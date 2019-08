Carrasquilla: «Tengo técnica y tiro más de cabeza que de fuerza» El 'Coco' Carrasquilla, posando ayer en la tienda del estadio Cartagonova. / Antonio Gil / AGM El medio panameño, de 20 años, sabe que le costará tener minutos, pero quiere aprovechar «todas las oportunidades que tenga» en el Efesé FRANCISCO J. MOYA Martes, 20 agosto 2019, 01:51

El medio panameño Adalberto Carrasquilla, de 20 años e internacional absoluto con su país, admitió ayer que le costará tener minutos en su primera aventura fuera de casa, pero quiere aprovechar «todas las oportunidades que tenga» en el Efesé a lo largo de la temporada. Aún no sabe si podrá debutar este domingo ante el Badajoz. «Tenemos el tránsfer internacional, pero nos falta un papel de Extranjería, que puede llegar esta tarde o dentro de tres semanas», explicó el director general del club, Manuel Sánchez Breis.

«Soy un jugador rápido en ataque y suelo aprovechar los huecos. Tengo buena técnica. Defensivamente trato de analizar la selección lo mejor posible, tirando más de cabeza que de fuerza. Yo creo que le puedo aportar muchas cosas al grupo y estoy muy ilusionado por jugar en España. Creo que esta Liga es la número uno y quiero que este sea el primer paso para llegar muy lejos en el fútbol español», declaró Carrasquilla, a quien todos llaman ya 'Coco'. «El apodo me lo puso mi madre de pequeño y en mi barrio todos me conocen por 'Coco'. Me gusta que me llamen así», confesó.

Carrasquilla ya estuvo a punto de venir al Cartagena el pasado verano, pero Belmonte no se decidió finalmente a apostar por él. Ahora, tras ganar la Liga de su país con el Tauro, debutar con la selección absoluta de Panamá y completar una prueba fallida de dos semanas con el Espanyol el pasado mes de diciembre, aterriza en el Cartagena para completar una medular en la que tiene por delante a Cordero y Verza. «Tenemos muy buenos jugadores y habrá competencia. Será bueno para el grupo», aseguró.

Carrasquilla conoce la historia de Alberto 'Negrito' Quintero, extremo panameño que militó en el Efesé en la campaña 2009-10. «Compartí camerino con él en la selección en dos ocasiones y sé que en el Cartagena hizo un buen papel. Es un buen jugador y una excelente persona. Antes de venir me fijé en la historia del Cartagena y estoy feliz de haber venido», apuntó.