FC no es el fundado de 1919, si no la UD Cartagenera fundada en 1940, siendo dos entidades totalmente diferentes aunque al final se llamen igual», insisten en el CAHFCT.

«Gracias a José Gómez Meseguer ese equipo pudo mantener las bases y tener en la actualidad unas instalaciones que ya quisiera el FC Cartagena, pero no podemos ver que se vuelva a mentir sobre la identidad de un equipo y no podemos permitir que se diga que este equipo es centenario cuando no lo es», concluyen García, Larios y López. En la directiva de Gómez Meseguer alegan que el centenario se celebra este año con una docena de actividades y una camiseta inspirada en la de los años 20 porque nunca hubo se tramitó la baja del club en el registro mercantil y ellos se consideran legítimos herederos del Efesé fundado en 1919.