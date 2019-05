El Cartagena sigue ahí

No sabemos cómo terminará esta historia. Es evidente que Recreativo y Melilla no flaquean y que, por tanto, al Cartagena posiblemente le va a tocar conformarse con la tercera plaza y buscar el ascenso que se le escapó de las manos hace un año en Majadahonda por el camino largo, en tres eliminatorias sin red. Pero bien está que el Efesé recupere sensaciones, haga su camino, encadene victorias (ya van tres) y siga ahí, al acecho, por lo que pueda pasar en las dos últimas jornadas.

2 CARTAGENA 0 MARBELLA FC Cartagena Joao Costa; Josua Mejías, Moisés, Ayala; Luis Mata, Moyita (Fito Miranda, minuto 81), Cordero (Julio Gracia, minuto 60), Vitolo, Jesús Álvaro; Elady y Aketxe (Rubén Cruz, minuto 76). Marbella FC Wilfred; Rafa Muñoz, Lolo Pavón, Dani Pérez, Samu de los Reyes; Samu Delgado, Faurlín (Álex Bernal, minuto 75), Elías, Juergen Elitim (Mustafá, minuto 60); Juanma García y Paulo Vítor (Montero, minuto 81). Goles 1-0, Aketxe (minuto 20). 2-0, Aketxe (minuto 48). Árbitro Ripoll Solano (balear). Amarillas a los locales Cordero, Moisés y Vitolo; y a los visitantes Juergen Elitim, Samuel y Wilfred. Expulsó al visitante Juanma García en el minuto 55. Incidencias Estadio Cartagonova. Unos 5.300 espectadores.

Habrá tiempo de hacer números. Hablemos ahora de lo que hizo ayer el Cartagena, que estuvo muy bien. Dejó en tanga al Marbella, el mejor equipo del grupo junto al Recreativo y al Badajoz en los dos últimos meses. Lo desnudó con un juego eficaz, vigoroso y solvente. Sin alardes ni brillantez, pero con las ideas muy claras. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo que está a solo 180 minutos de jugarse el trabajo de todo el año en una fase de ascenso. Lo tiene claro. Buena noticia.

No duda el Cartagena. Sabe lo que lleva entre manos un conjunto absolutamente revitalizado con el nuevo 3-5-2 de Munúa. Apretó mucho y necesitó poco para meterle mano a un Marbella que se presentó en el Cartagonova tras 16 jornadas sin perder y sin haber encajado un solo tanto en los últimos siete encuentros. Esa racha terminó a orillas de Benipila, donde Aketxe le hizo en media hora dos goles, uno menos de los que el cuadro marbellí había recibido (tres) en las últimas 16 semanas.

El Marbella jugó 35 minutos con uno menos por la expulsión de su ariete, Juanma García

Vuela Jesús Álvaro

Estuvo notable el Cartagena. Sobre todo en el primer tiempo. Le quitó la pelota al Marbella, voló por el costado izquierdo con un Jesús Álvaro sensiblemente recuperado y minimizó a un rival muy poderoso. El cuadro de Cubillo pareció un pelele en el Cartagonova. Y no lo es. Eso tiene mérito, aunque algunos lo sigan viendo todo más negro que blanco y opten por pitar un pase atrás de Vitolo a Joao Costa o se marchen antes de que termine el partido. Llámenme iluso. O romántico. Pero ayer el Cartagena certificó su clasificación para su quinta fase de ascenso en los últimos siete años, la tercera consecutiva. No siempre fue así y quizás merecía la pena quedarse en la butaca a esperar el pitido del árbitro y premiar con aplausos el trabajo hecho hasta el momento. Que ahí fuera tampoco nos espera la M-30. Pillará usted tráfico, desde luego. Pero hablamos de la Avenida del Cantón, Soldado Rosique, Peroniño, Reina Victoria y Sebastián Feringán. Y que un día es un día, hombre.

Repetimos. Amarró matemáticamente su clasificación para el 'playoff' de ascenso el Efesé en un partido mucho más plácido de lo esperado, porque Aketxe acertó las dos veces que apareció por el borde del área pequeña y porque el ariete visitante, Juanma García, se autoexpulsó a falta de 35 minutos con una entrada desproporcionada sobre Josua Mejías y le concedió un rato de calma a los locales. El partido ya estaba 2-0 cuando el Marbella se quedó con uno menos. Curiosamente, fue al verse en superioridad cuando se descontroló un poco el cuadro local y le dio la opción al Marbella de meterse en el partido. Lo evitó Joao Costa, con una gran parada en un disparo terminal de Elías.

Sigue tercero, por tanto, el cuadro de Munúa. Y así acabará si Melilla y Recreativo no ceden. Parece que no lo van a hacer. Pero esto es Segunda B. Ya veremos. Pensando en el 'playoff', en el largo o en el corto, es una gran noticia que Aketxe vuelva a ver portería. En el primer gol, cazó un balón suelto a tres metros de la meta contraria y batió por abajo a Wilfred. Todo comenzó con una incursión de Elady por la derecha. El jienense no lo vio claro y se frenó. Esa espera fue decisiva, ya que apareció Luis Mata por la derecha y su centro, tras un infructuoso intento de corte del visitante Elías, le cayó a Aketxe. A la jaula. Como en los viejos tiempos.

El detalle Moisés, Cordero, Vitolo, Aketxe y Orfila están a una amarilla de ser sancionados Si la ven en Talavera no jugarán ante el Linense en la última jornada de la Liga regular.

Dinámica positiva

Si en el primero el balón le cayó al ariete vasco, en el segundo directamente impactó contra su rodilla y medio de rebote se metió dentro de la portería. Fue en un córner muy bien ejecutado por Moyita, quien ayer se encargó de todo el balón parado debido a la ausencia del lesionado Santi Jara. En ese 2-0 volvimos a caer en la cuenta de lo caprichoso que es el fútbol. Cuando un delantero está en buena dinámica, marca goles incluso sin querer. Le caen todas las pelotas en el área y casi todas van para dentro. En muchos otros partidos de esta temporada, en los que la portería estaba prohibida para Aketxe, hizo mucho más y no consiguió nada. Otra ley no escrita del fútbol. Que siga la racha.

Fue una pena que Rubén Cruz, que entró en la recta final, no encadenara también una segunda semana marcando. Tuvo dos ocasiones claras. Una, nada más salir, con un cabezazo que se fue por poco. Otra, tras un excelente servicio de Jesús Álvaro, en el que su derechazo se le marchó por encima del larguero. También estuvo a punto Elady de igualar la histórica marca de Florian y Toché. Pero se le volvió a resistir su gol 19º. Lo rozó con un potente chut que lamió el poste en el segundo periodo. Debió pasar a Gracia.

Luis Mata se quedó solo después de otra fenomenal cabalgada de Jesús Álvaro y cuando tenía el tercero en sus botas cayó ante Wilfred. El árbitro no vio penalti. El Marbella no se rindió y, de hecho, en la última jugada pudo hacer su gol. El disparo de Samu Delgado se fue alto. Antes lo había intentado desde fuera del área su compañero Rafa Muñoz, con idéntica fortuna.