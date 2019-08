Fútbol | FC Cartagena El Cartagena sigue en cuadro Munúa, en el centro de la imagen, mira a sus jugadores pensativo, al igual que su segundo Berman, en un entrenamiento en La Torre Golf. / antonio gil / agm Las lesiones, las molestias físicas y la falta de efectivos obligan a Munúa a completar la convocatoria con tres jugadores del filial RUBÉN SERRANO Cartagena Sábado, 31 agosto 2019, 02:02

Una semana después de comparecer en la zona mixta del estadio Cartagonova, en la previa del partido ante el Badajoz, todo sigue igual para el entrenador del Cartagena. Gustavo Munúa habló ayer, antes del viaje a Don Benito, y continúa en cuadro: entre las lesiones, las molestias, las sanciones y la falta de efectivos, el equipo «no está al 100%» para afrontar con total garantías el partido de mañana (a las 19.30 horas) en el Vicente Sanz. El uruguayo se llevará este mediodía en el autobús a tres chicos del filial para completar la convocatoria.

Esta semana, los problemas que arrastra el equipo durante todo el verano no han remitido, ni mucho menos. Santi Jara estará de baja entre 4 y 6 semanas; José Ángel Jurado, según confirmó ayer el charrúa, está «descartado» porque el transfer no va a llegar a tiempo; Carrasquilla está en Panamá con su selección; Elady, cuyo futuro está en el aire, cumple el último partido de sanción; y hay otra ristra de jugadores con molestias físicas, y que no están aptos para rendir durante los 90 minutos: son Fucile, que «viene bien» pero su viaje a Uruguay para arreglar los papeles frenó su mejoría; Verza, que sí podría tener más minutos, no está para aguantar el encuentro entero; y Caballero, la única referencia ofensiva, jugó 78 minutos ante el Badajoz pero terminó con «calambres», hace trabajo específico en el gimnasio y no parece encontrarse a pleno rendimiento, pese a sus buenas sensaciones en el estreno liguero.

Munúa, que no suele alargarse mucho en sus comparecencias, no escondió el problema. «No son excusas, es una realidad: algunos están entre algodones y se sobrecargan. Algunos días no pueden entrenar, tenemos que ser inteligentes y adaptarnos a la situación para competir bien». Ajustarse a las ausencias y a un verano complicado en los despachos, por un mercado muy exigente, es lo que le ha tocado al cuerpo técnico. «No llegamos al 100%, por tantas lesiones en la pretemporada. Muchos se la han perdido o han participado poco. Pero sí llegamos con buenas sensaciones y acumulando una semana más de trabajo. Las sensaciones fueron buenas [ante el Badajoz] por cómo llegábamos a ese inicio de Liga, hicimos el esfuerzo para ganar el partido y al final no se pudo concretar», explicó el entrenador del Efesé, por momentos con el gesto serio.

Los fichajes, «muy cerca»

Lo normal es que repita en la lista Javi Vera, y entren Ismael y Uri. Son los tres chicos del filial que más destacaron durante la pretemporada, y que entrenan con el primer equipo. Munúa no lo confirmó, ni las fuentes del club consultadas ayer por este diario. «Vamos a llevar tres jugadores del filial. Estamos muy contentos con ellos. Van a responder de muy buena manera», dijo al respecto. Tampoco quiso profundizar en el hecho de que aún quedan dos futbolistas más por llegar. «Hay jugadores que están muy cerca, tenemos varias opciones y esperemos que salga todo bien. Los plazos se acaban, pero las opciones están y quieren venir al Cartagena».

Sobre el Don Benito, aseguró que el césped del Vicente Sanz es «complicado», aunque está mejor «por lo que he visto», y que es un rival que «se crece mucho» allí.