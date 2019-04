El Cartagena no se rinde

El Cartagena confirmó su recuperación en Bahía Sur, donde el San Fernando había ganado a todos los aspirantes al ascenso y no había recibido ni un solo tanto en sus duelos contra los de arriba. Solo el Melilla había arañado un punto allí. Todos los demás mordieron el polvo. El Efesé, muy mejorado con respecto a salidas precedentes, hizo lo que tenía que hacer en mitad de un vendaval. Defendió muy bien, se recompuso a tiempo tras diez minutos iniciales muy malos y exhibió un contragolpe letal, pocas veces visto anteriormente en este campeonato.

1 SAN FERNANDO Milovic, Gabi Ramos, Simón, Oca, Lolo Guerrero, Raúl Palma, Pedro Ríos, Bruno Herrero (Jacobo, 75), Pau Franch, Carri (Joselu, 60) y Pablo Sánchez (Manu Ramírez, 75). 2 CARTAGENA Joao Costa, Josua Mejías, Jesús Álvaro, Moisés, Ayala, Cordero, Moyita (Fito Miranda, 90+), Vitolo, Aketxe (Rubén Cruz, 74), Santi Jara (Orfila, 64) y Elady Goles 0-1, Aketxe (minuto 36). 0-2, Rubén Cruz (minuto 77). 1-2, Pedro Ríos (minuto 81). Árbitro Antonio Alberola Rojas (colegio manchego). Mostró amarilla a los visitantes Josua Mejías, Joao Costa y Elady. Incidencias Estadio Bahía Sur de San Fernando. Unos 1.100 espectadores, con presencia de una veintena de seguidores llegados desde Cartagena.

Además, marcaron Aketxe y Rubén Cruz, peleados con el gol desde hacía un montón de tiempo, con lo que se activan de nuevo, justo en el momento más determinante de la temporada. Los de Gustavo Munúa amarran el 'playoff' de ascenso (le sacan ocho puntos al UCAM con nueve por disputarse) y siguen vivos en la pelea por el primer puesto, a un solo punto de Recreativo y Melilla. En este sentido, la jornada del próximo fin de semana parece clave. Si los onubenses tienen que fallar alguna vez, debería ser en la inminente salida a Sanlúcar de Barrameda. Luego tienen que ir a Granada y terminar la Liga en el Nuevo Colombino ante el Villanovense. El Melilla, por su parte, recibe el domingo al Badajoz. Y en las dos últimas jornadas se enfrentará al Real Murcia y al Ibiza. El Cartagena aún tiene que verse las caras contra Marbella, Talavera y Linense.

Modorra inicial

Empezó con la modorra el Cartagena, que perfectamente pudo recibir un gol en los primeros diez minutos, en los que el San Fernando salió en tromba. Echó un cable el árbitro, el otro Alberola Rojas, quien no pitó un claro penalti por manos de Vitolo dentro del área visitante. Resistió el cuadro albinegro y, poco a poco, fue capaz de sacudirse el dominio de los gaditanos.

Mantuvo Munúa el 3-5-2 que tan buen resultado le dio contra El Ejido y el triunfo de los blanquinegros se basó en una sólida defensa, destacando la fortaleza por arriba de los tres centrales, Josua Mejías, Moisés y Ayala, y en rápidos contragolpes en los que Elady hizo muchísimo daño con su velocidad a la zaga del San Fernando. Así vino el 0-1. Salió rápido el Efesé tras un córner de los locales. Cordero ganó un duelo que parecía perdido y dejó la pelota franca para que Elady corriera, partiendo desde su propio campo. El jienense llegó al borde del área chica con la pelota pegada al pie y regaló el gol a Aketxe, con un pase en el momento justo y de la forma adecuada.

Antes de ese tanto, a los albinegros les tocó sufrir, en otro terreno de juego imposible, con el césped duro y un viento racheado que complicaba las cosas demasiado y convertía la pelota en un globo. Los locales se pasaron toda la primera media hora percutiendo por la derecha, donde el veteranísimo Pedro Ríos le buscaba las cosquillas a Jesús Álvaro una y otra vez. Y se las encontraba muy a menudo. La buena noticia para los de Munúa era que Joao Costa no tenía que hacer paradas. Pau Franch y Carri, bulliciosos atacantes del San Fernando, se mostraron muy romos a la hora de rematar.

Elady, en el añadido del primer periodo, perdonó el segundo. Se quedó solo ante Milovic y el meta del San Fernando salvó a los suyos. Es muy extraño que Elady no marcara en condiciones tan ventajosas para él. Pero ayer se puso el disfraz de asistente y no fue el 'matador' que viene siendo durante toda la Liga. Apretó mucho el San Fernando tras el paso por los vestuarios. Lo pasaba mal el Efesé para defender el 0-1, aunque la verdad es que los de casa no disponían de oportunidades de gol. Era más una cuestión de sensaciones que de ocasiones. Porque todo el peligro llegaba con balones bombeados al área.

Rubén Cruz se libera

Pero en otra contra letal golpeó de nuevo el Efesé. Otra vez corrió al espacio Elady y, cerca del área pequeña, regaló el gol a Rubén Cruz, quien acababa de entrar por Aketxe y rompía así una sequía de cinco meses sin marcar. Duró poco el 0-2, ya que Pedro Ríos, con un formidable zurdazo, acortó distancias. Y casi iguala el partido con otra gran disparo que desvió a córner con una sensacional parada Joao Costa. Esa intervención fue decisiva.

Y es que, a partir de ese lance, supo enfriar el juego el Cartagena y no le temblaron las piernas en los instantes finales, en los que incluso pudo hacer el tercero. Milovic le ganó la partida de nuevo en el mano a mano a Elady. Dio lo mismo. El árbitro pitó el final y la felicidad, que está de vuelta, se instaló en la expedición albinegra. Quedan tres jornadas y el Cartagena ha recuperado el pulso. Todo puede pasar y los de Munúa se lo vuelven a creer.